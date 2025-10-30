The Issue
Η Kendall Jenner και η Venus Williams λάμπουν στο Vogue World: Hollywood με Swarovski Crystals
30 Οκτωβρίου, 2025

Η Kendall Jenner και η Venus Williams λάμπουν στο Vogue World: Hollywood με Swarovski Crystals

30 Οκτωβρίου, 2025
Avatar photo

Για τη μάρκα, το Vogue World: Hollywood αποτέλεσε προοίμιο της μεγάλης έκθεσης Masters of Light – Hollywood, που ανοίγει τις πύλες της στις 28 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας τον εορτασμό των 130 χρόνων της Swarovski.

Οι Kendall Jenner και Venus Williams έλαμψαν στο Vogue World: Hollywood, φορώντας δημιουργίες διακοσμημένες με Swarovski Crystals. Για τη Swarovski, η παρουσία τους αποτυπώνει τον διαχρονικό δεσμό του Οίκου με τη μόδα, τη λάμψη και τον κινηματογράφο.

Η Kendall Jenner εμφανίστηκε με ένα εμβληματικό κοστούμι από την βραβευμένη με Oscar ταινία Moulin Rouge! του Baz Luhrmann (2001), σχεδιασμένο από την Catherine Martin και στολισμένο με Swarovski Crystals  ένα look που παραμένει σύμβολο της κινηματογραφικής πολυτέλειας και της δεξιοτεχνίας του Οίκου.

Η Venus Williams εντυπωσίασε με μια κόκκινη δημιουργία, ολοκληρωμένη με Swarovski Millenia κολιέ σε σχήμα “T” και ασορτί ear cuffs, αναδεικνύοντας τη δυναμική κομψότητα και τη διαχρονική λάμψη που χαρακτηρίζουν τη Swarovski.

