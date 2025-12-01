Η POLAROID EYEWEAR παρουσιάζει τη συλλογή γυαλιών Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025

Η POLAROID Eyewear ένα πρωτοποριακό, διεθνές brand γυαλιών, που πήρε το όνομά του από την εφεύρεση των πολωτικών φακών οι οποίοι άλλαξαν τον κόσμο της τεχνολογίας και της οπτικής παρουσιάζει τη νέα συλλογή γυαλιών ηλίου και οράσεως Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025.

Η ΣΥΛΛΟΓΗ “COOL METAL”

Η συλλογή COOL παρουσιάζει νέα, μοντέρνα γυαλιά ηλίου για άνδρες και γυναίκες, κατασκευασμένα από ελαφρύ, οικολογικό ανοξείδωτο ατσάλι, για ανάλαφρη αίσθηση, με παιχνιδιάρικες χρωματικές πινελιές στους βραχίονες και φακούς polarized με ντεγκραντέ ή mirror επίστρωση.

Γυαλιά ηλίου PLD 6244/S/X: γυναικείο, τολμηρό cat-eye σχέδιο από ελαφρύ, βιώσιμο ανοξείδωτο ατσάλι, με χαραγμένο το λογότυπο Polaroid στους βραχίονες. Διατίθεται σε χρυσό με πράσινους πολωτικούς φακούς και μαύρες άκρες, χρυσό με μπλε πολωτικούς φακούς και καφέ Havana/μπλε άκρες, καθώς και χρυσό με γκρι πολωτικούς φακούς και μαύρες άκρες.

Γυαλιά ηλίου PLD 6245/S: ανδρικά, χωρίς σκελετό, με ορθογώνιο σχήμα, κατασκευασμένα από ελαφρύ και βιώσιμο ανοξείδωτο ατσάλι, με το λογότυπο της Polaroid χαραγμένο στους βραχίονες. Διατίθενται σε χρυσό με μοβ φιμέ πολωτικούς φακούς και μαύρες/μοβ άκρες, χρυσό με μπλε φιμέ πολωτικούς φακούς και μαύρες/μπλε άκρες, χρυσό με πράσινους πολωτικούς φακούς και μαύρες άκρες, καθώς και χρυσό με γκρι πολωτικούς φακούς και μαύρες άκρες.

Η ΣΥΛΛΟΓΗ “COOL BOLD”

Η συλλογή COOL εμπλουτίζεται με νέα, μοντέρνα γυαλιά ηλίου για άνδρες και γυναίκες, κατασκευασμένα από οικολογικό πολυκαρβονικό υλικό, με έντονους όγκους και απαλές επιφάνειες που αποπνέουν στιλ. Τα νέα σχέδια διατίθενται σε ζωηρά χρώματα, συνδυασμένα με ντεγκραντέ ή mirror polarized φακούς, και διακοσμούνται με τη χαρακτηριστική λεπτομέρεια του ουράνιου τόξου της Polaroid στις άκρες των βραχιόνων.

Γυαλιά ηλίου PLD 6241/S/X: μοντέρνα, τετράγωνα unisex γυαλιά ηλίου από οικολογικό πολυανθρακικό υλικό, κατάλληλα και για οπτικούς φακούς, με κομψούς βραχίονες που φέρουν το λογότυπο της Polaroid και μεταλλική διακοσμητική λεπτομέρεια. Χρωματική παλέτα: διάφανο τιρκουάζ με ματ σε χρώμα πετρελαίου μπράτσα και γκρι ντεγκραντέ polarized φακούς, μαύρο με ματ μαύρα μπράτσα και γκρι polarized φακούς, διάφανο γκρι με ματ γκρι μπράτσα και κίτρινους polarized φακούς.

PLD 6242/S/X γυαλιά ηλίου: εντυπωσιακά γυναικεία γυαλιά ηλίου σε cat-eye σχέδιο, κατασκευασμένα από οικολογικό πολυανθρακικό υλικό, κατάλληλα και για οπτικούς φακούς. Διαθέτουν λείας υφής βραχίονες, διακοσμημένους με το λογότυπο της Polaroid και μεταλλική λεπτομέρεια. Χρωματική παλέτα: λιλά με γκρι πολωτικούς φακούς, μαύρο με γκρι πολωτικούς φακούς, ιβουάρ με καφέ πολωτικούς φακούς, και ροζ οπαλίζον με ματ κερασί βραχίονες και γκρι πολωτικούς φακούς.

PLD 6243/S/X γυαλιά ηλίου: τολμηρά γυναικεία γυαλιά ηλίου με οβάλ σχήμα, κατασκευασμένα από οικολογικό πολυανθρακικό υλικό, κατάλληλα και για οπτικούς φακούς. Διαθέτουν λείας υφής βραχίονες, διακοσμημένους με το λογότυπο της Polaroid και μεταλλική λεπτομέρεια. Χρωματική παλέτα: απόλυτο λευκό με πράσινους πολωτικούς φακούς, μαύρο με γκρι πολωτικούς φακούς, διάφανο ροζ με φακούς σε μπορντό ντεγκραντέ, και συμπαγές παστέλ πράσινο (μέντα) με γκρι πολωτικούς φακούς.

Η ΣΥΛΛΟΓΗ “ACTIVE”

Δημιουργημένη για λάτρεις των σπορ, η συλλογή ACTIVE παρουσιάζει μια νέα μάσκα από οικολογικό πολυανθρακικό υλικό, που συνδυάζει τέλεια την απόδοση με το στυλ. Σχεδιασμένη τόσο για αθλητές όσο και για τους λάτρεις των τάσεων της μόδας, αυτή η oversized πρόταση συνδυάζει την αθλητική λειτουργικότητα με τον σύγχρονο σχεδιασμό, αποτελώντας το απαραίτητο αξεσουάρ τόσο για outdoor προπονήσεις όσο και για athleisure εμφανίσεις.

Αυτό το νέο στυλ φέρει το λογότυπο της POLAROID στους βραχίονες και διαθέτει πολωτικούς φακούς, για να απολαμβάνεις καθαρή και ζωντανή εικόνα των χρωμάτων κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων, βιώνοντας κάθε στιγμή με ένταση και ευκρίνεια. Διαθέτει επίσης ελαστικό στήριγμα στη μύτη, για μέγιστη άνεση κάθε στιγμή.



Χρωματική παλέτα: λαχανί με γκρι πολωτικούς φακούς, μαύρο με γκρι πολωτικούς φακούς, μαύρο με πολωτικούς φακούς blue mirror, πορτοκαλί με γκρι πολωτικούς φακούς, dark ruthenium/aqua με γκρι πολωτικούς φακούς (μοντέλο PLD 7060/S)

“MINI ME” KIDS ACTIVE COLLECTION

Η Polaroid παρουσιάζει νέα σχέδια γυαλιών ηλίου ACTIVE για τους μικρούς μας φίλους, ηλικίας 7 έως 10 ετών: η νέα μάσκα είναι μοντέρνα και ιδανική για μικρούς εξερευνητές, ως μια mini-me εκδοχή του νέου μοντέλου ενηλίκων. Κατασκευασμένη από οικολογικό πολυανθρακικό υλικό, αποτελεί το τέλειο αξεσουάρ για τα παιδιά ώστε να παραμένουν μέσα στη μόδα, ενώ παράλληλα ανταποκρίνονται στις καθημερινές τους περιπέτειες.

PLD 8070/S μάσκα: Αυτή η κομψή μάσκα από οικολογικό πολυκαρβονικό υλικό διαθέτει ένα μοντέρνο, oversized σχήμα και φέρει το λογότυπο POLAROID στους βραχίονες. Το μοντέλο αυτό διαθέτει επίσης λαστιχένιο στήριγμα στη μύτη, που προσφέρει μέγιστη άνεση σε κάθε χρήση. Η χρωματική παλέτα: aqua με aqua/lime βραχίονες και γκρι πολωτικούς φακούς, μαύρο με γκρι πολωτικούς φακούς, lime/matte black με γκρι πολωτικούς φακούς, matte black με μπλε καθρεπτέ πολωτικούς φακούς, έντονο ροζ με έντονο ροζ/matte γαλάζιους βραχίονες και ροζ πολωτικούς φακούς πολλαπλής επίστρωσης.

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΛΑΝΣΑΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ FW25

Η νέα συλλογή COOL γυαλιών ηλίου για εφήβους παρουσιάζει πρωτοποριακά σχέδια από οικολογικό πολυκαρβονικό υλικό, συνδυάζοντας ιδανικά το στιλ με τη βιωσιμότητα. Οι τολμηροί όγκοι και οι απαλές επιφάνειες αποδίδονται σε παιχνιδιάρικα χρώματα, δημιουργώντας μια μοντέρνα και φρέσκια αισθητική.

Η συλλογή περιλαμβάνει και μοντέλα ειδικά σχεδιασμένα για εφήβους με στιλ, ηλικίας 11-15 ετών: αυτά τα γυαλιά ηλίου από οικολογικό πολυκαρβονικό επαναπροσδιορίζουν το τι σημαίνει “cool”, συνδυάζοντας κομψό σχεδιασμό με ανθεκτικότητα, επιτρέποντας στους εφήβους να εκφράσουν την προσωπικότητά τους με αυτοπεποίθηση και ανεπιτήδευτο στιλ.

PLD 8068/S γυαλιά ηλίου: Τολμηρά οβάλ γυαλιά ηλίου από οικολογικό πολυκαρβονικό υλικό, κατάλληλα και για οπτικούς φακούς. Οι λείοι βραχίονες είναι διακοσμημένοι με το λογότυπο της Polaroid, ενώ στη μετώπη υπάρχει λεπτομέρεια με θερμοτυπία. Χρωματική παλέτα: peppermint με γκρι πολωτικούς φακούς, μαύρο με γκρι πολωτικούς φακούς, opal λευκό με γκρι πολωτικούς φακούς, λιλά με γκρι πολωτικούς φακούς.

PLD 8069/S γυαλιά ηλίου: Τολμηρά τετράγωνα γυαλιά ηλίου από οικολογικό πολυκαρβονικό υλικό, κατάλληλα και για οπτικούς φακούς. Οι λείοι βραχίονες είναι διακοσμημένοι με το λογότυπο της Polaroid, ενώ στη μετόπη υπάρχει λεπτομέρεια με θερμοτυπία. Χρωματική παλέτα: opal μπλε με γκρι πολωτικούς φακούς, έντονο πράσινο με γκρι πολωτικούς φακούς, opal κερασί με γκρι πολωτικούς φακούς, μαύρο με γκρι πολωτικούς φακούς.

PLD 8071/S γυαλιά ηλίου: Αφιερωμένα σε κορίτσια ηλικίας 11 έως 15 ετών, αυτά τα γυαλιά ηλίου από οικολογικό πολυκαρβονικό υλικό διαθέτουν χαμηλό, ορθογώνιο σχήμα και φέρουν το λογότυπο POLAROID στους βραχίονες, καθώς και διακοσμητική λεπτομέρεια με θερμοτυπία στο μπροστινό μέρος. Οι βραχίονες προσφέρουν ιδιαίτερη άνεση χάρη σε ειδική επίστρωση που χαρίζει απαλή αίσθηση. Χρωματική παλέτα: λιλά/βιολετί με γκρι πολωτικούς φακούς, μαύρο με γκρι πολωτικούς φακούς, κυκλάμινο με γκρι πολωτικούς φακούς, opal πράσινο με γκρι πολωτικούς φακούς.



