Η SWAROVSKI φωτίζει το κόκκινο χαλί στην 68η απονομή των GRAMMY AWARDS

Η Swarovski έφερε φως και σύγχρονο glamour στην 68η απονομή των Grammy Awards, ντύνοντας ξεχωριστούς καλλιτέχνες με τολμηρά, σύγχρονα κοσμήματα που έδωσαν μια φρέσκια, μοντέρνα διάσταση στο κόκκινο χαλί.

Το girl group KATSEYE, υποψήφιο για τα βραβεία Best New Artist και Pop Duo/Group Performance, χάρισε ένα high-impact moment με Swarovski, με κάθε μέλος να παρουσιάζει τη δική του εκδοχή της σύγχρονης αισθητικής του Οίκου. Το συγκρότημα, που αποτελείται από τις Daniela Avanzini, Lara Raj, Manon Bannerman, Megan Skiendiel, Sophia Laforteza και Yoonchae Jeung, εμφανίστηκε με εντυπωσιακά κομμάτια από τις συλλογές Constella, Matrix, Mesmera, Millenia, Luna, Una Angelic και Vienna.

Η Zara Larsson, υποψήφια για Best Dance Pop Recording με το “Midnight Sun”, εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με κοσμήματα από τη συλλογή Gema, αποτυπώνοντας τη χαρακτηριστική, effortless κομψότητά της μέσα από έναν συνδυασμό εκλεπτυσμένης αισθητικής και σύγχρονου cool attitude.

Τα Grammy Awards παραμένουν μία από τις πιο επιδραστικές πολιτιστικές σκηνές της χρονιάς, όπου η μουσική, η μόδα και η ταυτότητα συναντώνται και διαμορφώνουν τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εμφανίσεις της φετινής βραδιάς αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη αισθητική της Swarovski συνδέεται με τη νέα γενιά καλλιτεχνών, τοποθετώντας τη μάρκα στον πυρήνα της εξελισσόμενης pop culture.

Με τολμηρό styling και statement κοσμήματα, η Swarovski χάρισε για ακόμη μία φορά τη χαρακτηριστική της λάμψη σε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές της χρονιάς.

