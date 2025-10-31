The Issue
Now Reading
Η Havaianas παρουσιάζει το Slim Split: ένα statement σχέδιο με split toe και jelly λουράκια
The Issue
The Issue

Η Havaianas παρουσιάζει το Slim Split: ένα statement σχέδιο με split toe και jelly λουράκια

Avatar photo
by
31 Οκτωβρίου, 2025
Η Havaianas παρουσιάζει το Slim Split: ένα statement σχέδιο με split toe και jelly λουράκια
Avatar photo

Μέσα από αυτό το design, η havaianas επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την παγκόσμια αναγνώριση και την προσαρμοστικότητα της αισθητικής της, συναντώντας τις επιθυμίες της σύγχρονης κουλτούρας με ένα trendy item που επεκτείνει τις χρήσεις και την ευελιξία του στυλ.

Εμπνευσμένο από την άνοδο των toe-baring σχεδίων και των ασύμμετρων γραμμών, το brand επανασυστήνει το βραζιλιάνικο του icon το οποίο είδαμε για πρώτη φορά στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης έτοιμο πια να κατακτήσει τους δρόμους σε όλο τον κόσμο.

 

Η Havaianas παρουσιάζει το Slim Split: ένα statement σχέδιο με split toe και jelly λουράκια

Εχοντας γίνει fashion staple ήδη από το 1962, οι σαγιονάρες havaianas συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν το στυλ με έναν δικό τους, αυθεντικό τρόπο. Φέτος, το brand ξεπερνά τα όρια του κλασικού σχεδιασμού, επανεφευρίσκοντας το αγαπημένο Slim σχέδιο με ένα φρέσκο update που ενσωματώνει δύο από τις πιο δυνατές τάσεις της σεζόν.

 

Η Havaianas παρουσιάζει το Slim Split: ένα statement σχέδιο με split toe και jelly λουράκιαΤο νέο havaianas Slim Split τιμά το χαρακτηριστικό split toe που έκανε τη σιλουέτα αναγνωρίσιμη παγκοσμίως, δίνοντάς του μια νέα ερμηνεία με καμπυλωτό, ασύμμετρο τελείωμα ένα στοιχείο που αντανακλά την τάση για μίνιμαλ, toe-baring γραμμές που αγαπούν celebrities, influencers και trendsetters. Ολοκληρώνοντας το look, τα jelly λουράκια φέρνουν έναν παιχνιδιάρικο, ημιδιαφανή χαρακτήρα, εμπνευσμένο από το comeback των jelly sandals.

Η Havaianas παρουσιάζει το Slim Split: ένα statement σχέδιο με split toe και jelly λουράκια

Το νέο σχήμα έκανε το ντεμπούτο του στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης, κατακτώντας τα street style looks, ενώ παρουσιάστηκε σε fashion media και influencers στο exclusive event του brand στα τέλη Αυγούστου.

Το havaianas Slim Split κυκλοφορεί στις 30 Οκτωβρίου σε τρεις seasonal αποχρώσεις (buttercream, coffee και red) στο www.havaianas.com, σε φυσικά καταστήματα havaianas, pop-ups και επιλεγμένους retailers παγκοσμίως. Τιμή λιανικής: 36€

 

Tags



Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα!


The Issue
Site Footer
Dnews
theissue.gr

Site Footer

Copyright © 2022 – 2025 TheIssue.gr • All Rights Reserved.

Developed by Nuevvo