Η CHLOÉ ανοίγει την πρώτη της μπουτίκ στην Αθήνα

Η μπουτίκ διαθέτει συλλογές prêt-à-porter, δερμάτινα είδη, υποδήματα και αξεσουάρ, στεγασμένα σε ένα φωτεινό εσωτερικό που αντικατοπτρίζει τους διαχρονικούς κώδικες της Chloé.

Η αρχιτεκτονική γλώσσα του χώρου ενσωματώνει το DNA του γαλλικού Οίκου, επανερμηνευμένο μέσα από ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό πρίσμα. Τοίχοι σε απαλές λευκές υφές ενισχύουν τη φωτεινότητα και την καθαρότητα, ενώ δάπεδα από μπεζ μάρμαρο με έμπνευση από terrazzo προσδίδουν διακριτική κομψότητα. Λεπτομέρειες από ασβεστόλιθο, ζεστός φωτισμός και καθρέφτες δημιουργούν βάθος και οικειότητα. Μία κεντρική κολώνα, πλαισιωμένη από καμπύλα ράφια, αγκυρώνει τον χώρο με ρευστότητα και ισορροπία.

Η νέα μπουτίκ, που βρίσκεται στο ιστορικό κτίριο City Link, επί της οδού Σταδίου 4 στην Αθήνα, άνοιξε τις πόρτες της τέλη Σεπτεμβρίου του 2025.