Η H&M STUDIO AW25 ισορροπεί ανάμεσα στον φουτουρισμό και τη νοσταλγία

Η συλλογή H&M Studio AW25 αναζητά συνδέσεις μέσα από αντιθέσεις. Από το πολύχρωμο μείγμα παράδοσης και μοντερνισμού του Σάο Πάολο έως τον καθαρό μινιμαλισμό της Στοκχόλμης. Από τη χρήση των υλικά και τις εμφανείς δομές στην μπρουταλιστική αρχιτεκτονική έως τη νοσταλγία της χειροτεχνίας. Και από την αυστηρότητα έως την απαλότητα που συναντάμε στις γυναικείες σιλουέτες.

Η συλλογή H&M Studio AW25 θα είναι διαθέσιμη στο κατάστημα της H&M στην Ερμού 54 και στο hm.com από τις 25 Σεπτεμβρίου.

Μέσα από αυτές τις συνδέσεις, η συλλογή αγκαλιάζει νέες δυνατότητες και την ακατέργαστη ομορφιά των υλικών – φορέματα, πλεκτά, leggings και πανωφόρια με εμφανείς φόδρες, ραφές και τελειώματα. Την ίδια στιγμή, ακατέργαστες άκρες, peplum λεπτομέρειες, draped πλάτες και εμφανή φερμουάρ τονίζουν τη δομή σε σακάκια, μπλούζες και παντελόνια.

Τα βασικά κομμάτια της συλλογής περιλαμβάνουν από πιο structured επιλογές – όπως ανδρόγυνο σακάκι σε μαύρο χρώμα μπροστά και σκούρο γκρι ύφασμα στην πλάτη με ασορτί φούστα, pencil φούστα με παγέτες και mesh πάνελ, καθώς και μαύρο μάλλινο παντελόνι σε στενή γραμμή – έως πιο laidback κομμάτια, όπως καφέ τζιν jacket και τζιν σετ, μια ποδιά ασορτί με slip dress που μπορούν να φορεθούν ξεχωριστά και ελαφρύ νάιλον μπουφάν με balloon σιλουέτα.

Υλικά όπως το μαλλί, το shearling, το denim και το νάιλον γιορτάζονται στην πιο αυθεντική τους μορφή. Η χρωματική παλέτα σε καφέ, κόκκινο, navy, μαύρο και concrete grey αποτίει φόρο τιμής στο κίνημα του μπρουταλισμού, ενώ οι έντονες αποχρώσεις του κόκκινου, ροζ, μπλε της ομίχλης και του ουρανού μαζί με ένα vintage floral μοτίβο, προσδίδουν μια δημιουργική διάθεση. Τα αξεσουάρ περιλαμβάνουν δερμάτινες Wader μπότες σε σκούρο καφέ με αποσπώμενα buckles, μεγάλο slouchy δερμάτινο τσαντάκι σε μπορντό, δερμάτινα μπλε γάντια και statement ear cuffs.

«Η πολυπλοκότητα υπερισχύει της περιπλοκότητας για τη σεζόν AW25, όπου αντλούμε έμπνευση από τον τροπικό μπρουταλισμό του Σάο Πάολο και τον μινιμαλισμό της Στοκχόλμης για να δημιουργήσουμε δυνατές σιλουέτες. Η συλλογή έχει επίσης μια θηλυκότητα που είναι ταυτόχρονα αυστηρή και τρυφερή – μια έκφραση της πολύπλευρης γυναίκας του σήμερα που συνεχώς εξερευνά νέους δρόμους», λέει η Linda Wikell, concept designer του H&M Studio.