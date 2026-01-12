Η TOMMY HILFIGER αποκαλύπτει μια νέα capsule συλλογή για το νέο έτος 2026, με πρωταγωνίστρια το πολιτιστικό είδωλο JISOO

Η Global Brand Ambassador υποδέχεται το Νέο Έτος, παρουσιάζοντας μια συλλογή με εκλεπτυσμένες preppy σιλουέτες που αποτυπώνουν τη ζωντάνια και την ενέργεια της σεζόν.

Η Tommy Hilfiger, μέλος του ομίλου PVH Corp. υποδέχεται το Νέο Έτος με τη superstar, τραγουδίστρια και ηθοποιό JISOO, ανακοινώνοντας μια capsule συλλογή σύγχρονου prep, που συνδυάζει το αμερικανικό στιλ με την ασιατική παράδοση και κουλτούρα. Με την αίσθηση της συντροφικότητας να βρίσκεται στον πυρήνα της παράδοσης, η JISOO ενώνεται για ακόμη μία φορά με την οικογένεια της Tommy, αναδεικνύοντας την αξία της σύνδεσης και του εορτασμού που κάνουν την στιγμή μοναδική, εκφράζοντας με εκλεπτυσμένο τρόπο ένα διαχρονικό στιλ.

Η capsule συλλογή για το Σεληνιακό Νέο Έτος 2026, αποτυπώνει μια σύγχρονη εκδοχή του διαχρονικού στιλ. Ένα λογότυπο με σχοινί, εμπνευσμένο από το αρχειακό υλικό της TOMMY HILFIGER και τη ναυτική κληρονομιά του brand, διατρέχει όλη τη συλλογή κάνοντας μια κομψή αναφορά στην preppy παράδοση της Νέας Αγγλίας. Ξεχωρίζουν σιλουέτες όπως ανανεωμένα polos, ανάλαφρα crewnecks και καλοραμμένα chinos, που προσφέρουν ευέλικτες επιλογές layering για κάθε γιορτινή περίσταση. Η παλέτα με ζωντανά κόκκινα και έντονα μπλε υπογραμμίζει την αισιοδοξία της σεζόν, αντανακλώντας μια φωτεινή, σύγχρονη αίσθηση στη συλλογή.

Συνδυάζοντας μια παιχνιδιάρικη διάθεση με τη χαρακτηριστική της κομψότητα, η JISOO δίνει ζωή στη νέα συλλογή φορώντας ένα μαύρο δερμάτινο varsity jacket, συνδυασμένο με twill mini shirt-dress και μπότες μέχρι το γόνατο. Παράλληλα, υιοθετεί μια New Year διάθεση υψηλής αισθητικής επιλέγοντας ένα ιβουάρ καπιτονέ jacket με χρυσά κουμπιά, φορεμένο σε layers πάνω από ένα κόκκινο-λευκό ριγέ πλεκτό polo, καθώς και μια μαύρη πλισέ mini φούστα με κλασικά loafers ένα look που αποτυπώνει τη σίγουρη, προσωπική εκδοχή της superstar στο prep ντύσιμο.

Η New Year συλλογή θα είναι διαθέσιμη στο tommy.com, στα καταστήματα TOMMY HILFIGER και μέσω επιλεγμένων συνεργατών χονδρικής (wholesale partners) καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Οι φίλοι και ακόλουθοι του brand καλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση στα social media, χρησιμοποιώντας τα #TommyHilfiger και @TommyHilfiger.