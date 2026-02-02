Η Eyewear by David Beckham κατακτά το Μιλάνο

FASHION
02/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 03.02.2026 - 18:40)
Η Eyewear by David Beckham κατακτά το Μιλάνο
TheIssue.gr TheIssue.gr

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου η εκθαμβωτική εκδήλωση της Eyewear by David Beckham, στον εντυπωσιακό χώρο της Società del Giardino, στην καρδιά του Μιλάνου.

Η βραδιά αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό για το brand, στο πλαίσιο του εορτασμού της MIDO και της παρουσίασης της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, με την ξεχωριστή παρουσία του Sir David Beckham.

Ο ίδιος δήλωσε:

«Είναι υπέροχο που βρίσκομαι ξανά στο Μιλάνο, ένα μέρος που πάντα αγαπούσα. Υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικό για μένα σε όλη την καριέρα μου και το να παίζω εδώ ήταν πάντα κάτι ξεχωριστό.»

Η Eyewear by David Beckham κατακτά το Μιλάνο

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τη Safilo, πρόσθεσε:

«Πάντα μου άρεσε να συνεργάζομαι με τους καλύτερους. Η Safilo ξεχωρίζει για την υψηλή τεχνογνωσία της και την αφοσίωση των ανθρώπων της. Όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε αυτό το project πριν από έξι-επτά χρόνια, ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι. Απόψε, είμαστε εδώ για να το γιορτάσουμε.»

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, σημειώνοντας:

«Ξέρω ότι το Μιλάνο είναι ένα πολύ πολυσύχναστο μέρος με πολλά να συμβαίνουν, γι’ αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ απόψε και αφιερώσατε χρόνο για να με συναντήσετε σε ένα τόσο ιδιαίτερο χώρο.»

Η Eyewear by David Beckham κατακτά το Μιλάνο

Η εκδήλωση συγκέντρωσε περίπου 300 προσκεκλημένους, ανάμεσά τους κορυφαίους πελάτες, διεθνείς celebrities και φίλους του brand, όπως οι Olivia Palermo, Johannes Huebl, Paul Forman, Claudio Santamaria και Giacomo Giorgio.

Επίσης παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, όπως οι Nelson Dida, Massimiliano Ambrosini, Alessandro Costacurta, Fabrizio Romano, Marco Borriello και Claudio Marchisio.

Η Eyewear by David Beckham κατακτά το Μιλάνο
Marco Boriello, Massimo Ambrosini, Alessandro Costacurta, Nelson Dida, David Beckham

Η βραδιά ολοκληρώθηκε ως μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στη νέα συλλογή και στη μακροχρόνια συνεργασία του David Beckham με τη Safilo, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία του brand στον χώρο της σύγχρονης eyewear μόδας.

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο David Beckham στη Σαγκάη για την παρουσίαση της νέας του συλλογής με τη BOSS
FASHION

Ο David Beckham στη Σαγκάη για την παρουσίαση της νέας του συλλογής με τη BOSS

21.10.2025 - 18:37
BOSS, DAVID BECKHAM
THE BOSS PARADOX: ένας οπτικός διάλογος ανάμεσα στην τάξη και την αταξία
FASHION

THE BOSS PARADOX: ένας οπτικός διάλογος ανάμεσα στην τάξη και την αταξία

27.09.2025 - 16:08
BOSS, BOSS Paradox, DAVID BECKHAM
Η νέα σειρά «SNEAKER WARS: ADIDAS V PUMA» έρχεται 24 Σεπτεμβρίου στο DISNEY+
LIFE

Η νέα σειρά «SNEAKER WARS: ADIDAS V PUMA» έρχεται 24 Σεπτεμβρίου στο DISNEY+

23.09.2025 - 02:08
ADIDAS, DAVID BECKHAM, Disney, PUMA, Usain Bolt
Το hot post της Βικτόρια Μπέκαμ για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ
SHOWBIZ

Το hot post της Βικτόρια Μπέκαμ για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ

31.01.2025 - 20:02
DAVID BECKHAM, VICTORIA BECKHAM, ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΜΠΕΚΑΜ, ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΠΕΚΑΜ
Η Βικτόρια Μπέκαμ έκοψε τα μαλλιά της- Το κομψό bob κούρεμα που θυμίζει τις εποχές των Spice Girl
BEAUTY

Η Βικτόρια Μπέκαμ έκοψε τα μαλλιά της- Το κομψό bob κούρεμα που θυμίζει τις εποχές των Spice Girl

06.09.2024 - 12:03
bob, bob κούρεμα, DAVID BECKHAM, VICTORIA BECKHAM, ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΜΠΕΚΑΜ, ΚΟΥΡΕΜΑ, ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΠΕΚΑΜ
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ φωτογραφίζεται για τη νέα καμπάνια της Hugo Boss
FASHION

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ φωτογραφίζεται για τη νέα καμπάνια της Hugo Boss

27.08.2024 - 13:13
BOSS, DAVID BECKHAM, HUGO BOSS, ΚΑΜΠΑΝΙΑ, ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΠΕΚΑΜ
Τι δουλειά έχει ο David Beckham με τον Βασιλιά Κάρολο; Η συνεργασία, το «σκάνδαλο» και οι …μέλισσες
SHOWBIZ

Τι δουλειά έχει ο David Beckham με τον Βασιλιά Κάρολο; Η συνεργασία, το «σκάνδαλο» και οι …μέλισσες

03.06.2024 - 14:23
DAVID BECKHAM, ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΡΟΛΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΕΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ, ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΠΕΚΑΜ
Ο David Beckham τώρα και σχεδιαστής! Θα δημιουργήσει τη δική του σειρά ρούχων για τη Hugo Boss
FASHION

Ο David Beckham τώρα και σχεδιαστής! Θα δημιουργήσει τη δική του σειρά ρούχων για τη Hugo Boss

17.05.2024 - 16:12
DAVID BECKHAM, FASHIONNEWS, HUGO BOSS, ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΠΕΚΑΜ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ, ΣΕΙΡΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ