Η ETRO παρουσιάζει τη συλλογή γυαλιών Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026, μια σύγχρονη και τολμηρή πρόταση που αποτίει φόρο τιμής στην πλούσια κληρονομιά και την υψηλή αισθητική του ιταλικού οίκου μόδας.

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει γυαλιά ηλίου και σκελετούς οράσεως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο την παράδοση με το μοντέρνο design.

Η εκλεπτυσμένη και μοντέρνα κομψότητα της νέας συλλογής οπτικών αποτυπώνει την ουσία του brand σε εξαιρετικά σχέδια, ενισχυμένα από την κορυφαία ποιότητα των υλικών και τη μοναδική χρωματική παλέτα.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ FASHION SHOW ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ/ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2025-2026

Τα εκλεπτυσμένα σχέδια των γυαλιών ηλίου του Fashion Show Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026 αποτυπώνουν την κομψή ουσία του brand, όπως ερμηνεύεται μέσα από εξαιρετική δεξιοτεχνία, διακριτικούς κωδικούς και μια ήπια χρωματική παλέτα.

Αυτά τα γυαλιά ηλίου τιμούν το εμβληματικό μοτίβο Paisley με τολμηρές αρχιτεκτονικές γραμμές και πολυεδρικούς όγκους, σχεδιασμένα με αριστοτεχνική τεχνική και αναβαθμισμένα με μια νέα μεταλλική λεπτομέρεια στους βραχίονες. Το νέο αυτό διακοσμητικό στοιχείο, με χαραγμένο το λογότυπο ETRO, ξεχωρίζει στους βραχίονες ως λειτουργικό στοιχείο άρθρωσης και ολοκληρώνεται με μια αντικέ γαλβανική επεξεργασία που παραπέμπει στη γοητεία του Paisley, εμπνευσμένη από τα κοσμήματα Etro.

Τα γυαλιά ηλίου ETRODROP παρουσιάζουν μια αρχιτεκτονική απόδοση του μοτίβου Paisley, ενσωματωμένου σε έναν μικρών διαστάσεων σκελετό από έντονο acetate, διαθέσιμο σε μαύρο χρώμα με γκρι φακούς και λεπτομέρεια σε αντικέ χρυσό.

Τα γυαλιά ηλίου ETRO 0121/S διαθέτουν ένα unisex, πολυεδρικό, ορθογώνιο σχήμα σε έντονο acetate.

Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει αποχρώσεις του μαύρου με γκρι φακούς και λεπτομέρεια σε αντικέ χρυσό, μαύρου με μοβ φακούς και λεπτομέρεια σε αντικέ χρυσό, σκούρου havana με κίτρινους φακούς και λεπτομέρεια σε αντικέ χρυσό, καθώς και havana με καφέ φακούς και λεπτομέρεια σε αντικέ χρυσό.

ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΤΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ ETROBLOSSOM

Τα νέα γυαλιά ηλίου και οι οπτικοί σκελετοί ETROBLOSSOM αντλούν έμπνευση από τα λουλουδάτα κεντήματα των υφασμάτων του Fashion Show της Etro και αποπνέουν μια τολμηρή διάθεση.

Τα τολμηρά σχήματα είναι κατασκευασμένα από acetate με έντονο, ογκώδες σχεδιασμό και κοσμούνται με το μοτίβο Blossom, αποδομένο με εκλεπτυσμένη τεχνική ανάγλυφης διακόσμησης στους βραχίονες.

Τα γυαλιά ηλίου ETROBLOSSOM διαθέτουν ένα έντονο ορθογώνιο σχήμα και διατίθενται σε δύο χρωματικές εκδοχές: havana με διαφανείς μπορντό βραχίονες, διακοσμημένα με μοτίβο Blossom σε αποχρώσεις havana/ivory και φακούς με μπορντό διαβάθμιση καθώς και μαύρο με διαφανείς γκρι βραχίονες, εμπλουτισμένα με λεπτομέρειες Blossom σε μαύρο/γκρι και γκρι φακούς με διαβάθμιση.

Τα γυαλιά ηλίου ETRO 0103/S διαθέτουν έναν έντονο oversized cat-eye σκελετό και διατίθενται σε δύο χρωματικούς συνδυασμούς:σε μαύρο με διαφανείς γκρι βραχίονες, διακοσμημένα με Blossom μοτίβο σε μαύρο/γκρι και γκρι φακούς με διαβάθμιση, ή σε havana με διαφανείς καφέ βραχίονες, Blossom λεπτομέρειες σε havana/ivory και καφέ φακούς με διαβάθμιση.

Το μοντέλο ETRO 0104/S διαθέτει έναν oversized τετράγωνο σκελετό και διατίθεται στις εξής αποχρώσεις: μπορντό με διαφανείς φούξια βραχίονες, μοτίβο Blossom σε μπορντό και φακούς με μπορντό διαβάθμιση· μαύρο με διαφανείς γκρι βραχίονες, Blossom σε μαύρο/γκρι και γκρι φακούς με διαβάθμιση· opal teal με Blossom λεπτομέρειες σε teal/γκρι και γκρι φακούς με διαβάθμιση· havana με διαφανείς ροζ βραχίονες, Blossom μοτίβο σε havana/ochre και καφέ φακούς με διαβάθμιση.

Το οπτικό μοντέλο ETRO 0105 διαθέτει έναν oversized τετράγωνο σκελετό και διατίθεται σε μια ποικιλία εκλεπτυσμένων χρωματικών συνδυασμών: opal dove με λεπτομέρειες Blossom σε μπορντό/ochre, μαύρο με διαφανείς γκρι βραχίονες και Blossom σε μαύρο/γκρι, havana με διαφανείς καφέ βραχίονες και Blossom μοτίβο σε μοβ/λιλά, και διαφανές μοβ με Blossom λεπτομέρειες σε πράσινο/ivory.

ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ETRO TAILORING



Τα νέα μοντέλα γυαλιών ETRO TAILORING αποτίνουν φόρο τιμής στην εκλεπτυσμένη ραπτική της Etro, με αντισυμβατικά σχήματα που παίζουν με εκλεπτυσμένες αντιθέσεις ανάμεσα στο acetate και το μέταλλο, αποπνέοντας μια αίσθηση δυναμισμού και φρεσκάδας. Στη νέα combi εκδοχή, οι τριγωνικοί βραχίονες από acetate με vintage έμπνευση, τοποθετημένοι στο πλάι του μπροστινού μέρους και διακοσμημένοι με το ETRO διαγώνιο λογότυπο, αναδεικνύονται από έναν μοναδικό εσωτερικό σύρμα με λουλουδάτο μοτίβο, διακριτικά ορατό μέσα από τα διάφανα υλικά.

Τα γυαλιά ηλίου ETRO 0111/S διαθέτουν οβάλ σχήμα και κυκλοφορούν σε εντυπωσιακούς χρωματικούς συνδυασμούς: χρυσό με διάφανους λαδί βραχίονες και ντεγκραντέ μπλε φακούς, ροζ χρυσό με συμπαγείς μαύρους βραχίονες και ντεγκραντέ γκρι φακούς, καθώς και ροζ χρυσό με βραχίονες σε γκρι μαρμάρινη όψη και φακούς σε απόχρωση νικοτίνης. Οι βραχίονες είναι διακοσμημένοι με ένα μοναδικό λουλουδένιο σύρμα στο εσωτερικό, ο οποίος διακρίνεται διακριτικά μέσα από τα διάφανα υλικά.

Το οπτικό μοντέλο ETRO 0112, εμπνευσμένο από το design ETROCLUB, διαθέτει τετράγωνο σχήμα που παίζει με αντιθέσεις όγκων σε μέταλλο και acetate μεταξύ του μπροστινού μέρους και των βραχιόνων, διαθέσιμο σε μαύρο/ροζ χρυσό ή σε καφέ havana/ροζ χρυσό.

Η συλλογή ETRO TAILORING εμπλουτίζεται επίσης με νέα γυαλιά ηλίου και οπτικά μοντέλα, κατασκευασμένα από παχύ αλλά ελαφρύ acetate, με τολμηρά σχήματα που παρουσιάζουν διαφορετικές γεωμετρίες στο μπροστινό μέρος και στους βραχίονες, αποπνέοντας μια διαχρονική αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη αίσθηση.

Τα γυαλιά ηλίου ETRO 0118/S διαθέτουν στενό ορθογώνιο σχήμα και είναι διαθέσιμα σε μαύρο με γκρι φακούς με διαβάθμιση, δίχρωμο σκούρο havana/λευκό havana με καφέ φακούς με διαβάθμιση, και διαφανές μοβ με φακούς σε καφέ-λιλά απόχρωση.

Το οπτικό μοντέλο ETRO 0120 διαθέτει υπερμεγέθη εξαγωνικό σχήμα, διαθέσιμο σε διαφανές γκρι, μαύρο, και δίχρωμο μέλι havana/λευκό havana.

THE METAL PAISLEY SUNGLASSES

Η σειρά METAL PAISLEY εμπλουτίζεται με νέα γυαλιά ηλίου που γιορτάζουν το χαρακτηριστικό μοτίβο Paisley, ερμηνευμένο ως η εκλεπτυσμένη αρχιτεκτονική των σκαλιστών βραχιόνων και αναδεικνύεται από όμορφους χρωματικούς συνδυασμούς. Το λογότυπο ETRO ξεχωρίζει στην εξωτερική πλευρά των βραχιόνων, καθώς και στους φακούς με laser χάραξη, ενώ τα εμβληματικά άκρα διαθέτουν την στρογγυλεμένη γεωμετρία του μοτίβου Paisley.

Τα γυαλιά ηλίου ETRO 0106/S διαθέτουν μικρό οβάλ σχήμα σε μέταλλο, διαθέσιμα σε ροζ χρυσό με μαύρα άκρα βραχιόνων και γκρι ντεγκραντέ φακούς, χρυσό με άκρα βραχιόνων σε απόχρωση havana και μπλε ντεγκραντέ φακούς, καθώς και χαλκοχρυσό με μπορντό άκρα βραχιόνων και φακούς σε βαθιά μπορντό απόχρωση.

Η συλλογή γυαλιών ETRO Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026, σχεδιασμένη, παραγόμενη και διανεμόμενη σε συνεργασία με τη Safilo, είναι διαθέσιμη ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 στα καταστήματα ETRO, στο etro.com και σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών.