Η KALOGIROU εγκαινιάζει ένα νέο Concept Store-ορόσημο στη Μύκονο, αναβιώνοντας την ιστορική Οικία Βενιέρη

Το έργο αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μυκόνου, δημιουργώντας έναν μοναδικό διάλογο ανάμεσα στην ιστορία του νησιού και τη σύγχρονη αισθητική του luxury retail.

Στην καρδιά των Ματογιαννίων, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της Μυκόνου αποκτά ξανά ζωή. Η Οικία Βενιέρη, ένα διατηρητέο ιστορικό μνημείο που χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα και κατασκευάστηκε από τον Μυκονιάτη αρχιτέκτονα Δημήτρη Βενιέρη, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, φιλοξενώντας το νέο KALOGIROU Mykonos Store, το οποίο άνοιξε επίσημα τις πόρτες του την Κυριακή 5 Ιουλίου.

Έπειτα από μια σχολαστική αναπαλαίωση που πραγματοποιήθηκε από τον Όμιλο Φάις, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία, την αρχιτεκτονική και την αυθεντικότητα του κτιρίου, η εμβληματική αυτή κατοικία διατηρεί αναλλοίωτο τον διαχρονικό της χαρακτήρα, ενώ μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο προορισμό πολυτέλειας. Το έργο αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μυκόνου, δημιουργώντας έναν μοναδικό διάλογο ανάμεσα στην ιστορία του νησιού και τη σύγχρονη αισθητική του luxury retail.

Οι εσωτερικοί χώροι αντλούν έμπνευση από την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και τη μεσογειακή δεξιοτεχνία, συνδυάζοντας αυθεντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία με σύγχρονες σχεδιαστικές παρεμβάσεις. Η χαρακτηριστική πρόσοψη, τα παραδοσιακά μπαλκόνια, οι χειροποίητες διακοσμητικές λεπτομέρειες, τα ιδιαίτερα μοτίβα στις οροφές και οι προσεκτικά επιλεγμένες υλικότητες δημιουργούν έναν χώρο που αποπνέει διαχρονική κομψότητα και υψηλή αισθητική.

Αναπτυγμένο σε τρία επίπεδα, το νέο concept store προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολυτελών αγορών. Φιλοξενεί αποκλειστικούς χώρους αφιερωμένους στους οίκους Chloé, Brunello Cucinelli και Ferragamo, καθώς και μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή διεθνών luxury brands, όπως Tod’s, Burberry, Jimmy Choo, Dolce & Gabbana, Amina Muaddi, Proenza Schouler, The Attico, Etro, Le Silla, Casadei, Paris Texas, Santoni και πολλών ακόμη, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση σε ready-to-wear, υποδήματα, τσάντες και αξεσουάρ μέσα σε ένα κομψό και υψηλής αισθητικής περιβάλλον.

Περισσότερο από ένας χώρος λιανικής, το KALOGIROU Mykonos Store αποτελεί έναν νέο προορισμό όπου η ιστορία, η αρχιτεκτονική, η υψηλή δεξιοτεχνία και η διεθνής μόδα συνυπάρχουν αρμονικά. Ένας χώρος που αναδεικνύει τη διαχρονική κομψότητα και επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του luxury shopping σε έναν από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Η δημιουργία του νέου καταστήματος σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την KALOGIROU και τον Όμιλο Φάις, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους δέσμευση στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, στην υψηλή αισθητική και στην παροχή μοναδικών εμπειριών στους επισκέπτες από όλο τον κόσμο.