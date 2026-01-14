Η Swarovski έλαμψε στην 83η απονομή των Golden Globes® με εκθαμβωτικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η Swarovski έφερε λάμψη και καλλιτεχνική δεξιοτεχνία στη μεγαλύτερη βραδιά του Hollywood, ντύνοντας πέντε ξεχωριστές celebrities με κοσμήματα και couture δημιουργίες.

Κάθε εμφάνιση ενσάρκωσε το όραμα της Swarovski για το σύγχρονο glamour, συνδυάζοντας τολμηρή δημιουργικότητα με διαχρονική κομψότητα.

Η Global Ambassador της Swarovski, Ariana Grande, υποψήφια για το βραβείο Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture για την μαγευτική της ερμηνεία ως Glinda στο Wicked: For Good, έλαμψε φορώντας ένα Constella κολιέ, Matrix δαχτυλίδι και Stilla stud σκουλαρίκια.

Η βραβευμένη με Oscar® εμβληματική ηθοποιός Julia Roberts, υποψήφια για το Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture – Drama για τον ρόλο της στο After the Hunt, ακτινοβολούσε κομψότητα με ένα custom Swarovski Idyllia κολιέ και το ασορτί δαχτυλίδι.

Η επίσης βραβευμένη με Oscar® Jennifer Lawrence, υποψήφια στην ίδια κατηγορία για την καθηλωτική της ερμηνεία στο Die My Love, εντυπωσίασε φορώντας ένα custom Swarovski Created Diamonds κολιέ.

Το ανερχόμενο fashion icon Amelia Gray τράβηξε όλα τα βλέμματα με μια εντυπωσιακή custom Swarovski crystal mesh gown σε μαύρο hematite, περίτεχνα κεντημένη με φτερά. Το look ολοκληρώθηκε με statement δαχτυλίδια, choker και bangle από την ειδική 130th Anniversary Vienna Collection της Swarovski.

Ο υποψήφιος για Grammy® Omar Apollo πρόσθεσε μια σύγχρονη, edgy πινελιά με ένα custom choker κολιέ, Millenia pendant και ear cuffs, Sublima stud σκουλαρίκια, καθώς και δαχτυλίδια από τις συλλογές Matrix και Vienna Collection.

Η κωμικός και παρουσιάστρια των Golden Globes®, Nikki Glaser, άνοιξε την τελετή απονομής φορώντας μια εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα, συνδυασμένη με κοσμήματα όπως το Meteora cocktail ring, Sublima cocktail rings, καθώς και Matrix drop σκουλαρίκια και cuff.

Πέρα από τις λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, η Swarovski συνεργάστηκε με τη Schonbek, brand του WAC Group, για τη δημιουργία τεσσάρων bespoke πολυελαίων για την 83η απονομή των Golden Globes®. Τοποθετημένες κατά μήκος του ανασχεδιασμένου κόκκινου χαλιού στο Beverly Hilton Hotel στο Λος Άντζελες, οι φωτεινές αυτές εγκαταστάσεις μετέτρεψαν την άφιξη των καλεσμένων σε ένα εντυπωσιακό θέαμα φωτός και τέχνης, δημιουργώντας ένα αξέχαστο σκηνικό για μία από τις πιο glamorous βραδιές της χρονιάς.

Με την χαρακτηριστική της δεξιοτεχνία και τον καινοτόμο σχεδιασμό της, η Swarovski συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει το glamour στα πιο εμβληματικά κόκκινα χαλιά του κόσμου.

#Swarovski