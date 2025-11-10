Η MISSONI παρουσιάζει τη συλλογή γυαλιών Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025: τα νέα γυαλιά ηλίου και οι σκελετοί οράσεως εκφράζουν τη σύγχρονη θηλυκότητα που χαρακτηρίζει την ταυτότητα του brand, ξεχωρίζοντας μέσα από μοντέρνα και fashion-forward σχέδια, τα οποία αναδεικνύονται με εμβληματικές και αναγνωρίσιμες λεπτομέρειες της Missoni.

ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ FASHION SHOW ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ/ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2025 ΤΗΣ MISSONI

Η MISSONI παρουσιάζει τα γυαλιά ηλίου της επίδειξης μόδας Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025: με χαμηλό, ορθογώνιο σχήμα που ακολουθεί τις τάσεις, το μοντέλο αυτό αναβαθμίζεται με κομψούς συνδυασμούς από πλούσια havana acetate και μεταλλικό στοιχείο σε ανάγλυφη λεπτομέρεια στο επάνω μέρος του σκελετού, προσδίδοντας μια εκλεπτυσμένη αισθητική.

Το νέο αυτό σχέδιο διακοσμείται με τις χαρακτηριστικές άκρες βραχιόνων από κολλητό acetate σε σχήμα μισού Zig Zag, ένα εμβληματικό στοιχείο της Missoni. Διατίθεται σε τρεις κομψές αποχρώσεις Havana: καφέ Havana με γκρι φακούς, ivory και καφέ Havana με γκρι φακούς, καθώς και μαύρο & λευκό Havana με γκρι φακούς.

Το νέο μοντέλο MIS 0263/S είναι διαθέσιμο από τον Σεπτέμβριο 2025 στα καταστήματα Missoni και σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών.

ΤΑ SEASONAL ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ MISSONI

Η Missoni Seasonal σειρά παρουσιάζει νέα σχέδια από acetate, διακοσμημένα με ένα πολυτελές μοτίβο σε σχήμα τριγώνου, εμπνευσμένο από το εμβληματικό μοτίβο Zig-Zag του οίκου. Το σχέδιο αποδίδεται μέσα από συμπαγή και ανάγλυφα κολλητά ένθετα acetate και μεταλλικές λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα τρισδιάστατο εφέ.

Τα μοντέλα φέρουν το λογότυπο MISSONI στους βραχίονες, καθώς και τις χαρακτηριστικές άκρες με το μισό Zig-Zag από κολλητό acetate μια διακριτική αλλά αναγνωρίσιμη υπογραφή του brand

MIS 0247/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ: Ορθογώνια γυαλιά ηλίου, διαθέσιμα σε μαύρο με διαβαθμισμένους γκρι φακούς, διάφανο γκρι με διαβαθμισμένους γκρι φακούς, Havana με διαβαθμισμένους καφέ φακούς και opal πράσινο με διαβαθμισμένους γκρι φακούς.

MIS 0246/G/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ: Γυαλιά ηλίου με απαλό τετράγωνο σχήμα, διαθέσιμα σε διάφανο σαμπανί με διαβαθμισμένους καφέ φακούς, Havana με διαβαθμισμένους καφέ φακούς και μαύρο με διαβαθμισμένους γκρι φακούς.

MIS 0249 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ: Oversize σκελετός οράσεως σε cat-eye σχήμα, διαθέσιμος σε μπλε, pink Havana, διάφανο γκρι και μαύρο.

Η Seasonal Line της Missoni παρουσιάζει επίσης νέα σχέδια από ημιδιαφανές acetate με έντονη προσωπικότητα, διακοσμημένα με πλούσια, ανάγλυφα κολλητά ένθετα στις πολυεδρικές επιφάνειες της μετώπης, προσδίδοντας έναν εκλεπτυσμένο χαρακτήρα. Οι βραχίονες φέρουν το ένθετο λογότυπο MISSONI και τις χαρακτηριστικές άκρες από κολλητό acetate με το μισό Zig-Zag σχήμα μια διακριτική και αυθεντική υπογραφή του οίκου. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει κομψούς συνδυασμούς σε κλασικές αποχρώσεις και τόνους Havana.

MIS 0250/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ: Oversize γυαλιά ηλίου με απαλό τετράγωνο σχήμα από acetate. Διατίθενται σε Havana με διαβαθμισμένους plum φακούς, πράσινο με διαβαθμισμένους γκρι φακούς και μαύρο με διαβαθμισμένους γκρι φακούς.

ΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΟΡΑΣΕΩΣ FABRIC ΤΗΣ MISSONI

Η σειρά Missoni DNA παρουσιάζει νέους σκελετούς οράσεως που τιμούν την κληρονομιά και την δεξιοτεχνία του ιστορικού Οίκου Μόδας. Τα νέα σχέδια από acetate αναδεικνύονται μέσα από την ενσωμάτωση αυθεντικών υφασμάτων Missoni στο μπροστινό μέρος, χάρη σε μια επιδέξια διαδικασία παραγωγής made in Italy. Το ύφασμα αποκαλύπτεται μέσα από λεπτομερή κατεργασία του acetate, δημιουργώντας ένα εκλεπτυσμένο παιχνίδι αντίθεσης. Οι βραχίονες φέρουν το λογότυπο MISSONI και διακοσμούνται με τις χαρακτηριστικές άκρες από κολλητό acetate με το εμβληματικό μισό Zig-Zag σχήμα μια διακριτική αλλά αναγνωρίσιμη υπογραφή του brand.

MIS 0244 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ:

Oversize τετράγωνος σκελετός οράσεως, με εύκαμπτες σαρνιέρες για μέγιστη άνεση. Διατίθεται σε μπλε, πράσινο και μαύρο.

ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΑΣΕΩΣ LEISURE ΤΗΣ MISSONI

Η σειρά Leisure εμπλουτίζεται με νέα, ευκολοφόρετα και μοντέρνα γυαλιά ηλίου από acetate, κατασκευασμένα από πολυεπίπεδο acetate με εσωτερική διακόσμηση το εμβληματικό μοτίβο Zig-Zag της Missoni σε πολύχρωμες εκδοχές.

Αυτά τα νέα σχέδια φέρουν μεταλλικές λεπτομέρειες Zig-Zag στη μετόπη, καθώς και τις χαρακτηριστικές άκρες από κολλητό acetate με το μισό Zig-Zag μοτίβο, προσφέροντας μια αυθεντική και αναγνωρίσιμη υπογραφή του brand. Η συλλογή διατίθεται σε ανανεωμένη χρωματική παλέτα, σύγχρονη και δυναμική.

MIS 0256/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ: Γυαλιά ηλίου σε cat-eye απαλό σχήμα, διαθέσιμα σε μπορντό με διαβαθμισμένους καφέ φακούς, διάφανο γκρι με διαβαθμισμένους καφέ φακούς και μαύρο με διαβαθμισμένους γκρι φακούς.

MIS 0258 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ: Oversize εξαγωνικός σκελετός οράσεως, διαθέσιμος σε opal πράσινο, μπορντό και μαύρο.

Η συλλογή παράγεται και διανέμεται από τον Όμιλο Safilo, παγκόσμιο ηγέτη στον κλάδο των οπτικών, με περισσότερα από 90 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία, παραγωγή και διανομή γυαλιών ηλίου, σκελετών οράσεως, outdoor eyewear, μασκών και κρανών.