Η MISSONI παρουσιάζει τα γυαλιά ηλίου από το Fashion Show Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026: ως φόρο τιμής στη σύγχρονη θηλυκότητα που εκφράζει η ουσία του brand, τα νέα γυαλιά ηλίου ξεχωρίζουν χάρη στον μοντέρνο και κομψό σχεδιασμό τους, εμπλουτισμένο με διακριτικές λεπτομέρειες.
Τα ορθογώνια αυτά γυαλιά ηλίου διαθέτουν εύχρηστο σχήμα, το οποίο αναδεικνύεται από πολυτελή ανάγλυφα ασετάτ, με φινίρισμα σε λοξές επιφάνειες και επεξεργασμένες υφές. Ο σκελετός κοσμείται με ένα μεταλλικό στοιχείο που εκτείνεται από το μπροστινό μέρος έως τους βραχίονες, χαραγμένο με το λογότυπο Missoni με λέιζερ, ενώ η χαρακτηριστική λεπτομέρεια από κολλητό ασετάτ με το εμβληματικό μισό μοτίβο Zig Zag διακρίνεται στα τελειώματα.
Τα νέα αυτά γυαλιά ηλίου διατίθενται σε εκλεπτυσμένους χρωματικούς συνδυασμούς: μαύρο με γκρι φακούς, Havana με καφέ ντεγκραντέ φακούς, ριγέ μαύρο/μπεζ με γκρι φακούς.
Το νέο μοντέλο (style MIS 0289/S) θα είναι διαθέσιμο από τον Φεβρουάριο του 2026 στα καταστήματα Missoni και σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών.
Η συλλογή γυαλιών ηλίου και οπτικών σκελετών MISSONI παράγεται και διανέμεται από τον Όμιλο Safilo.