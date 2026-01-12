Η HUGO EYEWEAR παρουσιάζει τη συλλογή γυαλιών φθινόπωρο/χειμώνας 2025-2026

Για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2025-2026, η Safilo Group και η HUGO Eyewear παρουσιάζουν μια νέα συλλογή γυαλιών ηλίου και οράσεως, σχεδιασμένη για τους τολμηρούς, τους ριψοκίνδυνους και τους νέους που ξεχωρίζουν στο ντύσιμο.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΑΣΕΩΣ HUGO EYEWEAR X VISA CASH APP RACING BULLS

Αυτή η νέα σειρά προϊόντων, αφιερωμένη στη συνεργασία μεταξύ της HUGO Eyewear και της ομάδας Formula One™ Visa Cash App Racing Bulls (VCARB), γιορτάζει το αυθεντικό στυλ και των δύο brands. Τα γυαλιά ηλίου της σειράς ξεχωρίζουν με σχεδιασμό εμπνευσμένο από τον κόσμο των αγώνων, εντυπωσιακές λεπτομέρειες και δυναμικές αποχρώσεις, ενώ οι ρυθμιζόμενες άκρες εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή. Οι σκελετοί κατασκευάζονται είτε από Tenite™ Renew – ένα καινοτόμο υλικό που περιλαμβάνει 38% βιολογικής προέλευσης και 20% ανακυκλωμένο υλικό– είτε από ανακυκλωμένο ανοξείδωτο ατσάλι, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική με περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Οι πολύχρωμες, βιολογικής βάσης λεπτομέρειες από καουτσούκ στους βραχίονες ολοκληρώνουν τον σχεδιασμό με μια διακριτική αλλά χαρακτηριστική πινελιά.

Στυλ HG 1368/S: Γυαλιά ηλίου τύπου Caravan, κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο ανοξείδωτο ατσάλι, με βραχίονες από βιολογικής βάσης νάιλον και ένθετα από καουτσούκ επίσης βιολογικής προέλευσης – στις ρυθμιζόμενες άκρες για απόλυτη άνεση και εφαρμογή. Είναι συμβατά με οφθαλμικούς φακούς. Διατίθενται σε χρωματικούς συνδυασμούς εμπνευσμένους από αγώνες, με χρωματιστή λωρίδα καουτσούκ στο μπροστινό μέρος: παλλάδιο/κόκκινο με ασημένιους καθρέπτες φακούς, ματ ρουθήνιο/μαύρο με γκρι φακούς, και ματ μαύρο με γκρι φακούς.

Στυλ HG 1370/G: Τετράγωνοι οπτικοί σκελετοί από Tenite™ Renew με βραχίονες από βιολογικά βασισμένο καουτσούκ. Διατίθενται σε μαύρο, γκρι και μπλε χρώμα.

METAL TEMPLE SUNGLASSES

Αυτή η σειρά προϊόντων παρουσιάζει νέα, σύγχρονα γυαλιά ηλίου, κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο μέταλλο και ανακυκλωμένο ανοξείδωτο ατσάλι ή από Acetate Renew. Οι κομμένοι βραχίονες αναδεικνύουν αυτά τα σύγχρονα σχέδια, φέρουν το λογότυπο HUGO με επίστρωση καουτσούκ για μια ξεχωριστή εμφάνιση και αίσθηση.

Στυλ HG 1384/S: Γυαλιά ηλίου τύπου καραβάν από ανακυκλωμένο μέταλλο και ανακυκλωμένο ανοξείδωτο ατσάλι. Κατάλληλα για οφθαλμικούς φακούς. Διακοσμημένα με το λογότυπο HUGO σε καουτσούκ στους βραχίονες. Διατίθενται σε dark ruthenium/μαύρο με μπλε φακούς, matte ruthenium με σκούρους γκρι φακούς και matte μαύρο με γκρι φακούς.

Στυλ HG 1383/S: Γυαλιά ηλίου τύπου καραβάν, κατασκευασμένα από Acetate Renew και ανακυκλωμένο ανοξείδωτο ατσάλι. Κατάλληλα για οφθαλμικούς φακούς. Διακοσμημένα με το λογότυπο HUGO σε καουτσούκ στους βραχίονες. Διατίθενται σε γκρι με μπλε φακούς, μπλε με σκούρους γκρι φακούς, πράσινο με γκρι φακούς και μαύρο με γκρι φακούς.

Η συλλογή γυαλιών HUGO για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026 είναι διαθέσιμη παγκοσμίως σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών από τον Οκτώβριο του 2025. Η συλλογή σχεδιάζεται, παράγεται και διανέμεται από τον Όμιλο Safilo, έναν παγκόσμιο ηγέτη στον κλάδο των γυαλιών, που για περισσότερα από 90 χρόνια δημιουργεί, κατασκευάζει και διανέμει γυαλιά ηλίου, οπτικά, γυαλιά εξωτερικού χώρου, μάσκες και κράνη.