Η συλλογή H&M studio SS26 αγκαλιάζει την ατομικότητα και αποτυπώνει ένα τολμηρό, εκκεντρικό πνεύμα

Για τη σεζόν SS26, η H&M Studio αναδεικνύει τη πιο εκκεντρική της πλευρά, τόσο σε στάση και διάθεση, όσο και στην έκφραση. Απομακρυνόμενη σκόπιμα από τους καθιερωμένους κανόνες, η συλλογή εξερευνά την ασυμμετρία, τις απρόσμενες αναλογίες, τα ιδιαίτερα κοψίματα και το δημιουργικό παιχνίδι των χρωμάτων. Καθοδηγούμενη από έξυπνους, δημιουργικούς και αδιαπραγμάτευτα αντισυμβατικούς χαρακτήρες, η συλλογή αποτυπώνει την ατομικότητα και την ευελιξία. Αποτελεί έναν φόρο τιμής στην αυτοέκφραση και την ακλόνητη αυτοπεποίθηση.

Η συλλογή ισορροπεί ανάμεσα στην απαλότητα και τη δύναμη, την παράδοση και την εξέγερση, επιστρέφοντας πάντα στην έννοια της ερμηνείας και της επανεφεύρεσης – δίνοντας σε κάθε γυναίκα τη δυνατότητα να κάνει τα κομμάτια απόλυτα δικά της. Οι σιλουέτες και τα σχήματα μας προσκαλούν να πειραματιστούμε. Το tailoring αποτελεί τη σταθερή βάση της συλλογής: από ένα παλτό σε κλασικό καφέ καρό με επιμηκυμένο ντεκολτέ που θυμίζει την άνεση ενός μπουρνουζιού, έως ένα sharp μαύρο σακάκι με ψηλό άνοιγμα στην πλάτη, με μασχάλες που καμπυλώνουν προς τα μέσα και raw φόδρα που διακρίνεται στα μανίκια. Το μαύρο wide-leg παντελόνι που μπορεί να φορεθεί με διαφορετικούς τρόπους: με δίπλωμα στη μέση προς τα πίσω, προς τα εμπρός ή καθόλου, προσδίδοντας γλυπτικό όγκο.

Ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχωρίζουν συγκαταλέγονται επίσης ένα painted denim jacket και τζιν σετ με εκφραστικές πινελιές για ένα ωμό, αντισυμβατικό αποτέλεσμα, ένα μαύρο ασύμμετρο κοντομάνικο φόρεμα από δαντέλα που αφήνει ακάλυπτους τους ώμους, δετό στη μέση και με λεπτομέρειες από κορδόνια δαντέλας που πέφτουν ελεύθερα, καθώς και ένα καφέ καρό φόρεμα με φερμουάρ μπροστά, zig-zag ραφές, φουσκωμένους ώμους και raw τελείωμα. Ξεχωρίζει επίσης ένα μαύρο utilitarian jacket με γλυπτική φόρμα, μπροστινές πιέτες, τονισμένη μέση και χαλαρή, άνετη πλάτη.

Τα υλικά περιλαμβάνουν μαλλί, δέρμα, βαμβάκι, μίγματα alpaca και mohair. Η χρωματική παλέτα συνδυάζει το κλασικό μαύρο, καφέ, γκρι και λευκό με απρόσμενες αποχρώσεις όπως μπορντό, ροζ, φιστικί, απαλό κίτρινο και ανοιχτό τιρκουάζ. Σουρεαλιστικά floral print απεικονίζουν χνουδωτά άνθη ή oversized χρυσάνθεμα. Τα αξεσουάρ παίζουν με τις αναλογίες: μια μπορντό δερμάτινη τσάντα σε σχήμα μαξιλαριού, ένα μπορντό πέδιλο με draped ύφασμα και μπροστινό μέρος σε σχήμα διαμαντιού, καθώς και statement κοσμήματα με παιχνιδιάρικα λουλούδια και brushed vintage φινίρισμα.

«Η εκκεντρική μούσα της H&M Studio SS26 ζει μέσα από τις αντιθέσεις – απαλή αλλά δυναμική, παιχνιδιάρικη αλλά ακριβής. Ντύνεται για τη χαρά του να γίνεται ο εαυτός της. Γι’ αυτό και η συλλογή εκτείνεται από tailoring και denim μέχρι χαριτωμένα φορέματα και απαλά separates σαν loungewear. Ανάλογα με τη στιγμή, μεταμορφώνεται σε ό,τι χρειάζεται, όπου κι αν πηγαίνει», αναφέρει η Ann-Sofie Johansson, creative advisor και head of design womenswear της H&M.