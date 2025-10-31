Η Havaianas παρουσιάζει το Slim Split: ένα statement σχέδιο με split toe και jelly λουράκια

Εμπνευσμένο από την άνοδο των toe-baring σχεδίων και των ασύμμετρων γραμμών, το brand επανασυστήνει το βραζιλιάνικο του icon το οποίο είδαμε για πρώτη φορά στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης έτοιμο πια να κατακτήσει τους δρόμους σε όλο τον κόσμο.

Εχοντας γίνει fashion staple ήδη από το 1962, οι σαγιονάρες havaianas συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν το στυλ με έναν δικό τους, αυθεντικό τρόπο. Φέτος, το brand ξεπερνά τα όρια του κλασικού σχεδιασμού, επανεφευρίσκοντας το αγαπημένο Slim σχέδιο με ένα φρέσκο update που ενσωματώνει δύο από τις πιο δυνατές τάσεις της σεζόν.

Το νέο havaianas Slim Split τιμά το χαρακτηριστικό split toe που έκανε τη σιλουέτα αναγνωρίσιμη παγκοσμίως, δίνοντάς του μια νέα ερμηνεία με καμπυλωτό, ασύμμετρο τελείωμα ένα στοιχείο που αντανακλά την τάση για μίνιμαλ, toe-baring γραμμές που αγαπούν celebrities, influencers και trendsetters. Ολοκληρώνοντας το look, τα jelly λουράκια φέρνουν έναν παιχνιδιάρικο, ημιδιαφανή χαρακτήρα, εμπνευσμένο από το comeback των jelly sandals.

Το νέο σχήμα έκανε το ντεμπούτο του στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης, κατακτώντας τα street style looks, ενώ παρουσιάστηκε σε fashion media και influencers στο exclusive event του brand στα τέλη Αυγούστου.

Το havaianas Slim Split κυκλοφορεί στις 30 Οκτωβρίου σε τρεις seasonal αποχρώσεις (buttercream, coffee και red) στο www.havaianas.com, σε φυσικά καταστήματα havaianas, pop-ups και επιλεγμένους retailers παγκοσμίως. Τιμή λιανικής: 36€