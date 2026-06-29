Η KIKO MILANO παρουσίασε τη συλλογή JUST CAVALLI x KIKO MILANO σε ένα μοναδικό event στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Η νέα συνεργασία JUST CAVALLI x KIKO MILANO αποτελεί μια δυναμική συνάντηση μόδας και ομορφιάς, αναδεικνύοντας την αυτοπεποίθηση, την ατομικότητα και τη σύγχρονη λάμψη μέσα από μια συλλογή που εμπνέει την ελεύθερη έκφραση και το προσωπικό στιλ.

Περισσότεροι από 2.000 καλεσμένοι βρέθηκαν στο Island Athens Riviera την Πέμπτη 18 Ιουνίου , για το μεγαλύτερο beauty party του καλοκαιριού, όπου η KIKO MILANO, το Νο1 Make Up Brand της Ελλάδας* και η JUST CAVALLI γιόρτασαν τη νέα limited edition συλλογή, Just Cavalli x KIKO Milano.

Με φόντο τη μαγευτική Αθηναϊκή Ριβιέρα, οι επισκέπτες βίωσαν μια μοναδική εμπειρία όπου η τολμηρή αισθητική του JUST CAVALLI συναντήθηκε με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία της KIKO MILANO.

Η βραδιά μετατράπηκε σε ένα μοναδικό brand experience, όπου οι καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν στο εντυπωσιακό branded Just Cavalli x KIKO MILANO vintage car, να δοκιμάσουν τη συλλογή στο ειδικά διαμορφωμένα branded corners στην είσοδο του club αλλά και στο VIP area αλλά και να χαράξουν το όνομα τους στο iconic 3D Hydra Lipgloss της συλλογής.

Αποκορύφωμα της βραδιάς αποτέλεσε το μοναδικό drone show διάρκειας πέντε λεπτών που φώτισε τον νυχτερινό ουρανό της Αθηναϊκής Ριβιέρας, μέσα από ένα εντυπωσιακό εναέριο storytelling εμπνευσμένο από τη συλλογή. Η καρδιά που χτυπά, η μεσογειακή σελήνη, ο ήλιος, το εμβληματικό μάτι, η λεοπάρδαλη της JUST CAVALLI και τα λογότυπα των δύο brands σχηματίστηκαν στον νυχτερινό ουρανό, προσφέροντας στους χιλιάδες παρευρισκόμενους μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του φετινού καλοκαιριού.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των media, celebrities influencers, content creators, καθώς και καταναλωτές της μάρκας, επιβεβαιώνοντας την δυναμική της κοινότητας του brand. Μερικοί από αυτούς ήταν οι: Ιλένια Williams, Φωτεινή Πετρογιάννη, Ραμόνα Βλαντή, Ελίνα Καλιτζάκη, Νάνσυ Παραδεισανού, Εύη Δαέλη, Αναστασία Τσιλιμπίου και Άννα Μαρία Ηλιάδου.

Η νέα συνεργασία JUST CAVALLI x KIKO MILANO αποτελεί μια δυναμική συνάντηση μόδας και ομορφιάς, αναδεικνύοντας την αυτοπεποίθηση, την ατομικότητα και τη σύγχρονη λάμψη μέσα από μια συλλογή που εμπνέει την ελεύθερη έκφραση και το προσωπικό στιλ.

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