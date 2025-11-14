Η Swarovski παρουσιάζει τη συλλογή γυαλιών Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025

Εμπνευσμένη από τις εμβληματικές οικογένειες κοσμημάτων της, η αυστριακή εταιρεία παρουσιάζει τη συλλογή γυαλιών Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 έναν εκλεπτυσμένο συνδυασμό κρυστάλλινης δεξιοτεχνίας και τολμηρού σχεδιασμού.

MILLENIA INSPIRED

Μια εντυπωσιακή τριλογία εμπνευσμένη από την οικογένεια κοσμημάτων Millenia, συνδυάζει τεχνική καινοτομία με την απαράμιλλη κομψότητα της Swarovski. Από τη δυναμική σιλουέτα cat-eye με κρυστάλλους οκταγωνικού σχήματος στραμμένους προς τα μέσα και χαρακτηριστικό γωνιώδες στέλεχος, έως το σύγχρονο rimless σχέδιο με μικροσκοπικούς pin crystals, οκταγωνικές λεπτομέρειες και χαραγμένους μεταλλικούς βραχίονες κάθε σχέδιο εκπέμπει διακριτική λάμψη με μοντέρνο χαρακτήρα.

Η σειρά ολοκληρώνεται με τα εκλεπτυσμένα cat-eye οπτικά γυαλιά, όπου οι εμβληματικοί οκταγωνικοί κρύσταλλοι της Swarovski πλαισιώνονται από μια μινιμαλιστική μεταλλική κατασκευή, αποπνέοντας διακριτική κομψότητα για κάθε μέρα.

LUCENT INSPIRED

Αντλώντας έμπνευση από την έντονη ενέργεια της οικογένειας κοσμημάτων Lucent, η συλλογή εξερευνά το χρώμα, τη φόρμα και τη χαρούμενη υπερβολή. Η Swarovski επαναπροσδιορίζει τους χαρακτηριστικούς μηχανισμούς κλεισίματος των κοσμημάτων της σε μια καινοτόμα σχεδιαστική άρθρωση: φωτεινή, γραφική και απόλυτα σύγχρονη.

Μια κομψή acetate σιλουέτα παρουσιάζει το αποκλειστικό Lucent-inspired hinge, όπου ένας μισοκομμένος κρύσταλλος συνδυάζεται αρμονικά με μεταλλικά στοιχεία, προσδίδοντας αυτοπεποίθηση σε κάθε εμφάνιση. Ένα άλλο σχέδιο τύπου wraparound αποτυπώνει το πνεύμα των Lucent Spike σκουλαρικιών, ισορροπώντας ένα αιχμηρό acetate μπροστινό μέρος με statement βραχίονες διακοσμημένους με pavé και μισοκομμένους κρυστάλλους.

CONSTELLA INSPIRED

Ακτινοβολώντας κοσμικό φως, η συλλογή Constella-inspired αποτυπώνει τη λάμψη του γαλαξία μέσα από σύγχρονες, καθαρές φόρμες. Ένα μοντέρνο rimless σχέδιο παρουσιάζει μια μεταλλική μπάρα φρυδιών και απαλά κυματιστούς βραχίονες, διακοσμημένους με 14 κρυστάλλους που αντανακλούν το φως, θυμίζοντας τη μαγεία των κοσμημάτων Constella.

Ένα άλλο σχέδιο διαθέτει διχρωμικούς φακούς που χωρίζονται από μπάρα στολισμένη με κρυστάλλους, δημιουργώντας λάμψη εμπνευσμένη από αστερισμούς. Τα cat-eye οπτικά γυαλιά ολοκληρώνουν τη σειρά, με κρυστάλλους κατά μήκος του πάνω μέρους και των βραχιόνων, συνδυάζοντας μέταλλο και acetate για εκλεπτυσμένο, εκφραστικό αποτέλεσμα.

DULCIS INSPIRED

Εκφραστική, παιχνιδιάρικη και τολμηρή, η συλλογή Dulcis-inspired μεταφέρει τους όγκους και τα έντονα χρώματα των κοσμημάτων Swarovski στον κόσμο των γυαλιών. Σχεδιασμένη από τη Global Creative DirectorGiovanna Engelbert, η σειρά αποτυπώνει τη χαρά και την εξωστρέφεια μέσα από κάθε λεπτομέρεια.

Τα oversized wraparound γυαλιά είναι χειροποίητα διακοσμημένα με περισσότερους από 900 pavé-setκρυστάλλους και διατίθενται σε ημιδιαφανές ροζ ή πράσινο, αιχμαλωτίζοντας το πνεύμα της Dulcis. Τα pillow-shaped γυαλιά κυκλοφορούν σε δύο εκδοχές: ροζ με πράσινο οκταγωνικό κρύσταλλο και σκούρους πράσινους φακούς, ή διάφανο πράσινο με ροζ κρύσταλλο και γκρι φακούς. Κάθε ζευγάρι προσθέτει ένα παιχνιδιάρικο, pop-luxury στοιχείο σε κάθε εμφάνιση και συνδυάζεται ιδανικά με τα κοσμήματα Dulcis.