Η Kendall Jenner και η Venus Williams λάμπουν στο Vogue World: Hollywood με Swarovski Crystals

Οι Kendall Jenner και Venus Williams έλαμψαν στο Vogue World: Hollywood, φορώντας δημιουργίες διακοσμημένες με Swarovski Crystals. Για τη Swarovski, η παρουσία τους αποτυπώνει τον διαχρονικό δεσμό του Οίκου με τη μόδα, τη λάμψη και τον κινηματογράφο.

Η Kendall Jenner εμφανίστηκε με ένα εμβληματικό κοστούμι από την βραβευμένη με Oscar ταινία Moulin Rouge! του Baz Luhrmann (2001), σχεδιασμένο από την Catherine Martin και στολισμένο με Swarovski Crystals ένα look που παραμένει σύμβολο της κινηματογραφικής πολυτέλειας και της δεξιοτεχνίας του Οίκου.

Η Venus Williams εντυπωσίασε με μια κόκκινη δημιουργία, ολοκληρωμένη με Swarovski Millenia κολιέ σε σχήμα “T” και ασορτί ear cuffs, αναδεικνύοντας τη δυναμική κομψότητα και τη διαχρονική λάμψη που χαρακτηρίζουν τη Swarovski.

