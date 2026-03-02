Η TOMMY HILFIGER προσκαλεί μια νέα γενιά να μπει στον κόσμο του classic american cool για την καμπάνια άνοιξη 2026

Η Tommy Hilfiger, μέλος της PVH Corp. ανακοινώνει την καμπάνια Άνοιξη 2026 ως μια πρόσκληση στον κόσμο του Mr. Tommy Hilfiger – έναν κόσμο άνεσης, ζεστασιάς και ψυχαγωγίας. Εμπνευσμένη από τέσσερις δεκαετίες όπου η μόδα συναντά την τέχνη, τη μουσική, τη διασκέδαση και τον αθλητισμό, η καμπάνια αποτυπώνει έναν τρόπο ζωής χτισμένο πάνω στην αυτοπεποίθηση, […]

Η Tommy Hilfiger, μέλος της PVH Corp. ανακοινώνει την καμπάνια Άνοιξη 2026 ως μια πρόσκληση στον κόσμο του Mr. Tommy Hilfiger – έναν κόσμο άνεσης, ζεστασιάς και ψυχαγωγίας. Εμπνευσμένη από τέσσερις δεκαετίες όπου η μόδα συναντά την τέχνη, τη μουσική, τη διασκέδαση και τον αθλητισμό, η καμπάνια αποτυπώνει έναν τρόπο ζωής χτισμένο πάνω στην αυτοπεποίθηση, τη γοητεία και τη χαρά του να ζεις όμορφα.

«Για σαράντα χρόνια, έχτισα το brand μου γύρω από την αστείρευτη περιέργεια, την πίστη στο να κάνεις μεγάλα όνειρα και την αγάπη στο να φέρνω τους ανθρώπους κοντά», δήλωσε ο Tommy Hilfiger. «Από την αρχή, στράφηκα στις δημιουργικές φωνές που διαμορφώνουν την pop κουλτούρα για να καθοδηγήσουν αυτό το όραμα. Αυτή τη σεζόν, προσκαλέσαμε ένα διαγενεακό cast από icons και σύγχρονες προσωπικότητες στο απόλυτο ανοιξιάτικο πάρτι – για να μοιραστούν τον τρόπο που ζω. Είναι μια γιορτή γεμάτη προσωπικότητα και σύγχρονο αμερικανικό ύφος.»

Αποτυπώνοντας την άνεση και τη ζεστασιά που βρίσκονται στον πυρήνα του κόσμου του Tommy Hilfiger, η καμπάνια ενώνει ένα cast που καθοδηγείται από το F.A.M.E.S., το δημιουργικό του «blueprint» για το στιλ και τη διαρκή έμπνευση, το οποίο συνδυάζει Fashion, Art, Music, Entertainment και Sport. Ο Patrick Schwarzenegger και η Abby Champion ηγούνται της guest list, πλαισιωμένοι από μακροχρόνιους φίλους του brand, Lionel Richie και Iman, καθώς και σύγχρονες προσωπικότητες όπως οι MGK, Checo Pérez, Lucien Laviscount, Soo Joo Park, Luke Champion και Raphael Diogo, οι οποίοι εμφανίζονται σε cameo στιγμές που φέρνουν νέα ενέργεια στον διαρκώς εξελισσόμενο κύκλο του Tommy.

«Ο Tommy είναι ο απόλυτος οικοδεσπότης – από τη στιγμή που μπαίνεις, νιώθεις αμέσως άνετα», δήλωσε ο Patrick Schwarzenegger. «Φέρνει τους ανθρώπους κοντά με φυσικό τρόπο, έτσι ώστε κάθε στιγμή να μοιάζει χαλαρή. Η Abby κι εγώ λατρέψαμε τη συμμετοχή μας σε αυτή την καμπάνια – είναι ένα αυθεντικό στιγμιότυπο του τρόπου που ζει, ντύνεται και συνδέεται με τους ανθρώπους γύρω του.»

Φωτογραφημένη από τον Lachlan Bailey, η καμπάνια εξελίσσεται σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από την κατοικία του Tommy στο Palm Beach – με κλασικές Cadillac να διασχίζουν τον ιδιωτικό δρόμο και ξαπλώστρες δίπλα στην πισίνα σε κόκκινο, λευκό και μπλε να δίνουν τον τόνο. Η ταινία της καμπάνιας, σε σκηνοθεσία του Roman Coppola, αποτυπώνει τον εορτασμό σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η VIP guest list καταφθάνει σε ένα garden party που χαρακτηρίζεται από χαλαρή λάμψη και κλασικό prep στιλ. Ένα ηλιόλουστο σκηνικό ιδανικό για ανεπιτήδευτες συζητήσεις, αυθόρμητες αφίξεις και συγκεντρώσεις που αποκτούν αμέσως εμβληματικό χαρακτήρα.

Ως η πρώτη σε μια σειρά από καμπάνιες εμπνευσμένες από αγαπημένους παγκόσμιους προορισμούς του Tommy Hilfiger, η ανοιξιάτικη συλλογή 2026 προσφέρει μια εποχική ματιά στον τρόπο ζωής του – διαμορφωμένο από μέρη, ανθρώπους και τη μεταξύ τους σύνδεση. Αυτή τη σεζόν, η φιλοσοφία του “living well” εκφράζεται μέσα από garden gatherings, ζωντανές στιγμές δίπλα στην πισίνα και αυθόρμητες αποδράσεις. Εδώ, το να ντύνεσαι δεν αφορά μόνο το outfit, αφορά την ενέργεια – ανεπιτήδευτη, σίγουρη και διακριτικά απρόβλεπτη.

«Από τότε που ο Patrick κι εγώ συνεργαστήκαμε πρώτη φορά με τον Tommy για την καμπάνια Φθινόπωρο 2024, είχαμε την τύχη να ενταχθούμε στον κύκλο ψυχαγωγίας και διαχρονικού στιλ που έχει δημιουργήσει», δήλωσε η Abby Champion. «Υπάρχει κάτι στον τρόπο που φέρνει τους ανθρώπους κοντά – ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα εμφανιστεί ή πώς θα εξελιχθεί η βραδιά. Τη μία στιγμή μιλάς με την Iman, την επόμενη ο Lionel Richie βρίσκεται πίσω από τα decks. Αυτή είναι η μαγεία – η ενέργεια δημιουργεί τη στιγμή και το στιλ ακολουθεί.»

Η συλλογή Άνοιξη 2026 εμπνέεται από την αγάπη του Tommy για το West Coast style και τη χαλαρή αλλά εκλεπτυσμένη προσέγγιση της Καλιφόρνιας στο σύγχρονο prep ντύσιμο. Η πρόταση της σεζόν βασίζεται στα πιο εμβληματικά prep κομμάτια, δημιουργώντας μια νέα trans-seasonal γκαρνταρόμπα. Στο denim, πρωταγωνιστούν νέες σιλουέτες – barrel γραμμή για τη γυναίκα και relaxed straight για τον άνδρα – σε ανοιχτόχρωμες, ανοιξιάτικες πλύσεις. Για τις πιο φωτεινές ημέρες, τα μεταβατικά πανωφόρια έρχονται στο προσκήνιο με oversized trench coats, chore jackets και refined outerwear με λεπτομέρειες εμπνευσμένες από την κληρονομιά του brand.

Η χαλαρή κομψότητα διατρέχει ολόκληρη τη συλλογή, καθώς εμβληματικές σιλουέτες όπως το rugby και το polo αναβαθμίζονται μέσα από πλούσιες cable υφές και νέα club crest γραφικά, ενώ τα ανοιξιάτικα occasion looks επαναπροσδιορίζονται μέσα από το χαρακτηριστικό κόκκινο, λευκό και μπλε. Οι vacation-ready εμφανίσεις κινούνται με άνεση από το πρωί έως το βράδυ μέσα από ανάλαφρα layers και διαπνέοντα λινά essentials. Το prep γίνεται σύγχρονο, καθώς το πνεύμα της άνοιξης επαναπροσδιορίζεται μέσα από έναν τρόπο ζωής που είναι ταυτόχρονα χαλαρός και εκλεπτυσμένος – μεταβαίνοντας αβίαστα από τα seasonal layering σύνολα στις breezy resort εμφανίσεις.

Η συλλογή Άνοιξη 2026 θα είναι διαθέσιμη στο tommy.com, στα καταστήματα TOMMY HILFIGER παγκοσμίως και σε επιλεγμένους συνεργάτες χονδρικής καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Το κοινό προσκαλείται να συμμετάσχει στη συζήτηση στα social media χρησιμοποιώντας #TommyHilfiger και @TommyHilfiger.