Η H&M παρουσιάζει μια νέα οπτική για τις ανοιξιάτικες εμφανίσεις, όπου η νοσταλγία συναντά τις αναπάντεχες αντιθέσεις

Η γυναικεία συλλογή S/S 2026 έχει έναν παιχνιδιάρικο και τολμηρό νοσταλγικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας διαφορετικές εποχές και επιρροές σε μια δυναμική συλλογή που απελευθερώνει και επαναπροσδιορίζει το ανοιξιάτικο στυλ.

Οι επιρροές από διαφορετικές δεκαετίες από τα ‘80s μέχρι τα ‘90s και τα ‘00s – αποτυπώνονται στα key items, προσθέτοντας ένταση και ενδιαφέρον, ενώ διαμορφώνουν μια σύγχρονη συλλογή με χαρακτήρα, ιστορία και πολιτισμικές αναφορές. Η συλλογή αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το σύγχρονο στυλ συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν, μέσα από απρόσμενες και δυναμικές επιστροφές.

Σε όλη τη συλλογή, οι έντονοι όγκοι ισορροπούν με τις ρευστές γραμμές. Η αφήγηση βασίζεται σε υβριδικούς συνδυασμούς: το αυστηρό συναντά το ανάλαφρο, η ανατρεπτική διάθεση τη sophisticated, το jet-set glamour το urban edge, και η σύγχρονη αισθητική την κληρονομιά.

Η συλλογή S/S 2026 θα είναι διαθέσιμη στα καταστήματα H&M και στο hm.com από τις 26 Μαρτίου.

«Απόλαυσα τη δημιουργία της συλλογής S/S 2026: είναι αισθησιακή, δυναμική, ρευστή, προκλητική και εκλεπτυσμένη. Το moodboard μας ήταν γεμάτο δυνατές αναφορές – από τα chic girls του Silverlake μέχρι τις τάσεις των 2010s και τα βασικά στοιχεία του Indie Sleaze.» – Eliana Masgalos, Womenswear Design Director στην H&M

Κεντρικά στοιχεία της συλλογής αποτελούν τα πλούσια κεντήματα και τα statement crochets, που προσδίδουν αίσθηση χειροτεχνίας και υφής σε tops με κρόσσια, ημιδιάφανα φορέματα, γιλέκα και μπλούζες με έντονη λεπτομέρεια. Αυτή η πολυτελής απαλότητα ισορροπεί με mid-wash denim και minimal δερμάτινα κομμάτια, όπως cropped jackets με καθαρές γραμμές, anoraks και βερμούδες. Τα tailored κοστούμια σε linen blends προσθέτουν μια σύγχρονη, εκλεπτυσμένη κομψότητα. Ξεχωρίζουν tops με λεπτομέρειες μαντηλιού, φούστες που φοριούνται πάνω από παντελόνια, sculptural asymmetrical bandeau tops και jackets με καμπυλωτό μπροστινό μέρος και εντυπωσιακά κουμπιά. Οι σύγχρονες εκδοχές του athleisure αποκτούν νέα διάσταση μέσα από υφές και τεχνικές.

Τα κοσμήματα έχουν γλυπτικό χαρακτήρα, με μοτίβα κοχυλιών σε κολιέ και σκουλαρίκια, oversized βραχιόλια από μέταλλο και ξύλο, καθώς και statement pendants. Στα αξεσουάρ ξεχωρίζουν mini τσάντες διακοσμημένες με κοχύλια και μεταλλικές τσάντες σε σχήμα κοχυλιού με λεπτομέρεια tassel. Τα παπούτσια περιλαμβάνουν strappy και thong σανδάλια, είτε flat είτε με sculptural wedge heels.

Η χρωματική παλέτα κινείται από sandy beige σε δροσερό λευκό και κλασικό μαύρο, με κόκκινες πινελιές που προσθέτουν ένταση, δημιουργώντας μια αισθητική που συνδυάζει την ανεπιτήδευτη, sun-kissed αίσθηση με αισθησιακό, high glamour χαρακτήρα.

Το αποτέλεσμα είναι μια εκλεπτυσμένη, αλλά απόλυτα συνεκτική συλλογή, που εκφράζει τη σύγχρονη, δυναμική και απελευθερωμένη γυναίκα.