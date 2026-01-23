Η SWAROVSKI ανακοινώνει αποκλειστική συνεργασία για το 2026 με τη RAYE για την παγκόσμια περιοδεία της

Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση της Swarovski στη δημιουργικότητα, το craftsmanship και το σύγχρονο glamour, ζωντανεύοντας μέσα από τη δυναμική παρουσία και την καλλιτεχνική έκφραση της RAYE.

Η Swarovski ανακοινώνει με υπερηφάνεια την αποκλειστική συνεργασία της με τη βραβευμένη τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια RAYE, στο πλαίσιο της πολυαναμενόμενης παγκόσμιας περιοδείας της για το 2026 με τίτλο “This Tour May Contain New Music”. Η περιοδεία θα πραγματοποιηθεί σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, με συνολικά 51 εμφανίσεις από τις 22 Ιανουαρίου έως τις 20 Μαΐου 2026.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η RAYE θα εμφανίζεται στη σκηνή φορώντας αποκλειστικά κοσμήματα Swarovski, παρουσιάζοντας μια επιλεγμένη συλλογή από εμβληματικά σχέδια – όπως οι Constella και Millenia collections – καθώς και μια σειρά από custom crystallized looks, τα οποία θα αποκαλύπτονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της περιοδείας.

Υπό τη δημιουργική καθοδήγηση της Giovanna Engelbert, Global Creative Director της Swarovski, η μάρκα θα συνεργαστεί στενά με τη RAYE και την ομάδα των σχεδιαστών της για τη δημιουργία μοναδικών σκηνικών εμφανίσεων. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται custom δημιουργίες και crystallized pieces από σχεδιαστές όπως οι Emilia Wickstead, FEBEN, Richard Quinn, Robert Wun και Steve O Smith, οι οποίοι ενσωματώνουν τη χαρακτηριστική λάμψη της Swarovski στα σχέδιά τους.

