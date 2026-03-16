Η H&M στο κόκκινο χαλί των OSCARS με μια custom δημιουργία για την Jihoon Kim

Η διεθνής fashion creator Jihoon Kim περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας μια μοναδική δημιουργία της H&M, σχεδιασμένη αποκλειστικά για την περίσταση.

Μέσα στα χρόνια, η H&M βρίσκεται στο πλευρό της Jihoon σε κάθε νέο κεφάλαιο της πορείας της, από την H&M Studio και τον ρόλο της ως Global Ambassador, μέχρι το runway ντεμπούτο της στο show της συλλογής AW2025 και τώρα στην πρώτη της εμφάνιση στα Oscars.

Το look δημιουργήθηκε από την in-house design ομάδα της H&M τη δημιουργική δύναμη πίσω από το H&M Studio και άλλες ξεχωριστές συλλογές και σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου γύρω από το τολμηρό, sophisticated, σύγχρονο και πολυτελές προσωπικό στιλ της Jihoon.

Η sculpted blush-pink τουαλέτα συνδυάζει δραματικότητα και απόλυτη ακρίβεια: ένας κορσές με εμφανή boning κάτω από απαλή, διάφανη δαντέλα με χάντρες, χαμηλή πλάτη, ντεκολτέ που αναδεικνύει τους ώμους, ψηλό σκίσιμο στο πόδι και μακριά ουρά που τραβά τα βλέμματα. Η δαντέλα αφήνει διακριτικά να φανεί το δέρμα, δημιουργώντας βάθος, υφή και αισθησιασμό, ενώ τα βολάν στα τελειώματα των μανικιών και στο σκίσιμο, μαζί με μια εκλεπτυσμένη αρχιτεκτονική λεπτομέρεια στους γοφούς, ολοκληρώνουν το look.

«Τα Oscars αποτελούν την απόλυτη σκηνή για τη μόδα και το να είμαστε μέρος αυτής της στιγμής είναι πραγματικά ξεχωριστό για εμάς. Η συνεργασία μας με τη Jihoon για τη δημιουργία ενός custom look που αποτύπωνε αυθεντικά το προσωπικό της στιλ ήταν μια μοναδική διαδικασία – μια διαδικασία που έφερε κοντά την σχεδιαστική τεχνογνωσία της H&M με τη δική της ξεχωριστή αισθητική. Το να τη βλέπουμε να περπατά στο κόκκινο χαλί και να κατακτά τη στιγμή με τον τρόπο που το έκανε ήταν ακριβώς αυτό που ελπίζαμε. Είμαστε πραγματικά περήφανοι που ήμασταν μέρος αυτής της βραδιάς», δήλωσε η Kathrin Deutsch, H&M Studio Collection Designer.

«Το να περπατήσω στο κόκκινο χαλί των Oscars με μια custom δημιουργία είναι κάτι που δεν είχα καν φανταστεί. Κάθε λεπτομέρεια αυτού του φορέματος ένιωθα ότι με εκφράζει – η δαντέλα, η λάμψη, η σιλουέτα. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και λάτρεψα τη συνεργασία με την ομάδα της H&M, που άκουσε προσεκτικά όσα ήθελα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και έκανε το φόρεμα των ονείρων μου πραγματικότητα. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνεργάζομαι με ένα brand από το οποίο ψώνιζα από τότε που ήμουν έφηβη. Μαζί δημιουργήσαμε κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ένιωσα σαν πριγκίπισσα», δήλωσε η Jihoon Kim.