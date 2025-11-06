Η H&M συνεργάζεται με την PERFECT MOMENT για μια APRES-SKI συλλογή

Μαζί δημιούργησαν μια capsule συλλογή για το après-ski και όχι μόνο μια συλλογή που φέρνει στο προσκήνιο τη λάμψη, τη λειτουργικότητα και το σύγχρονο design.

Η συλλογή των 28 κομματιών περιλαμβάνει down-filled outerwear, εντυπωσιακά separates, πλεκτά και χειμερινά αξεσουάρ που αποπνέουν δυναμικό glamour. Εμπνευσμένα από την performance-driven κληρονομιά της Perfect Moment, τα σχέδια συνδυάζουν τη λειτουργικότητα με το στιλ, ενώ το mix-and-match ύφος τους τα καθιστά ιδανικά τόσο για το chalet, όσο και για την πόλη.

Η συλλογή Perfect Moment x H&M θα είναι διαθέσιμη στο κατάστημα της H&M στην Ερμού 54 και στο hm.com από τις 2 Δεκεμβρίου.

«Μας άρεσε πολύ η διαδικασία να μεταφέρουμε το ξεχωριστό DNA της μάρκας μας σε μια άψογη après-ski capsule συλλογή για την H&M. Η συνεργασία με τις ομάδες στη Στοκχόλμη ήταν πραγματικά ξεχωριστή – στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό. Ανυπομονώ να δω την κοινότητά μας, των Moment Makers, να τη ζωντανεύει με τον δικό της τρόπο», λέει η Jane Gottschalk, Creative Director & Founder της Perfect Moment.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή τη συνεργασία με την Perfect Moment είναι απρόβλεπτη, δυναμική και σίγουρα θα τραβήξει την προσοχή. Οι σιλουέτες είναι glamorous αλλά και χαλαρές – όπως το ίδιο το après-ski με έντονες υφές από δέρμα, faux fur και πλεκτά με ανάγλυφη αφή», αναφέρει η Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor και Head of Design Womenswear στη H&M.

Ανάμεσα στα key pieces της συλλογής ξεχωρίζουν ένα μπορντό faux fur puffer jacket γεμισμένο με πούπουλο και κουκούλα που σταματά πάνω από τους γοφούς, ένα μαύρο-λευκό puffer jacket με print αστεριών με ζώνη, μπορντό δερμάτινο παντελόνι εμπνευσμένο από ski pants με διακριτικό bootcut και φερμουάρ στις γάμπες, ένα loop knit cardigan με ριγέ τελειώματα, καθώς και ένα σετ από πλεκτό πουκάμισο με κουμπιά και αντίστοιχο σορτς.

Στα αξεσουάρ, η συλλογή περιλαμβάνει faux fur ψηλές moon boots, κοντές padded moon boots, σκούφους με φουντίτσες, wraparound γυαλιά ηλίου και ένα oversized κασκόλ από μαλλί και μοχέρ με star print.

Η χρωματική παλέτα αντλεί έμπνευση από τις χαρακτηριστικές αποχρώσεις της Perfect Moment μαύρο, λευκό και ασημί ενώ προσθέτει πινελιές βαθύ μπορντό και παγωμένου γαλάζιου για μια πιο δυναμική αντίθεση. Τα υλικά περιλαμβάνουν faux fur, δέρμα, lurex knits, μαλλί μερινό, μοχέρ και μείγματα κασμίρ.



Τα prints εμπνέονται από το εμβληματικό λογότυπο της Perfect Moment τον Βόρειο Αστέρα που εμφανίζεται σε κάθε κομμάτι ως διακριτικό σήμα. Λεπτομέρειες όπως oversized κουκούλες, toggles στη μέση για προσαρμογή, jacquard τελειώματα και φουντίτσες συνδυάζουν τη λειτουργικότητα με το στιλ, υπογράφοντας μια συλλογή που ισορροπεί την άνεση με τη λάμψη.