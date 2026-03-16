Η SWAROVSKI λάμπει στα 98α ACADEMY AWARDS με εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Με τη χαρακτηριστική της δεξιοτεχνία και τον καινοτόμο σχεδιασμό της, η Swarovski συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη έννοια της λάμψης στα πιο διάσημα κόκκινα χαλιά του κόσμου.

Η Swarovski έφερε λάμψη και υψηλή δεξιοτεχνία στη μεγαλύτερη βραδιά του Hollywood, στολίζοντας δύο ξεχωριστές προσωπικότητες με δημιουργίες κοσμημάτων στα 98α Academy Awards, τα οποία τιμούν τις κορυφαίες στιγμές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Αναδεικνύοντας την εξαιρετική τεχνική της, ορισμένα κοσμήματα δημιουργήθηκαν ειδικά για την περίσταση και κοσμήθηκαν με Swarovski Created Diamonds, ενώ επιλεγμένα σχέδια από τις συλλογές της μάρκας ολοκλήρωσαν κάθε εμφάνιση, εκφράζοντας το όραμα της Swarovski για savoir-faire και σύγχρονη κομψότητα.

Η K-pop idol και songwriter Ejae, συνδημιουργός του υποψήφιου για Όσκαρ τραγουδιού “Golden” από την animated ταινία του Netflix KPop Demon Hunters, εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με ένα custom σετ Swarovski Created Diamonds. Το κολιέ και τα σκουλαρίκια συνδυάζουν αλυσίδες από pavé-set laboratory-grown diamonds που πέφτουν απαλά πάνω σε μεγάλες πέτρες στην χαρακτηριστική Octagon cut κοπή της Swarovski, απαλύνοντας τις γωνίες τους και ενισχύοντας τη λάμψη τους.

Μια ακόμη ξεχωριστή στιγμή στο κόκκινο χαλί των Oscars χάρισε η Νορβηγίδα ηθοποιός Inga Ibsdotter Lilleaas, υποψήφια για Β’ Γυναικείο Ρόλο για την ερμηνεία της ως Agnes στην ταινία Sentimental Value. Το look της ολοκληρώθηκε με σκουλαρίκια και βραχιόλι από τη συλλογή Swarovski Matrix, καθώς και ένα δαχτυλίδι Constella, προσθέτοντας μια εκλεπτυσμένη πινελιά λάμψης και υπογραμμίζοντας την παρουσία της μάρκας σε μία από τις πιο εμβληματικές βραδιές του Hollywood.