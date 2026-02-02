Η Eyewear by David Beckham κατακτά το Μιλάνο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου η εκθαμβωτική εκδήλωση της Eyewear by David Beckham, στον εντυπωσιακό χώρο της Società del Giardino, στην καρδιά του Μιλάνου.

Η βραδιά αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό για το brand, στο πλαίσιο του εορτασμού της MIDO και της παρουσίασης της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, με την ξεχωριστή παρουσία του Sir David Beckham.

Ο ίδιος δήλωσε:

«Είναι υπέροχο που βρίσκομαι ξανά στο Μιλάνο, ένα μέρος που πάντα αγαπούσα. Υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικό για μένα σε όλη την καριέρα μου και το να παίζω εδώ ήταν πάντα κάτι ξεχωριστό.»

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τη Safilo, πρόσθεσε:

«Πάντα μου άρεσε να συνεργάζομαι με τους καλύτερους. Η Safilo ξεχωρίζει για την υψηλή τεχνογνωσία της και την αφοσίωση των ανθρώπων της. Όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε αυτό το project πριν από έξι-επτά χρόνια, ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι. Απόψε, είμαστε εδώ για να το γιορτάσουμε.»

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, σημειώνοντας:

«Ξέρω ότι το Μιλάνο είναι ένα πολύ πολυσύχναστο μέρος με πολλά να συμβαίνουν, γι’ αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ απόψε και αφιερώσατε χρόνο για να με συναντήσετε σε ένα τόσο ιδιαίτερο χώρο.»

Η εκδήλωση συγκέντρωσε περίπου 300 προσκεκλημένους, ανάμεσά τους κορυφαίους πελάτες, διεθνείς celebrities και φίλους του brand, όπως οι Olivia Palermo, Johannes Huebl, Paul Forman, Claudio Santamaria και Giacomo Giorgio.

Επίσης παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, όπως οι Nelson Dida, Massimiliano Ambrosini, Alessandro Costacurta, Fabrizio Romano, Marco Borriello και Claudio Marchisio.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε ως μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στη νέα συλλογή και στη μακροχρόνια συνεργασία του David Beckham με τη Safilo, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία του brand στον χώρο της σύγχρονης eyewear μόδας.