Η H&M και ο Glenn Martens γιόρτασαν τη συνεργασία τους στο Λονδίνο

Στις 22 Οκτωβρίου, η H&M και ο Glenn Martens γιόρτασαν την επερχόμενη κυκλοφορία της συλλογής H&M Glenn Martens με ένα γεμάτο ενέργεια και χαρά event στο Λονδίνο. Ανάμεσα στους καλεσμένους που παρευρέθηκαν φορώντας κομμάτια της συλλογής ήταν οι Cynthia Erivo, Milly Alcock, Richard E. Grant, Shygirl, Jodie Turner-Smith και ο Joe Locke. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια δημιουργική ανατροπή του κλασικού βρετανικού house party, με ένα εντυπωσιακό dessert table γεμάτο κέικ και ζελέδες, καθώς και μια τεραστίων διαστάσεων τοπαρία σε σχήμα περιστεριού. Η βραδιά περιλάμβανε μια έκπληξη-εμφάνιση από το βρετανικό ποπ συγκρότημα Sugababes, καθώς και μουσική από DJs όπως οι The Dare, Chloé Caillet και Kirollus.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Skinners Hall -ένα κομψό κτίριο χτισμένο το 1670- και αποτέλεσε φόρο τιμής στην αυτοέκφραση που βρίσκεται στον πυρήνα της συλλογής. Το βρετανικό χιούμορ και παράδοση, τα οποία χαρακτηρίζουν και την καμπάνια της συλλογής με πρωταγωνιστές τους Joanna Lumley και Richard E. Grant, καθόρισαν τη διάθεση της βραδιάς. Η βραδιά άνοιξε με ένα pre-cocktail celebration και συνεχίστηκε στο Great Hall, όπου οι καλεσμένοι από διαφορετικές γενιές συναντήθηκαν ανάμεσα σε ιστορικά πορτρέτα, χορεύοντας σε μια ρετρό φωτεινή πίστα, γεμάτη ενέργεια και νοσταλγική διάθεση. Κλασικές βρετανικές λιχουδιές και λαμπερές κουρτίνες από τιλού έδωσαν μια παιχνιδιάρικη πινελιά νοσταλγίας, αποτίοντας φόρο τιμής στη χαλαρή πολυτέλεια των DIY country house parties, ενώ κρατώντας αμείωτη την ενέργεια της βραδιάς.

«Πάντα έλεγα ότι τα κομμάτια αυτής της συλλογής είναι σαν μια οικογένεια. Ήταν υπέροχο να τα βλέπω να “ζωντανεύουν” πάνω στους καλεσμένους, στη σκηνή και μέσα σε αυτό το απίθανο κτίριο. Η βραδιά έμοιαζε με σκηνή από ταινία – γεμάτη πολυτέλεια, παιχνιδιάρικη διάθεση και κάτι νέο και συναρπαστικό σε κάθε γωνία.» –Glenn Martens.

«Γνωρίζαμε ότι αυτό το πάρτι έπρεπε να είναι κάτι ξεχωριστό! Η καμπάνια και η συλλογή είναι γεμάτες χιούμορ και παιχνιδιάρικη ενέργεια και το event αντικατόπτριζε ακριβώς αυτό. Όλοι ήταν στην πίστα και ο συνδυασμός της ιστορικότητας του χώρου με τη μοντέρνα αισθητική της συλλογής δημιούργησε μια πραγματικά μοναδική ατμόσφαιρα.» Ann-Sofie Johansson, Head of Design and Creative Advisor της H&M.