Η συλλογή FW25 της SEVEN φέρνει νέα πνοή στο everyday chic

Η SEVEN, το fashion-forward brand που προστίθεται στο curated selection του Tsakiris Mallas, παρουσιάζει τη νέα του συλλογή για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 δίνοντας μία ανανεωμένη πνοή στο urban style. Πρόκειται για μια σειρά που ισορροπεί ανάμεσα στο street και το chic, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια του καθημερινού στυλ.

Στη νέα συλλογή παρουσιάζονται όλα τα must-have κομμάτια της σεζόν: chunky boots με δυναμικές σιλουέτες, loafers που αποκτούν cool χαρακτήρα μέσα από urban λεπτομέρειες, sneakers με όγκο και attitude, αλλά και updated εκδοχές από τα πιο διαχρονικά θηλυκά σχέδια. Η SEVEN FW25 είναι μια ωδή στη διαφορετικότητα, στην ελευθερία και στο στυλ που δεν μπαίνει σε καλούπια. Η SEVEN FW25 φέρνει στο προσκήνιο την αυθεντικότητα και την ελευθερία, με σχέδια που αγκαλιάζουν την σύγχρονη θηλυκότητα.

Η χρωματική παλέτα κινείται ανάμεσα στο διαχρονικό μαύρο και γήινες αποχρώσεις, με πινελιές από animal prints που προσθέτουν playful χαρακτήρα. Τα υλικά – γυαλιστερά δέρματα, suede υφές και τεχνικά υφάσματα – ενισχύουν τη streetwear διάθεση, ενώ παράλληλα δίνουν στην συλλογή premium χαρακτήρα χωρίς να χάνεται η φρεσκάδα της.

Η καμπάνια της SEVEN FW25 αποτυπώνει τον ρυθμό της πόλης και απευθύνεται σε όλες εκείνες τις γυναίκες που εκφράζουν το προσωπικό τους στυλ με αυτοπεποίθηση, μετατρέποντας κάθε εμφάνιση σε statement δυναμισμού και αυθεντικότητας.

Διατίθονται στα φυσικά καταστήματα Tsakiris Mallas, στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.tsakirismallas.gr καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.