Η Iris Law, ο Guillaume Diop και η Fran Drescher λάμπουν στο Vienna Opera Ball

Η Swarovski Tiara φώτισε το Vienna Opera Ball, ένα από τα πλέον εμβληματικά και ιστορικά πολιτιστικά γεγονότα του αυστριακού κοινωνικού ημερολογίου.

Το προηγούμενο βράδυ, φίλοι του Οίκου απόλαυσαν ένα gala dinner στο ιστορικό Hotel Sacher της Βιέννης, πριν δώσουν το παρών στον χορό μαζί με τον CEO της Swarovski, Alexis Nasard, και τη Global Creative Director του Οίκου, Giovanna Engelbert.

Η βραδιά έλαμψε χάρη στην παρουσία εκλεκτών προσωπικοτήτων: η μοντέλο και ηθοποιός Iris Law ενσάρκωσε την κομψότητα φορώντας κοσμήματα από τις συλλογές Constella και Matrix, ενώ ο Guillaume Diop, Étoile του Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού, ξεχώρισε με δημιουργίες από τις συλλογές Millenia, Constella, Swan, Matrix και Sublima. Η Fran Drescher εμφανίστηκε εντυπωσιακή με ένα statement κολιέ Constella και ασορτί κρεμαστά σκουλαρίκια.

Το κοινό έζησε μια βραδιά βγαλμένη από παραμύθι, καθώς 160 ζευγάρια debutants χόρεψαν βαλς στη μεγαλοπρεπή αίθουσα της Κρατικής Όπερας της Βιέννης, φορώντας τις εξαιρετικά κατασκευασμένες Swarovski Tiaras που έλαμπαν κάτω από τα φώτα.

Για το 2026, η Global Creative Director Giovanna Engelbert εμπνεύστηκε από το εμβληματικό σύμβολο του Κύκνου της Swarovski, καθώς ο Οίκος συνεχίζει τον εορτασμό των 130 Years of Joy. Διακοσμημένη με 315 πέτρες σε κοπές round, pear, marquise και baguette, η δημιουργία ολοκληρώνεται με έναν κρύσταλλο pear-cut στον λαιμό του Κύκνου, αποδίδοντας με χάρη και κομψότητα την εμβληματική του μορφή.

Από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου, ο Οίκος παρουσιάζει μια περιοδεύουσα έκθεση αφιερωμένη στις Swarovski Tiaras διαχρονικά, με δημιουργίες των Karl Lagerfeld, Dolce & Gabbana και Christian Lacroix. Οι εκλεκτές αυτές δημιουργίες θα παρουσιαστούν στη Βιέννη και τη Νέα Υόρκη.

Οι επισκέπτες στη Βιέννη θα μπορούν να θαυμάσουν τη Swarovski Tiara 2026 στο κατάστημα Swarovski Kristallwelten Store Wien, Kärntner Straße 24, όπου θα εκτίθεται έως τις 14 Μαρτίου 2026.

#Swarovski