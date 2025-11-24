Η μόδα ενώνεται με τους ρυθμούς της Kpop στη νέα συνεργασία μεταξύ της BERSHKA και του παγκόσμιου φαινομένου «KPop Demon Hunters»

Το γεμάτο ζωή, υπερφυσικό σύμπαν της ταινίας έρχεται στον κόσμο της μόδας με μια κολεξιόν κάψουλα που γιορτάζει τη δύναμη, το στιλ και τη διπλή ζωή των πρωταγωνιστών της: τις κυνηγούς HUNTR/X και τα αινιγματικά Saja Boys. Από την πρεμιέρα της στο Netflix, η ταινία animation

KPop Demon Hunters έχει μετατραπεί σε φαινόμενο που έχει κατακτήσει τη Gen Ζ, συνδυάζοντας μουσική, δράση και την αισθητική της K-pop. Η ιστορία, που επικεντρώνεται σε μια ομάδα idols που πολεμούν δαιμονικές δυνάμεις ενώ παράλληλα διατηρούν τη διασημότητά τους, έχει επαναπροσδιορίσει την έννοια του girl power και έχει γοητεύσει εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, ενώ είναι ήδη η ταινία με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία του Netflix. H BERSHKA αποτυπώνει αυτό το ζωηρό πνεύμα σε μια κολεξιόν που συνδυάζει streetwear, φουτουριστικές αναφορές και θεατρικές πινελιές, μεταφέροντας το σύμπαν της ταινίας στην καθημερινή γκαρνταρόμπα.

Η κολεξιόν οργανώνεται σε τρεις κόσμους που αντικατοπτρίζουν την ουσία των KPop Demon Hunters:

Η HUNTR/X, η θηλυκή γραμμή, συνδυάζει σκούρα και ελεκτρίκ χρώματα με γραφικά εμπνευσμένα από τις ηρωίδες της ταινίας. Ρούχα streetwear με φουτουριστική πινελιά, όπως hoodies, φόρμες και τοπ που αναμιγνύουν δύναμη και στιλ.

Η Derpy προσφέρει την πιο διασκεδαστική πλευρά, με μπλουζάκια και αξεσουάρ σε παστέλ αποχρώσεις με πρωταγωνίστρια τον πιο γλυκό χαρακτήρα της ταινίας.

Η Saja Boys ενσαρκώνει την επαναστατική διάθεση με hoodies, μπλουζάκια με στάμπες και φαρδιά τζιν σε μια παλέτα με μπεζ, μαύρο και μπλε.