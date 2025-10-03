Η MISSONI παρουσιάζει τα γυαλιά ηλίου από το fashion show άνοιξη/καλοκαίρι 2026

Τα ορθογώνια αυτά γυαλιά ηλίου διαθέτουν εύχρηστο σχήμα, το οποίο αναδεικνύεται από πολυτελή ανάγλυφα ασετάτ, με φινίρισμα σε λοξές επιφάνειες και επεξεργασμένες υφές. Ο σκελετός κοσμείται με ένα μεταλλικό στοιχείο που εκτείνεται από το μπροστινό μέρος έως τους βραχίονες, χαραγμένο με το λογότυπο Missoni με λέιζερ, ενώ η χαρακτηριστική λεπτομέρεια από κολλητό ασετάτ με το εμβληματικό μισό μοτίβο Zig Zag διακρίνεται στα τελειώματα.

Τα νέα αυτά γυαλιά ηλίου διατίθενται σε εκλεπτυσμένους χρωματικούς συνδυασμούς: μαύρο με γκρι φακούς, Havana με καφέ ντεγκραντέ φακούς, ριγέ μαύρο/μπεζ με γκρι φακούς.

Το νέο μοντέλο (style MIS 0289/S) θα είναι διαθέσιμο από τον Φεβρουάριο του 2026 στα καταστήματα Missoni και σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών.

Η συλλογή γυαλιών ηλίου και οπτικών σκελετών MISSONI παράγεται και διανέμεται από τον Όμιλο Safilo.