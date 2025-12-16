Η Havaianas κατακτά για πρώτη φορά το Mont Blanc με το “New Heights Winter Experience”

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Havaianas μετέφερε τη βραζιλιάνικη ενέργεια, τα ζωηρά χρώματα και το iconic πνεύμα της στις χιονισμένες κορυφές του Mont Blanc, μέσα από το New Heights Winter Experience.

Ένα project που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην εξέλιξη του brand και επαναπροσδιορίζει τα εποχικά του όρια, επιβεβαιώνοντας τη lifestyle ταυτότητά του σε ένα εντελώς απροσδόκητο περιβάλλον.

Σχεδιασμένο με στόχο την επέκταση της εποχικότητας της μάρκας, το project ανέδειξε πώς η brasilidade της Havaianas μπορεί να εκφραστεί ακόμη και τον χειμώνα, μετατρέποντας το Courmayeur σε ένα σύγχρονο lifestyle σκηνικό με έντονο Gen Z και aspirational χαρακτήρα, ικανό να δημιουργήσει δυναμικό engagement και ισχυρό social content.

Για δύο ημέρες, το brand υλοποίησε immersive activations που έφεραν κοντά κορυφαίους TikTok creators, την τοπική κοινότητα και το κοινό, συνδυάζοντας μουσική, χρώμα και καλοκαιρινή ενέργεια στην καρδιά των Άλπεων. Έξι content creators έφτασαν στο exclusive La Grolla Chalet με snowmobiles διακοσμημένα με Havaianas branding, όπου τους υποδέχτηκαν με ένα αυθεντικό βραζιλιάνικο καλωσόρισμα, Brazil-inspired drinks και ένα personalized seeding kit που περιλάμβανε flip-flops και κάλτσες, ενώ ο χώρος είχε μεταμορφωθεί σε ένα tropical-inspired καταφύγιο. Η εμπειρία κορυφώθηκε με live εμφάνιση βραζιλιάνικου συγκροτήματος μέσα στο chalet, δημιουργώντας μια δυνατή και αξέχαστη αντίθεση ανάμεσα στο χιόνι, τον ρυθμό και την τροπική ζεστασιά.

Παράλληλα, στην καρδιά του après-ski σκηνικού του Courmayeur, το The Outsider μετατράπηκε στο επίσημο Havaianas hub, χάρη σε ένα branded igloo ανοιχτό στο κοινό από το απόγευμα του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής. Ο χώρος σχεδιάστηκε ως σημείο σύνδεσης και sharing, με area για customization σε flip-flops και κάλτσες, outdoor lounge με τις iconic κόκκινες ξαπλώστρες και poufs της Havaianas, καθώς και μια cozy ζώνη χαλάρωσης με κουβέρτες.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, από τις 15:30 έως τις 19:30, το après-ski απέκτησε extra ενέργεια με ένα ειδικό DJ set από τον Garon, ενώ την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου ο χώρος υποδέχτηκε skiers, snowboarders και λάτρεις του βουνού για μια ολόκληρη ημέρα αφιερωμένη στους καταναλωτές. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το σύμπαν της Havaianas με πιο χαλαρούς ρυθμούς, να ανακαλύψουν κάθε λεπτομέρεια της εγκατάστασης και να προσωποποιήσουν τα προϊόντα τους με τα iconic pins του brand.

Σε αυτό το μοναδικό σκηνικό, όπου η ενέργεια του καλοκαιριού συναντά τη μεγαλοπρέπεια του χειμώνα, το κοινό βυθίστηκε πλήρως στο αυθεντικό πνεύμα της Havaianas: ελαφρότητα, χρώμα και δημιουργικότητα. Κάθε λεπτομέρεια της εμπειρίας απέδωσε τον κόσμο του brand με έναν engaging και immersive τρόπο. Δεν επρόκειτο απλώς για σκι ή χειμερινά σπορ, αλλά για μια στιγμή σχεδιασμένη για χαλάρωση, σύνδεση και γιορτή του “elevating summer” spirit που χαρακτηρίζει τη Havaianas. Μέσα από αυτή τη μοναδική σύμπλευση καλοκαιριού και χειμώνα, κάθε επισκέπτης πήρε μαζί του ένα κομμάτι βραζιλιάνικης ζεστασιάς και ζωντάνιας, μετατρέποντας τις χιονισμένες Άλπεις σε μια σκηνή γεμάτη χρώμα, μουσική και διαχρονική δημιουργικότητα.