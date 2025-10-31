Η DSQUARED2 παρουσιάζει τη συλλογή γυαλιών Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 και λανσάρει εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου και σκελετούς οράσεως με έντονους όγκους και τολμηρές γραμμές, που αναδεικνύονται από χαρακτηριστικές λεπτομέρειες του brand, όπως το λογότυπο Double-D ή το διάτρητο λογότυπο DSQ2, και προτείνονται σε μία σύγχρονη χρωματική παλέτα που αποπνέει μοντέρνα αισθητική.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ FASHION SHOW FALL/WINTER 2025

Τα νέα γυαλιά ηλίου που παρουσιάστηκαν στο Fashion Show FW25, με αφορμή τον εορτασμό των 30 χρόνων του brand, ξεχωρίζουν με τις τολμηρές γραμμές και τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειές τους, που δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα.

D2 0178/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ:

Ανδρικά γυαλιά ηλίου με έντονο χαρακτήρα και τετράγωνο σχήμα από acetate, εμπνευσμένο από τα ’70s. Το μπροστινό μέρος έχει κομψές λοξοτομές και αναδεικνύεται από μια μεταλλική γέφυρα με γυαλιστερή υφή. Οι ίδιες λεπτομέρειες συναντώνται στους λοξούς βραχίονες που φέρουν το ανάγλυφο λογότυπο DSQUARED2 και το χαρακτηριστικό φύλλο σφενδάμου στις άκρες.

Χρωματική παλέτα: μαύρο με γκρι ντεγκραντέ φακούς, διάφανο (crystal) με μπλε ντεγκραντέ φακούς.

D2 0184/G/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ:

Γυναικεία κομψά γυαλιά ηλίου από acetate με μοντέρνο flat-top σχήμα που αποπνέουν μια έντονα fashion αισθητική. Το μπροστινό μέρος διακοσμείται με τα χαρακτηριστικά μεταλλικά στοιχεία του brand, ενώ οι βραχίονες φέρουν το μεταλλικό λογότυπο DSQUARED2 και το διακριτικό φύλλο σφενδάμου στις άκρες.

Χρωματική παλέτα: Μαύρο με γκρι φακούς, havana με nicotine φακούς.

D2 0188/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ:

Ανδρικά γυαλιά ηλίου με τολμηρό flat-top σχήμα και ενιαίο φακό τύπου mask που δεν περνούν απαρατήρητα. Το στυλ απογειώνεται με μια μεταλλική μπάρα που ξεκινά από το μπροστινό μέρος και συνεχίζει στους βραχίονες με το ανάγλυφο λογότυπο DSQUARED2. Οι φαρδιοί βραχίονες είναι επιδέξια σκαλισμένοι εσωτερικά, ενώ το φύλλο σφενδάμου διακρίνεται στις άκρες.

Χρωματική παλέτα: Μαύρο με ruthenium μπάρα και γκρι φακούς, μαύρο με χρυσή μπάρα και μπλε ντεγκραντέ φακούς.

D2 0185/G/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ:

Γυναικεία γυαλιά ηλίου με τολμηρό oversize σχήμα από acetate, με γλυπτικές επιφάνειες που εντυπωσιάζουν. Το μπροστινό μέρος ξεχωρίζει χάρη στους κομμένους ανοιχτούς φακούς και τα χαρακτηριστικά μεταλλικά διακοσμητικά στοιχεία στο πλάι. Το νέο, μεταλλικό λογότυπο Double-D δεσπόζει στους βραχίονες, ενώ το φύλλο σφενδάμου εμφανίζεται διακριτικά στις άκρες.

Χρωματική παλέτα: Μαύρο με γκρι ντεγκραντέ φακούς, havana με καφέ ντεγκραντέ φακούς.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΟΡΑΣΕΩΣ “HYPE”

Η σειρά HYPE παρουσιάζει νέα, ξεχωριστά γυαλιά ηλίου και οράσεως, διακοσμημένα με το χαρακτηριστικό DSQ2 cut-out λογότυπο, που αποπνέουν μια edgy αισθητική. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης νέους ελαφριούς σκελετούς οράσεως για άνδρες και εντυπωσιακά γυναικεία σχήματα, τα οποία αναδεικνύονται με χαρακτηριστικές λεπτομέρειες του brand, όπως το μεταλλικό Double-D λογότυπο, που αποπνέει λαμπερό και glamorous χαρακτήρα.

D2 0173/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ:

Γυαλιά ηλίου χωρίς σκελετό (rimless) με το χαρακτηριστικό σχήμα φακών του brand, διακοσμημένα με το DSQ2 cut-out λογότυπο στους βραχίονες. Ο σχεδιασμός της γέφυρας παραπέμπει στα εμβληματικά μεταλλικά διακοσμητικά στοιχεία εμπνευσμένα από το όνομα του brand. Το φύλλο σφενδάμου διακρίνεται στις άκρες από acetate, ενώ ο δεξιός βραχίονας φέρει εσωτερικά το λογότυπο «DSQUARED2 Ceresio 9, Milano».

Χρωματική παλέτα: Χρυσό με γκρι φακούς, χρυσό με καφέ ντεγκραντέ φακούς, χρυσό με μπλε ντεγκραντέ φακούς, διπλής απόχρωσης χρυσό/ασημί με ροζ ντεγκραντέ φακούς. Διατίθεται επίσης σε ειδική έκδοση με φακούς διακοσμημένους με το λογότυπο του brand.

D2 0173 ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ:

Γυαλιά οράσεως χωρίς σκελετό (rimless) με το χαρακτηριστικό σχήμα φακών του brand, διακοσμημένα με το DSQ2 cut-out λογότυπο στους βραχίονες. Ο σχεδιασμός της γέφυρας παραπέμπει στα εμβληματικά μεταλλικά διακοσμητικά στοιχεία, εμπνευσμένα από το όνομα του brand. Το φύλλο σφενδάμου διακρίνεται στις άκρες από acetate, ενώ ο δεξιός βραχίονας φέρει εσωτερικά το λογότυπο «DSQUARED2 Ceresio 9, Milano».

Χρωματική παλέτα: Χρυσό και παλλάδιο.

D2 0174 ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ:

Ανδρικά γυαλιά οράσεως με τετράγωνο σχήμα από acetate, διακοσμημένα με το cut-out λογότυπο DSQ2 στους βραχίονες και μεταλλική γέφυρα. Το φύλλο σφενδάμου διακρίνεται στις άκρες από acetate, ενώ ο δεξιός βραχίονας φέρει εσωτερικά το λογότυπο «DSQUARED2 Ceresio 9, Milano».

Χρωματική παλέτα: Havana και μαύρο.

D2 0183 ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ:

Ανδρικά γυαλιά οράσεως με ορθογώνιο σχήμα από acetate, που ξεχωρίζουν για την απρόσμενη αντίθεση ανάμεσα στον ελαφρύ όγκο στο μπροστινό μέρος και το πιο έντονο προφίλ στο πλάι. Το μοντέλο φέρει το λογότυπο DSQUARED2 τόσο στον αριστερό βραχίονα όσο και στο πλάι του δεξιού φακού, ενώ το φύλλο σφενδάμου εμφανίζεται διακριτικά στις άκρες από acetate.

Χρωματική παλέτα: Μαύρο, γκρι horn, οπαλίν πράσινο, διάφανο (crystal).

D2 0186 ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ:

Γυναικεία γυαλιά οράσεως με cat-eye σχήμα από acetate, με γλυπτικές επιφάνειες στο μπροστινό μέρος, διακοσμημένες με τα χαρακτηριστικά μεταλλικά διακοσμητικά στοιχεία στο πλάι. Το νέο μεταλλικό λογότυπο Double-D ξεχωρίζει έντονα στους βραχίονες, ενώ το φύλλο σφενδάμου εμφανίζεται διακριτικά στις άκρες.

Χρωματική παλέτα: Μαύρο, Havana, γυαλιστερό κεράσι.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ “ICON”

Τα νέα γυαλιά ηλίου ICON αποπνέουν cool διάθεση με σύγχρονο design, που αναδεικνύεται από το τρισδιάστατο λογότυπο ICON στους βραχίονες και το γυαλιστερό και ματ φινίρισμα, για εντυπωσιακή εμφάνιση.

ICON 0027/S ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

Γυαλιά ηλίου με χαμηλό, ορθογώνιο σχήμα, διακοσμημένα στο μπροστινό μέρος με τα χαρακτηριστικά μεταλλικά στοιχεία του brand. Το μοντέλο ξεχωρίζει χάρη στο τρισδιάστατο λογότυπο ICON, με το DSQUARED2 τυπωμένο επάνω στο πρώτο γράμμα και το εναλλασσόμενο γυαλιστερό/ματ φινίρισμα. Το φύλλο σφενδάμου εμφανίζεται διακριτικά στις άκρες.

Χρωματική παλέτα: Γυαλιστερό μαύρο με ματ λογότυπο και γκρι ντεγκραντέ φακούς, ματ μαύρο με γυαλιστερό λογότυπο και γκρι φακούς, ματ off-white με γυαλιστερό λογότυπο και πράσινους φακούς, γυαλιστερό πορτοκαλί με ματ λογότυπο και καφέ φακούς.

Η συλλογή παράγεται και διανέμεται από τον Όμιλο Safilo, παγκόσμιο ηγέτη στον κλάδο των γυαλιών, που εδώ και πάνω από 90 χρόνια δημιουργεί, κατασκευάζει και διανέμει γυαλιά ηλίου, σκελετούς οράσεως, γυαλιά outdoor, μάσκες και κράνη.