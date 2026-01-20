Η MOSCHINO παρουσιάζει τη συλλογή γυαλιών φθινόπωρο/χειμώνας 2025-2026

Η νέα συλλογή γυαλιών Moschino για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026 παρουσιάζει καινοτόμα γυαλιά ηλίου και σκελετούς οράσεως για γυναίκες και άνδρες.

Τα νέα σχέδια ξεχωρίζουν για τον τολμηρό αλλά ταυτόχρονα ευκολοφόρετο χαρακτήρα τους — είτε μέσα από απρόσμενες αρχιτεκτονικές φόρμες, όπως τα Cut-Out γυαλιά, είτε μέσα από εντυπωσιακές λεπτομέρειες, όπως οι λαμπερές κρυστάλλινες διακοσμήσεις σε στρογγυλά γυαλιά ηλίου.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης νέα σχέδια μεταλλικών σκελετών, με εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό, καθώς και Essential μοντέλα από acetate, διακριτικά διακοσμημένα με το λογότυπο MOSCHINO στους βραχίονες σε κομψές χρωματικές αποχρώσεις για μια σύγχρονη, μοντέρνα αίσθηση.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ FASHION SHOW

MOS 204/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ: Αυτά τα νέα limited-edition γυαλιά ηλίου αποπνέουν μία glamorous αίσθηση με το μεταλλικό οβάλ σχήμα τους, διακοσμημένο με λαμπερούς κρυστάλλους σε όλη τη μετόπη, προσφέροντας μια πολυτελή αύρα. Το μοντέλο συνδυάζεται με γκρι φακούς και χρυσό mirror φινίρισμα, καθώς και με τολμηρούς flat βραχίονες, διακριτικά χαραγμένους με το λογότυπο MOSCHINO. Διατίθενται σε μόλις 250 τεμάχια, σε μεταλλικό χρυσό με γκρι/χρυσούς φακούς καθρέπτη και άκρες βραχιόνων από μαύρο acetate.

MOS 203/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ: Unisex γυαλιά ηλίου από acetate με σύγχρονη αισθητική και τολμηρό σχεδιασμό, που ξεχωρίζουν για το cut-out σχήμα της μετόπης — μια έντονη σχεδιαστική αναφορά στην έννοια της αποδόμησης. Ο σκελετός, κατάλληλος και για οφθαλμικούς φακούς, φέρει διακριτικά το λογότυπο MOSCHINO στους εντυπωσιακούς βραχίονες. Διατίθενται σε μαύρο με γκρι φακούς και σε Havana με καφέ φακούς.

CUT-OUT ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΑΣΕΩΣ

Η τολμηρή σειρά Cut-Out, που συμβολίζει μια έννοια σχεδιαστικής αποδόμησης, περιλαμβάνει unisex γυαλιά ηλίου και σκελετούς οράσεως με σύγχρονο χαρακτήρα. Τα μοντέλα διαθέτουν cut-out cat-eye σχήματα από acetate και ξεχωρίζουν για το χαρακτηριστικό μεταλλικό wire-core με το μοτίβο M-MOSCHINO, καθώς και για το διακριτικό λογότυπο MOSCHINO στους βραχίονες.

MOS 196/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ: Διατίθενται σε μαύρο με διαβαθμισμένους γκρι φακούς, σκούρο Havana με διαβαθμισμένους πράσινους φακούς, κίτρινο Havana με καφέ διαβαθμισμένους φακούς και κόκκινο Havana με διαβαθμισμένους γκρι φακούς.

MOS 654 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ: Διατίθεται σε μαύρο, σκούρο Havana και κόκκινο.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΑΣΕΩΣ

Η συλλογή Metal εμπλουτίζεται με νέα μοντέρνα γυαλιά ηλίου και σκελετούς οράσεως από μέταλλο, με λεπτές και ελαφριές γραμμές και διακριτικά στρογγυλεμένους βραχίονες, που προσδίδουν μία ανεπιτήδευτα κομψή αίσθηση. Όλα τα μοντέλα φέρουν το λογότυπο MOSCHINO, χαραγμένο με λέιζερ στους βραχίονες, προσθέτοντας μια εκλεπτυσμένη υπογραφή στο design.

MOS 198/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ: Διαθέτουν οβάλ σχήμα και προσφέρονται σε μαύρο με διαβαθμισμένους γκρι φακούς, χρυσό με διαβαθμισμένους πράσινους φακούς και ασημί με διαβαθμισμένους μπλε φακούς.

MOS 655 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ: Διαθέτει επιμήκες σχήμα και διατίθεται σε μαύρο, χρυσό και ασημί.



MOS 656 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ: Διαθέτει τετράγωνο σχήμα και διατίθεται σε χρυσό, μαύρο και ασημί.

ESSENTIAL ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΑΣΕΩΣ

Η συλλογή Essential περιλαμβάνει γυαλιά ηλίου και σκελετούς οράσεως με λιτό, unisex σχεδιασμό από acetate και τετράγωνο σχήμα που αποπνέει μοντέρνα αισθητική. Τα μοντέλα διακρίνονται για τον εσωτερικό μεταλλικό πυρήνα, διακοσμημένο με το χαρακτηριστικό μοτίβο M-MOSCHINO, καθώς και για το λογότυπο MOSCHINO, που εμφανίζεται διακριτικά στους βραχίονες, ολοκληρώνοντας με κομψότητα την ταυτότητα του σχεδίου.

MOS 201/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ: Γυαλιά ηλίου με flat-top σχήμα, κατάλληλα και για οπτικούς φακούς. Διατίθενται σε μαύρο με διαβαθμισμένους γκρι φακούς, μαύρο με βραχίονες σε brown horn και καφέ διαβαθμισμένους φακούς, χακί (military green) με βραχίονες σε black horn και καφέ διαβαθμισμένους φακούς, και σκούρο Havana με διαβαθμισμένους πράσινους φακούς.

MOS 659 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ: Τετράγωνος σκελετός, διαθέσιμος σε μαύρο, μαύρο με βραχίονες σε brown horn, χακί με βραχίονες σε black horn και σκούρο Havana.

Η συλλογή MOSCHINO Eyewear Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026 είναι διαθέσιμη παγκοσμίως από τον Οκτώβριο 2025 σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών. Η συλλογή παράγεται και διανέμεται από τον Όμιλο Safilo, έναν παγκόσμιο ηγέτη στον χώρο των οπτικών, με εμπειρία άνω των 90 ετών στην κατασκευή και διανομή γυαλιών ηλίου, σκελετών οράσεως, outdoor eyewear, μασκών και κρανών.