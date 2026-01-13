Η συλλογή κοσμημάτων SWAROVSKI Ανοίξη–Καλοκαίρι 2026 ξεχειλίζει από χαρά

Για τη σεζόν Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026, η Swarovski παρουσιάζει μια συλλογή σχεδιασμένη να ανεβάζει τη διάθεση από την πρώτη ματιά.

Υπό το δημιουργικό όραμα της Global Creative Director Giovanna Engelbert, η συλλογή εξερευνά την ελαφρότητα και τις μικρές στιγμές χαράς μέσα από αναγνωρίσιμα σύμβολα ευτυχίας. Από pop καρδιές μέχρι αφηρημένα λουλούδια, charms και ζουμερά φρούτα, το χρώμα και η τεχνική βρίσκονται στο επίκεντρο της σεζόν. Παράλληλα, ζωγραφικές αποτυπώσεις κρυστάλλου και savoir-faire μεταμορφώνουν ακόμη και τις πιο λιτές σιλουέτες σε επιθυμητά και πλήρως εξατομικεύσιμα έργα αυτοέκφρασης.

Ένα από τα highlights της σεζόν είναι η ολοκαίνουρια προσέγγιση της Swarovski στα Charms, με μια επιμελημένη επιλογή συλλεκτικών κομματιών που έχουν σχεδιαστεί για να φοριούνται με υπάρχοντα κοσμήματα-βάσεις από οικογένειες όπως οι Una και Idyllia. Κάθε μικρό κόσμημα ξεχωρίζει για τις λεπτομέρειές του, τη χαρούμενη χρωματική παλέτα και τα παιχνιδιάρικα μοτίβα φρούτα, αρκουδάκια, καρδιές και καλοκαιρινά σύμβολα. Σχεδιασμένα για να συνδυάζονται μεταξύ τους, τα charms αποτελούν τόσο ένα ξεχωριστό δώρο όσο και έναν προσωπικό τρόπο έκφρασης.

Idyllia

Εμπνευσμένη από τη φαντασία και τα θαύματα της φύσης, η Idyllia Heart αναδεικνύει σύμβολα αγάπης, συνδυάζοντας έντονο χρώμα με καλλιτεχνική έκφραση και τεχνικό savoir-faire.

Ένα κολιέ με επιμετάλλωση ροδίου διαθέτει βέλη που οδηγούν σε δύο διαφορετικά σχέδια καρδιάς: το ένα με την υπνωτιστική τεχνική Dancing Stone και το άλλο διακοσμημένο με Swarovski Zirconia σε chattonage setting. Ένα ζευγάρι αναστρέψιμων σκουλαρικιών προσφέρει πολλαπλές επιλογές styling, με περιστρεφόμενη καρδιά σε crystal pavé από τη μία πλευρά και γυαλιστερό ροζ epoxy από την άλλη. Τα σκουλαρίκια μπορούν να συνδυαστούν με ένα locket pendant, επίσης διπλής όψης: η μία πλευρά λάμπει με Swarovski Zirconia, ενώ η άλλη ακτινοβολεί χάρη στη μαλακή επίστρωση Swarovski Crystal Pearl.

Η Idyllia Fauna αντλεί έμπνευση από τη φύση, συνδυάζοντας κορεσμένα χρώματα με λεπτεπίλεπτες σχεδιαστικές λεπτομέρειες σε κοσμήματα γεμάτα χαρά και χαρακτήρα.

Ζουμερά φρούτα μεταμορφώνονται σε pendants: η φράουλα αποδίδεται με πέντε αποχρώσεις κόκκινων κρυστάλλων μέσα σε διάφανη ρητίνη, ενώ το πράσινο μήλο ολοκληρώνεται με ένα μικροσκοπικό φύλλο σε χρυσό τόνο και μια πασχαλίτσα. Μια δραστήρια μέλισσα διακοσμεί βραχιόλι, δαχτυλίδι, drop σκουλαρίκια και choker από Swarovski Crystal Pearls, ενώ ένα σετ από χρυσούς κρίκους συνοδεύεται από τρία εναλλάξιμα στοιχεία: φράουλα, πασχαλίτσα και τυχερό τριφύλλι. Ξεχωρίζει το Idyllia ring, που συνδυάζει 25 χρώματα και κοπές και τέσσερα διαφορετικά μοτίβα σε ένα εντυπωσιακά παιχνιδιάρικο κόσμημα.

Matrix

Αντλώντας έμπνευση από την οργανική τελειότητα της ελικοειδούς δομής, η Matrix εξελίσσει περαιτέρω την ερμηνεία του crystal DNA με νέες χρωματικές προσθήκες, Swarovski Crystal Pearls και δυναμικές σιλουέτες.

Ένα Matrix Pearl set ανανεώνει best-selling σχέδια, όπως το all-around κολιέ, το ασορτί βραχιόλι και τα studs, όλα επανασχεδιασμένα με επιμετάλλωση σε χρυσό τόνο. Η Matrix Tennis ανανεώνεται για την Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026 με παστέλ Swarovski Zirconia και μηχανισμό pull-adjust για μεγαλύτερη ευελιξία στο styling.

Una Angelic

Συνδυάζοντας τη μηχανική ακρίβεια με τη μαγεία, τα νέα strandage σχέδια της Una Angelic απελευθερώνουν υπνωτιστική κίνηση και halo εφέ φωτός που πρέπει να τα δει κανείς από κοντά για να τα πιστέψει.

Gema

Για τη νέα σεζόν, η Gema παρουσιάζει κρυστάλλους που ρέουν και συγκρούονται σε συνθέσεις με έντονο αλλά εκλεπτυσμένο χαρακτήρα. Εμπνευσμένη από τον Αυστριακό ζωγράφο Gustav Klimt, η οικογένεια αποπνέει πρισματική χαρά μέσα από μια ζωγραφική προσέγγιση στις χρωματικές διαβαθμίσεις.

Τέσσερα νέα κομμάτια συμπληρώνουν την κλασική συλλογή Gema: ένα ζευγάρι hoops, δύο bangles και ένα σετ από ρυθμιζόμενα δαχτυλίδια, σχεδιασμένα να φοριούνται σε τρία δάχτυλα ή και στα δύο χέρια. Αποχρώσεις peridot, violet, rose peach και ice blue λάμπουν μέσα από bezel και prong settings, ενώ ο αρμονικός συνδυασμός μετάλλου και κρυστάλλου προσφέρει σύγχρονη κομψότητα με μια δόση λάμψης.

Chroma

Με τολμηρές επιστρώσεις λίθων, η Chroma παρουσιάζει τους κρυστάλλους στην πιο καθαρή χρωματική τους έκφραση. Η σεζόν φέρνει πιο απαλούς τόνους, πιο καθαρές γραμμές και αυξημένη ευελιξία. Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια διπλής όψης προσφέρει πολλαπλές επιλογές styling, ενώ ένα εύκαμπτο bangle ενισχύει τη λειτουργικότητα αυτής της ξεχωριστής οικογένειας.

Dextera

Για την Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026, η Dextera συνδυάζει μεταλλικά στοιχεία hardware με λαμπερούς κρυστάλλους σε τολμηρά κοσμήματα που δεν περνούν απαρατήρητα. Στρογγυλεμένες σιλουέτες, Swarovski Crystals και chunky αλυσίδες σε σχήμα S προσδίδουν δύναμη και καθαρότητα σε αυτή τη βιομηχανική οικογένεια.

Ένα βραχιόλι σε mixed-metal ύφος αποτυπώνει τη νέα κατεύθυνση, συνδυάζοντας ασημένιους και χρυσούς συνδέσμους με fold-over clasp και extender για τέλεια εφαρμογή.

Hyperbola Spin

Η μοντέρνα αισθητική και η ελευθερία κίνησης χαρακτηρίζουν τη Hyperbola Spin, μια εξέλιξη της οικογένειας Hyperbola. Προσεκτικά τοποθετημένοι κρύσταλλοι και καθαρές σιλουέτες εμφανίζονται σε τεχνικά άρτιες κατασκευές που αναδεικνύουν το savoir-faire της Swarovski. Για τη νέα σεζόν, ξεχωρίζουν τα dancing stone στοιχεία και οι mixed-metal επιμεταλλώσεις.

Constella

Η λάμψη του κρυστάλλου εκφράζεται με απλότητα και φως στη Constella, που συνεχίζει να εμπνέεται από τα αστέρια, τις φωτεινές τροχιές και κόσμους μεγαλύτερους από τον δικό μας. Τα κοσμικά σχέδια ενισχύονται με αρθρωτούς κρίκους και λωρίδες που κινούνται απαλά μαζί με το σώμα.

Swarovski Swan

Το εμβληματικό σύμβολο του Οίκου, ο Swarovski Swan, επανασχεδιάζεται για την Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026 με αναβαθμισμένη δεξιοτεχνία. Η σεζόν επαναφέρει το Swan pendant με Swarovski Zirconia σε marquise και round cuts, τοποθετημένα σε εκλεπτυσμένα settings. Το look ολοκληρώνεται με ένα απαλό, ρυθμιζόμενο βραχιόλι, προσφέροντας μια σύγχρονη εκδοχή ενός διαχρονικού μοτίβου.

