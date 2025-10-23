Η MARC JACOBS παρουσιάζει την καμπάνια γυαλιών φθινόπωρο/χειμώνας 2025

Η Marc Jacobs παρουσιάζει την καμπάνια γυαλιών για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025, με πρωταγωνιστές το μοντέλο, ηθοποιό και ακτιβίστρια Emily Ratajkowski, καθώς και τον ηθοποιό και τραγουδιστή Jeremy Pope.

Μέσα από μια σειρά εντυπωσιακών πορτρέτων, το δίδυμο συνοδεύεται από τους τετράποδους φίλους τους – τον Colombo και τη Maui – των οποίων οι παιχνιδιάρικες εμφανίσεις προσθέτουν μια απροσδόκητη γοητεία στη λαμπερή, high-fashion αισθητική της καμπάνιας.

Η συλλογή περιλαμβάνει γυαλιά ηλίου και οράσεως με δυναμικά, μοντέρνα σχήματα, κατασκευασμένα από premium υλικά και διακοσμημένα με έντονες λεπτομέρειες. Τα νέα γυναικεία σχέδια, με τα λογότυπα THE SUNGLASSES και THE GLASSES, αποτελούν ένα ισχυρό fashion statement. Τα σχέδια με το εμβληματικό J MARC, την glam υπογραφή του οίκου, κυμαίνονται από statement oversized σχήματα έως ultra-trendy μικρούς σκελετούς και αναδεικνύονται όλα μέσα από μια διακριτική και εκλεπτυσμένη χρωματική παλέτα.

Τα νέα ανδρικά γυαλιά ηλίου και οράσεως ξεχωρίζουν για τον τολμηρό, μοντέρνο σχεδιασμό τους και είναι κατασκευασμένα από ελαφρύ τιτάνιο. Τα σύγχρονα χωρίς περίγραμμα σχέδια και οι εκλεπτυσμένες, αρχιτεκτονικές γραμμές συνθέτουν μια κομψή, σύγχρονη αισθητική με ανεπιτήδευτο cool attitude.

MARC 858/G/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ: Επιμήκης οβάλ σκελετός από acetate, με το λογότυπο THE SUNGLASSES στους βραχίονες. Διατίθεται σε παιχνιδιάρικους χρωματισμούς όπως μαύρο ή ροζ με πουά και γκρι φακούς, καθώς και σε κλασικό μαύρο με γκρι φακούς.

MARC 862 ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ: Γεωμετρικός σκελετός από acetate, με το λογότυπο THE GLASSES στους βραχίονες. Διατίθεται σε μαύρο, Havana και διάφανο καφέ.

MARC 851/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ: Εντυπωσιακό cat-eye σχήμα από bi-layer acetate, με τους βραχίονες διακοσμημένους με το μεταλλικό στοιχείο J-Marc και το λογότυπο MARC JACOBS. Διατίθεται σε μαύρο με γκρι ντεγκραντέ φακούς, σε μαύρο/havana με μπλε ντεγκραντέ φακούς και σε μπορντό/hot pink με γκρι φακούς.

MARC 855 ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ: Τολμηρό τετράγωνο σχήμα από bi-layer acetate, με τους βραχίονες διακοσμημένους με το μεταλλικό στοιχείο J-Marc και το λογότυπο MARC JACOBS. Διατίθεται σε black/havana, σε black/ivory, καθώς και σε havana.

Η Emily Ratajkowski φορά τα γυαλιά ηλίου MARC 851/S: τολμηρός cat-eye σκελετός από bi-layer acetate, με τους βραχίονες διακοσμημένους με το μεταλλικό στοιχείο J-Marc και το λογότυπο MARC JACOBS. Διατίθεται σε μαύρο με γκρι ντεγκραντέ φακούς, σε μαύρο/havana με μπλε ντεγκραντέ φακούς, καθώς και σε μπορντό/hot pink με γκρι φακούς.

Ο Colombo φορά τα γυαλιά ηλίου MARC 873/S: έντονο γεωμετρικό σχήμα από τιτάνιο, με χαρακτηριστικό διπλό μεταλλικό trim στους βραχίονες και στο άνω μέρος της γέφυρας, καθώς και το λογότυπο MARC JACOBS στους βραχίονες. Διατίθεται σε μαύρο με γκρι ντεγκραντέ φακούς, σε μαύρο ματ με γκρι φακούς, καθώς και σε διάφανο μπλε με γκρι ντεγκραντέ φακούς.

MARC 873/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ: oversized σχήμα χωρίς περίγραμμα από εξαιρετικά ελαφρύ τιτάνιο και acetate, με χαρακτηριστικό μεταλλικό trim στους βραχίονες και στο άνω μέρος της γέφυρας, καθώς και το λογότυπο MARC JACOBS στους βραχίονες. Διατίθεται σε χρυσό με γκρι ντεγκραντέ φακούς, σε χρυσό με μαύρη ματ άνω γέφυρα και γκρι ντεγκραντέ mirror φακούς, καθώς και σε χρυσό με καφέ ντεγκραντέ φακούς.

MARC 874 ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ: γεωμετρικό σχήμα από εξαιρετικά ελαφρύ τιτάνιο και acetate, με χαρακτηριστικό μεταλλικό trim στους βραχίονες και διπλή γέφυρα, καθώς και το λογότυπο MARC JACOBS στους βραχίονες. Διατίθεται σε χρυσό με μαύρη ματ άνω γέφυρα και μαύρους βραχίονες, σε χρυσό με Havana βραχίονες, καθώς και σε χρυσό ματ με μπορντό βραχίονες.

Ο Jeremy Pope φορά τα γυαλιά ηλίου MARC 873/S: oversized σχήμα χωρίς περίγραμμα από εξαιρετικά ελαφρύ τιτάνιο και acetate, με χαρακτηριστικό μεταλλικό trim στους βραχίονες και στο άνω μέρος της γέφυρας, καθώς και το λογότυπο MARC JACOBS στους βραχίονες. Διατίθεται σε χρυσό με γκρι ντεγκραντέ φακούς, σε χρυσό με μαύρη ματ άνω γέφυρα και γκρι ντεγκραντέ mirror φακούς, καθώς και σε χρυσό με καφέ ντεγκραντέ φακούς.

Η Maui φορά τα γυαλιά οράσεως MARC 874: γεωμετρικό σχήμα από εξαιρετικά ελαφρύ τιτάνιο και acetate, με χαρακτηριστικό μεταλλικό trim στους βραχίονες και διπλή γέφυρα, καθώς και το λογότυπο MARC JACOBS στους βραχίονες. Διατίθεται σε χρυσό με μαύρη ματ άνω γέφυρα και μαύρους βραχίονες, σε χρυσό με Havana βραχίονες, καθώς και σε χρυσό ματ με μπορντό βραχίονες.

Η συλλογή παράγεται και διανέμεται από τον Όμιλο Safilo, παγκόσμιο ηγέτη στον χώρο των οπτικών, που δημιουργεί, παράγει και διανέμει για περισσότερα από 90 χρόνια γυαλιά ηλίου, σκελετούς οράσεως, outdoor eyewear, μάσκες και κράνη.