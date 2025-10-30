The Issue
Now Reading
Η THE BOSTONIANS γιορτάζει 40 χρόνια διαχρονικού στυλ με τη Legacy Capsule.
The Issue
The Issue

Η THE BOSTONIANS γιορτάζει 40 χρόνια διαχρονικού στυλ με τη Legacy Capsule.

Avatar photo
by
30 Οκτωβρίου, 2025
Η THE BOSTONIANS γιορτάζει 40 χρόνια διαχρονικού στυλ με τη Legacy Capsule.
Avatar photo

Η κληρονομιά της The Bostonians, επανασχεδιασμένη για το σήμερα.

Με τέσσερις δεκαετίες παρουσίας στην ανδρική ένδυση, η The Bostonians συνεχίζει να εξελίσσεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά της. Το 2025 σηματοδοτεί 40 χρόνια παρουσίας της στην ανδρική ένδυση – μια επέτειος που τιμάται με τη δημιουργία της επετειακής Legacy Capsule. Η σειρά συγκεντρώνει κάποια από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της μάρκας, επανασχεδιασμένα για το σήμερα, με στόχο να εκφράσουν την προσιτή πολυτέλεια και την αδιαπραγμάτευτα υψηλή ποιότητα που βρίσκονται στον πυρήνα του DNA της The Bostonians.

Η Legacy Capsule αποτελείται από:

Το εμβληματικό πουκάμισο με το κρυφό κουμπί στον γιακά, χαρίζει στο ρούχο μινιμαλιστική αισθητική αναδεικνύοντας τη δεξιοτεχνία στη ραφή και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Ένα signature piece της μάρκας, από υψηλής ποιότητας πικέ ύφασμα για άψογη εφαρμογή και απαλή αίσθηση, που το καθιστά ιδανικό τόσο για formal συνδυασμούς κάτω από σακάκι, όσο και για μοντέρνες casual εμφανίσεις. Διατίθεται σε 3 χρώματα: λευκό, navy και μαύρο.

Η THE BOSTONIANS γιορτάζει 40 χρόνια διαχρονικού στυλ με τη Legacy Capsule.

Το κλασικό piqué polo shirt, με την κρυφή πατιλέτα.  Η κρυφή πατιλέτα εξασφαλίζει μια minimal και μοντέρνα όψη, αναβαθμίζοντας το παραδοσιακό polo σε ένα πιο tailored κομμάτι. Το piqué ύφασμα, γνωστό για την υφή και την ανθεκτικότητά του, προσφέρει άνεση και κομψότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το polo αυτό επιστρέφει σε all time-classic χρώματα – λευκό, navy και μαύρο – και άψογο fit, για να φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε κάθε εποχή. 

Η THE BOSTONIANS γιορτάζει 40 χρόνια διαχρονικού στυλ με τη Legacy Capsule.Η σειρά περιλαμβάνει επίσης ένα πολυτελές πλεκτό από βαμβάκι και κασμίρ, που φέρει τη χαρακτηριστική πλέξη The Bostonians και αποτελεί πλέον ορόσημο της μάρκας. Η Legacy Capsule ολοκληρώνεται με το διαχρονικό denim παντελόνι, σε blue-black απόχρωση και κλασική γραμμή με tone-to-tone ραφές, σχεδιασμένο για να προσφέρει άνεση και ευελιξία σε κάθε look.

Η THE BOSTONIANS γιορτάζει 40 χρόνια διαχρονικού στυλ με τη Legacy Capsule.Η επετειακή κάψουλα δεν είναι μόνο ένας φόρος τιμής στην ιστορία της μάρκας – είναι μια διακριτική, ουσιαστική υπενθύμιση ότι το διαχρονικό στυλ δεν ακολουθεί τις τάσεις, αλλά χτίζεται πάνω σε σταθερές αξίες. Κάθε κομμάτι από την FW25 συλλογή έχει σχεδιαστεί για να παραμείνει επίκαιρο, κομψό και απαραίτητο – σήμερα και για πολλές ακόμα σεζόν.

Ανακαλύψτε τη Συλλογή The Bostonians στο thebostonians.gr.

Tags



Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα!


The Issue
Site Footer
Dnews
theissue.gr

Site Footer

Copyright © 2022 – 2025 TheIssue.gr • All Rights Reserved.

Developed by Nuevvo