Η Oysho ανεβάζει την τεχνικότητα στην πίστα με τη νέα συλλογή σκι.

Η Oysho παρουσιάζει το Oysho Lodge: μια συλλογή σκι με τεχνικά επίπεδα που προσαρμόζονται σε κάθε αθλητή και σχεδιασμό που δίνει προτεραιότητα στην κινητικότητα, την εφαρμογή και τη θερμική άνεση. Η πρόταση αναβαθμίζει την τεχνική διάσταση χωρίς να θυσιάζει τη μόδα στις πίστες του σκι.

Στο Oysho Lodge υπάρχουν πολλοί τρόποι να απολαύσει κανείς το χιόνι. Είτε για να αγωνιστεί, να αποσυνδεθεί από την καθημερινότητα ή απλώς να διασκεδάσει, η μάρκα διαθέτει μια συλλογή που προσφέρει τεχνικότητα και άνεση για κάθε κλιματολογική συνθήκη.

Η νέα καμπάνια, που γυρίστηκε στο Nevados de Chillán (Χιλή), θα παρουσιαστεί σε 6 κυκλοφορίες και έχει ως πρωταγωνίστριες τρεις αθλήτριες της Oysho Community: τη Nuria Pau, την Tamar Van Delen και τη Blanca Aracil.

Τεχνικές καινοτομίες της συλλογής:

Superfit 10K : Μπουφάν και ολόσωμες φόρμες με ελαστικό ύφασμα, αδιάσειστο στον άνεμο και ανθεκτικό στο νερό 10K· αφαιρούμενη κουκούλα και γούνα, εσωτερική φούστα κατά του χιονιού, τσέπη για το forfait (στο μανίκι), ελαστικό εσωτερικό μανίκι και φερμουάρ ανθεκτικά στο νερό. Down 10K: Μπουφάν υψηλής μόνωσης με γέμιση Minardi Piume από ιταλικό φτερό. Προσφέρουν υψηλή θερμομονωτική ικανότητα, ελαφρότητα και διαπνοή, παρέχοντας ζεστασιά σε πολύ ψυχρά κλίματα. Αδιάσειστα στον άνεμο και ανθεκτικά στο νερό 10K· διαθέσιμα με εσωτερικούς ιμάντες, τσέπη με διαφανές παράθυρο για κινητό και ρυθμιζόμενη/αφαιρούμενη κουκούλα. Performance 20K : Μπουφάν με αδιάβροχο ύφασμα 20K και γέμιση Primaloft® Gold, θερμοκολλημένες ραφές και πλήρες σύνολο τσεπών και ρυθμίσεων για υψηλές απαιτήσεις.

Υλικά και γέμιση:

Primaloft® Black: ελαφριά και θερμομονωτική γέμιση σε μπουφάν και ολόσωμες φόρμες Superfit.

Primaloft® Gold: υπερ-ελαφριά, διαπνέουσα και αδιάβροχη γέμιση για τη σειρά Performance 20K.

Minardi Piume: ιταλικό φτερό από ανακυκλωμένα υλικά, προσφέρει υψηλή θερμομονωτική ικανότητα, ελαφρότητα και διαπνοή σε πολύ ψυχρά κλίματα.

Merino 50%: ως καινοτομία, παρουσιάζεται γέμιση από μαλλί merino, που εκτός από θερμορρυθμιστική λειτουργία, είναι ιδιαίτερα διαπνέουσα.

Σχεδιασμός:

Κινητικότητα: Πολύ ελαστικά και ελαφριά υφάσματα που προσφέρουν μέγιστη άνεση κατά την αθλητική δραστηριότητα.

Θερμορύθμιση: Συνδυασμός στρώσεων (baselayer/midlayer/outer) και ενισχυμένες τσέπες στα μπουφάν και στο εσωτερικό των παντελονιών για μέγιστη άνεση.

Λειτουργικότητα στην πίστα: Κρεμάστρα για γάντια, τσέπη για γυαλιά με πανί καθαρισμού, τσέπη για κινητό, ρυθμίσεις σε κουκούλα, μανίκια και μέση, φούστα κατά του χιονιού και φερμουάρ ανθεκτικά στο νερό. Όλα τα μπουφάν διαθέτουν ιμάντες για κρέμασμα.

Τεχνικά παντελόνια: