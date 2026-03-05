Η TOMMY HILFIGER φέρνει την καμπάνια Tommy jeans spring 2026 στο Λονδίνο, με ένα νέο κύμα αυτοέκφρασης

Η Tommy Hilfiger, μέλος του ομίλου PVH Corp. [NYSE: PVH], παρουσιάζει την καμπάνια και τη συλλογή TOMMY JEANS Spring 2026, εμπνευσμένη και διαμορφωμένη από τη δημιουργική ενέργεια που βρίσκεται στον πυρήνα του Λονδίνου. Με πρωταγωνίστρια τη returning Brand Ambassador και global K-Pop superstar Jang Won Young, το cast της καμπάνιας επαναπροσδιορίζει την έννοια της κουλτούρας, αφήνοντας την αυθεντικότητα να κυριαρχήσει – οι ίδιοι ορίζουν το κάδρο, την πόλη, τη στιγμή.

«Η Spring 2026 συλλογή ακολουθεί τον ρυθμό της πόλης, και η ενέργεια του Λονδίνου δίνει στην TOMMY JEANS μια νέα, πιο αιχμηρή διάσταση», δηλώνει ο Tommy Hilfiger. «Η συλλογή μιλά για αυτοπεποίθηση, ατομικότητα και το fearless attitude της νέας γενιάς. Η Jang Won Young εκφράζει απόλυτα αυτό το momentum, με την αναπιτήδευτη χαλαρότητά της και τη διεθνή της επιρροή, ηγούμενη ενός cast που ανατρέπει τους κανόνες και διεκδικεί την αυτοέκφραση με τους δικούς του όρους».

Από τη Venice Beach στο Λος Άντζελες έως το West Village της Νέας Υόρκης, οι προηγούμενες σεζόν αφηγήθηκαν την ιστορία του TOMMY JEANS μέσα από διαφορετικές πόλεις – αυτή τη φορά, το ταξίδι καταλήγει στο εμβληματικό Shoreditch του Λονδίνου. Η Jang Won Young επιστρέφει στο cast με το χαρακτηριστικό, ανεπιτήδευτο cool της, πλαισιωμένη από την ασυμβίβαστη οδηγό της F1® Academy, Alba Larsen, στην πρώτη της καμπάνια ως TOMMY JEANS Brand Ambassador. Μαζί τους εμφανίζονται η Cat Burns, η ανερχόμενη μουσική δύναμη από το Νότιο Λονδίνο και αυθεντική πολιτισμική φωνή της γενιάς της· ο James Lee, ο Asian-American πολυσχιδής δημιουργός που γεφυρώνει μουσική και μόδα· ο Franco Masini, ο Αργεντινός ηθοποιός που επαναπροσδιορίζει το σύγχρονο στυλ· και ο Gaius Okami, ο Καναδός δημιουργός με έδρα το Βερολίνο, που διαμορφώνει μια παγκόσμια οπτική.

Για την Άνοιξη 2026, η TOMMY JEANS επαναφέρει τη δυναμική της street κουλτούρας, δηλώνοντας την πόλη ζωντανή. Με ρίζες στην αμερικανική αισθητική και το βλέμμα στραμμένο στο σήμερα, τα κλασικά denim κοψίματα επανασχεδιάζονται μέσα από φυσικά ξεθωριάσματα και έντονο χαρακτήρα. Νέα transitional jackets αποκτούν ξεχωριστή ταυτότητα – ελαφριά για layering, αλλά αρκετά δυναμικά ώστε να φορεθούν και μόνα τους. Το κυματιστό Flag graphic δίνει νέα πνοή σε ένα εμβληματικό σύμβολο, αποτυπώνοντας την κίνηση και την ατομικότητα με την τολμηρή ενέργεια που μόνο ο Tommy μπορεί να υπογράψει. Το Archive Vulc sneaker επιστρέφει από τα αρχεία, συνδυάζοντας heritage design με street-level άνεση. Το εκρού denim προσφέρει μια πιο καθαρή, σύγχρονη εκδοχή των heritage jeans, ισορροπώντας τον φυσικό τόνο με το ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα. Τα thrift και repair denim, τέλος, αποκτούν τη δική τους προσωπικότητα – vintage ξεθωριάσματα, εμφανείς επιδιορθώσεις και αυθεντικά σημάδια χρήσης χαρίζουν σε κάθε κομμάτι τη δική του ιστορία.

Γεννημένο στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της Νέας Υόρκης το 1996, η TOMMY JEANS δημιουργήθηκε ως η πιο νεανική και sporty εκδοχή του brand. Βασισμένο στη σύνδεση του prep με τη μουσική και τη youth culture, εισήγαγε το denim και το activewear μέσα από πιο φωτεινές, baggy σιλουέτες που αμφισβήτησαν τις συμβάσεις. Σήμερα, αυτό το ίδιο επαναστατικό πνεύμα συνεχίζει να εξελίσσεται – μέσα από δημιουργικές συνεργασίες σε όλο τον κόσμο – με κάθε νέο κεφάλαιο να αποδεικνύει την ικανότητα της TOMMY JEANS να βρίσκεται πάντα εκεί όπου κινείται η κουλτούρα.

Η καμπάνια TOMMY JEANS Spring 2026 λανσάρεται παγκοσμίως στις 3 Μαρτίου 2026, σε επιλεγμένα καταστήματα, στο tommy.com και σε συνεργαζόμενα wholesale σημεία πώλησης.

Μπείτε στη συζήτηση με τα #TommyJeans και @TommyJeans.