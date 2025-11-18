Η Swarovski Φωτίζει το Παρίσι ως Αποκλειστικός Χορηγός της Εορταστικής Φωταγώγησης των Ηλυσίων Πεδίων

Σε συνεργασία με τον Δήμο του Παρισιού και την Επιτροπή των Ηλυσίων Πεδίων, η εορταστική φωταγώγηση θα λάμψει από τις 16 Νοεμβρίου 2025 έως τις 4 Ιανουαρίου 2026. Στην τελετή έναρξης παρευρέθηκαν η Léa Seydoux, η καταξιωμένη Γαλλίδα ηθοποιός και «νονά» της φωταγώγησης, καθώς και η Γαλλοκαναδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Charlotte Cardin, η οποία χάρισε μια καθηλωτική ερμηνεία κάτω από τον έναστρο παριζιάνικο ουρανό.

Αναδεικνύοντας μία από τις πιο κομψές λεωφόρους του κόσμου, η εορταστική φωταγώγηση των Ηλυσίων Πεδίων αποτελεί ετήσιο σημείο αναφοράς στο εορταστικό ημερολόγιο της πόλης, προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Φέτος, η Swarovski χορήγησε αποκλειστικά τον φωτισμό της λεωφόρου, χαρίζοντας ομορφιά και λάμψη σε όλη τη διάρκεια της γιορτινής περιόδου.

Ως Masters of Light από το 1895, η Swarovski διατηρεί στενή σχέση με την Πόλη του Φωτός εδώ και 130 χρόνια. Μετά την πρωτοποριακή εφεύρεση της πρώτης ηλεκτροκίνητης μηχανής κοπής κρυστάλλου στον κόσμο, ο ιδρυτής Daniel Swarovski παρουσίασε την οραματική του τεχνογνωσία στην Exposition Universelle του Παρισιού το 1900. Έκτοτε, ο οίκος προμήθευσε πολλές από τις παριζιάνικες Ενδυματολογικές Σχολές και τα κορυφαία Fashion Houses, δημιουργώντας έναν δεσμό ανάμεσα στη Swarovski, το Παρίσι και τη βιομηχανία της μόδας που παραμένει ζωντανός μέχρι σήμερα.

Η Swarovski και ο Δήμος του Παρισιού μοιράζονται όχι μόνο ένα πάθος για την τέχνη, την καινοτομία και τη χαρά μέσα από το φως, αλλά και μια κοινή δέσμευση να στηρίζουν τη δημιουργική και πολιτιστική ανάπτυξη της γαλλικής πρωτεύουσας. Και οι δύο φορείς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη ανερχόμενων ταλέντων στα ANDAM fashion awards, ενώ οι κρύσταλλοι του οίκου φωτίζουν δημιουργίες κορυφαίων σχεδιαστών στην Paris Fashion Week κάθε σεζόν.

Παράλληλα με την εορταστική φωταγώγηση, η δεξιοτεχνία του οίκου στο φως βρίσκεται σε μόνιμη παρουσία σε όλο το Παρίσι. Στα σιντριβάνια του Rond-Point des Champs-Élysées, αλυσίδες από Swarovski Crystals περιστρέφονταν δημιουργώντας μια λεπτεπίλεπτη χορογραφία, ενώ λίγο έξω από την πόλη, στο Παλάτι των Βερσαλλιών, οι ειδικοί του οίκου είχαν αποκαταστήσει τους υπέροχους μπαρόκ πολυελαίους και είχαν εγκαταστήσει LED candle lights για να ενισχύσουν τη λάμψη τους.

Με αφορμή την 130ή επέτειο της Swarovski και σε συνδυασμό με την εορταστική φωταγώγηση των Ηλυσίων Πεδίων, άνοιξε ένα pop-up κατάστημα στην 1 Place Charles de Gaulle, προσκαλώντας τους επισκέπτες να βυθιστούν σε έναν κόσμο θαυμάτων.

Βρίσκεται κοντά στην εμβληματική Αψίδα του Θριάμβου και είναι εμπνευσμένο από το χαρακτηριστικό οκτάγωνο του οίκου, παρουσιάζοντας τις συλλογές κοσμημάτων και home décor της Swarovski, συμπεριλαμβανομένης της Vienna Collection της Giovanna Engelbert, που αποτυπώνει 130 χρόνια savoir-faire, χάρης και εκλεπτυσμένης αισθητικής με σύγχρονο edge. Οι επισκέπτες μπορούν να εξατομικεύσουν τα gift boxes με crystallized lettering στο gifting & personalization station, ενώ τα in-store highlights περιλαμβάνουν μια φιγούρα του Πύργου του Άιφελ, κομψά εγγεγραμμένη σε διάφανους κρυστάλλους, και ένα pen με ασημί τόνο και Eiffel Tower charm.

Το Swarovski Pop-up Store λειτουργεί στην 1 Place Charles de Gaulle, 75008 Paris, από 16 Νοεμβρίου έως 26 Δεκεμβρίου 2025.

Σημείωση προς τους συντάκτες: Τα υλικά του pop-up προέρχονται από συνειδητές επιλογές. Το Dibond και το ξύλο θα ανακυκλωθούν. Η δομή δημιουργήθηκε από containers, modular στοιχεία που θα επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλα events.

