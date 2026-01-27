Η SWAROVSKI παρουσιάζει τη συλλογή για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2026 “CHARMING LOVE”

Στο πλαίσιο της φιλόδοξης αναπτυξιακής στρατηγικής της Swarovski, η Charming Love δημιουργεί ένα ισχυρό brand moment που ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Οίκου στον κόσμο του pop luxury, τιμώντας παράλληλα τη μοναδική του δημιουργικότητα και το savoir-faire.

Η Swarovski παρουσιάζει τη Charming Love, μια τολμηρή και χαρούμενη νέα συλλογή για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, εγκαινιάζοντας μια ολοκαίνουρια σειρά Swarovski Charms. Η συλλογή ζωντανεύει μέσα από μια brand campaign με πρωταγωνίστρια τη Global Brand Ambassador Ariana Grande, προσκαλώντας την αγάπη να φορεθεί, να μοιραστεί και να γιορταστεί.

Σχεδιασμένη από τη Creative Director της Swarovski, Giovanna Engelbert, η συλλογή για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ενθαρρύνει το playful styling και τις εκφράσεις αγάπης. Τα ευέλικτα σχέδια περιλαμβάνουν τόσο μεμονωμένα κομμάτια όσο και charm carriers, με ορισμένα κομμάτια να διαθέτουν στοιχεία διπλής όψης και αποσπώμενα charms, προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες styling.

Με μια high-fashion προσέγγιση στη γιορτή της αγάπης, η συλλογή επαναπροσδιορίζει σύμβολα όπως οι καρδιές, τα love locks και τα βέλη, μέσα από παιχνιδιάρικα και γοητευτικά σχέδια — ιδανικά ως δώρο για αγαπημένα πρόσωπα ή ως μια λαμπερή δήλωση αυτοαγάπης.

Το χαρακτηριστικό savoir-faire της Swarovski αναδεικνύεται στη συλλογή charms για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δημιουργημένα με εξαιρετική δεξιοτεχνία μέσα από τεχνικές pavé και pointage, αυτά τα μικρά κοσμήματα, pop πολυτέλειας, ξεχωρίζουν για τα περίτεχνα settings, τα φινιρίσματα από λάκα και τις εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες, όπως οι διακριτικές crystal πέρλες. Ένα σπάνιο επίπεδο δεξιοτεχνίας, σε τόσο μικρή κλίμακα, που υπογραμμίζει τη μαεστρία του Οίκου στο φως και τη δέσμευσή του να μετατρέπει ακόμη και τα πιο παιχνιδιάρικα σύμβολα σε συλλεκτικά κοσμήματα.

Ανάμεσα στα σχέδια ξεχωρίζουν τα Sweethearts, με τις «σταγόνες» καρδιές που συμβολίζουν τη φρεσκάδα ενός νέου έρωτα, και το Lovestruck, το βέλος του Έρωτα που χτυπά σαν αστραπή. Τα Love Locks εκφράζουν άρρηκτους δεσμούς ανάμεσα σε φίλους και ερωτευμένους, ενώ το Soulmates charm είναι αφιερωμένο σε εκείνον ή εκείνη που κρατά πραγματικά την καρδιά σας.

Κατασκευασμένα από Swarovski Crystal και μεταλλικά φινιρίσματα, τα charms μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους και να φορεθούν σε κολιέ, pendants και βραχιόλια. Σχεδιασμένα από τη Creative Director της Swarovski, Giovanna Engelbert, κάθε κομμάτι ενθαρρύνει το playful styling και τις χαρούμενες εκφράσεις αγάπης.

