Η Stella McCartney χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει ένα σμήνος πτηνών στη νέα καμπάνια

Η καλοκαιρινή καμπάνια της Stella McCartney είναι για τα πουλιά. Είναι ένα κάλεσμα για την προστασία της ζωής των πτηνών που μειώνεται και μια προειδοποίηση ότι μια μέρα μπορεί να υπάρξει ένας κόσμος όπου τα πουλιά θα ζουν μόνο στη φαντασία. Εμπνευσμένη από τον Jonathan Franzen, έναν παρατηρητή πουλιών και συγγραφέα της συλλογής δοκιμίων, «The End of the End of the Earth», η καμπάνια περιλαμβάνει το μανιφέστο: «Save What You Love».

Η McCartney είπε ότι ήταν η Greta Gerwig που της μύησε το βιβλίο του Franzen και η ιδέα της ανάδειξης της ζωής των πτηνών στη συλλογή της την άνοιξη του 2025 πήρε πνοή. Η σχεδιάστρια είπε ότι η συλλογή της άνοιξης του 2025: «Είναι η πιο βιώσιμη συλλογή πασαρέλας μου μέχρι σήμερα, κατασκευασμένη χωρίς δέρμα, γούνα ή φτερά. Ελπίζω αυτά τα όμορφα κατασκευασμένα κομμάτια όχι μόνο να εμπνέουν την επιθυμία και τη χαρά της μόδας, αλλά και να δούμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες, μια πανοραμική θέα».

Στην καμπάνια, συμμετέχουν οι ηθοποιοί Eva Mendes και Myha’la, το μοντέλο Alex Consani και η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Raye. Εμφανίζονται δίπλα σε περιστέρια και φανταστικά πτηνά που δημιουργήθηκαν με AI. Γυρισμένη από τον Ethan James Green στη Νέα Υόρκη, η καμπάνια δίνει έμφαση στην απειλή που αντιμετωπίζουν τα πουλιά. Περίπου το 50% των ειδών των πτηνών βρίσκονται σε παρακμή, ενώ 3,4 δισεκατομμύρια πτηνά βλάπτονται ή θανατώνονται για τα πούπουλα ετησίως, σύμφωνα με το εμπορικό σήμα.

Σύμφωνα με το WWD, η McCartney στέλνει άλλα μηνύματα σε αυτήν την καμπάνια, με όλα τα μοντέλα να υποστηρίζουν διαφορετικούς λόγους. Η Myha’la είναι ηθοποιός και υποστηρικτής της εκπροσώπησης στα μέσα ενημέρωσης και εργάζεται για τον τερματισμό του ρατσισμού και της έλλειψης στέγης. Η Consani, η οποία αναδείχθηκε μοντέλο της χρονιάς στα Fashion Awards 2024, περπάτησε στην επίδειξη πασαρέλας της άνοιξης του 2025 του McCartney και εμφανίστηκε στην καμπάνια εκπαιδευτών Stella McCartney x Adidas Rasant. Η McCartney την περιγράφει ως «μια φωνή για την ένταξη στη μόδα και την υποστήριξη των τρανς παιδιών».

Η Mendes εργάζεται για να βοηθήσει γυναίκες και παιδιά λατινοαμερικανικής κληρονομιάς. Βρίσκει επίσης λύσεις για τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικά αγαθά. Στην πραγματικότητα, τα προϊόντα FloeWater της διατίθενται σε δοχεία αλουμινίου, τα οποία είναι πιο βιώσιμα. Η Raye, εν τω μεταξύ, θέλει να διορθώσει τις «αδικίες της μουσικής βιομηχανίας» και έχει τονίσει την περιβαλλοντική κρίση και τον τεράστιο αντίκτυπό της στις έγχρωμες γυναίκες, μέσα από κομμάτια όπως το «Environmental Anxiety» και το «Mother Nature». Τα μοντέλα φορούν ρούχα και αθλητικά αξεσουάρ κατασκευασμένα κυρίως από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

