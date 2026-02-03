Η CARRERA|DUCATI παρουσιάζει τη συλλογή γυαλιών Άνοιξη / Καλοκαίρι 2026

Από τη σύμπραξη δύο εμβληματικών brands, της Carrera και της Ducati, γεννιέται η συλλογή CARRERA|DUCATI, εκεί όπου ο αθλητισμός και η μόδα συναντούν το πάθος και την ταχύτητα.

Η Carrera, συνώνυμη του πρωτοποριακού design και της κορυφαίας ποιότητας, και η Ducati, συνώνυμη του στιλ, της κομψότητας και των υψηλών επιδόσεων, ενώνουν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή συνεργασία: η CARRERA|DUCATI αποτελεί μια μακροχρόνια σύμπραξη που προσφέρει μια ολοκληρωμένη συλλογή εμβληματικών γυαλιών ηλίου και οράσεως, απευθυνόμενη σε ένα νεανικό και ενθουσιώδες κοινό.

Η συλλογή γυαλιών CARRERA|DUCATI για την Άνοιξη/Καλοκαίρι αντλεί έμπνευση από τον εμβληματικό σχεδιασμό του κορυφαίου, υψηλών επιδόσεων μοντέλου μοτοσυκλέτας της Ducati: κάθε λεπτομέρεια έχει μελετηθεί ώστε να βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τις μοτοσυκλέτες που σχεδιάζει η ομάδα design της Ducati.

Τα νέα γυαλιά ηλίου έχουν σχεδιαστεί για να φοριούνται τόσο από αναβάτες μοτοσυκλέτας όσο και από νεαρούς καταναλωτές που αναζητούν μια σπορ, τολμηρή πινελιά, αλλά και από όσους επιθυμούν ένα κομψό, με σπορ χαρακτήρα αξεσουάρ που ολοκληρώνει το καθημερινό τους look.

Η ΣΥΛΛΟΓΗ CARRERA|DUCATI PADDOCK – ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ

Η σειρά CARRERA|DUCATI PADDOCK εμπλουτίζεται με νέα σχέδια, που συνδυάζουν faceted αισθητική και εξαιρετική ελαφρότητα. Κατασκευασμένα από εγχυόμενο πολυαμίδιο, εξασφαλίζουν κορυφαία άνεση, ενώ οι νέοι βραχίονες διαθέτουν αρχιτεκτονική τύπου «πιρουνιού», εμπνευσμένη από την αισθητική των μοτοσυκλετών της Ducati, καθώς και ευθύγραμμο σχεδιασμό για άψογη εφαρμογή κάτω από το κράνος.

Τα νέα μοντέλα φέρουν μεταλλικό διακοσμητικό στοιχείο με tampo-printed λογότυπο, καθώς και έναν ιδιαίτερο συνδυασμό των λογοτύπων CARRERA και DUCATI: το λογότυπο CARRERA στον αριστερό φακό σε συνδυασμό με το λογότυπο DUCATI στον αριστερό βραχίονα, καθώς και το λογότυπο DUCATI στον δεξιό φακό σε συνδυασμό με το λογότυπο CARRERA στον δεξιό βραχίονα. Το χαρακτηριστικό C λογότυπο της Carrera βρίσκεται πάντα στον αριστερό ακροβραχίονα.

Το μοντέλο-μάσκα CARDUC 066/S ξεχωρίζει με το oversize, wraparound σχεδιασμό και διατίθεται σε δυναμικούς χρωματικούς συνδυασμούς: κόκκινο με μπλε mirror φακούς, μαύρο/κόκκινο με ανοιχτούς γκρι φακούς, λευκό με γκρι φακούς, ματ μαύρο με κόκκινους multilayer φακούς, καθώς και μαύρο με γκρι φακούς.

Τα γυαλιά ηλίου CARDUC 065/S διαθέτουν τετράγωνο design, κατάλληλο και για οπτικούς σκελετούς, και είναι διαθέσιμα σε: ματ μαύρο με κόκκινους mirror πολωτικούς φακούς, γκρι με φακούς blue sky, μαύρο/λευκό με μπλε multilayer φακούς, καθώς και μαύρο με γκρι φακούς.

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ CARRERA|DUCATI ALUMINIUM

Η σειρά CARRERA|DUCATI ALUMINIUM εμπλουτίζεται με νέα γυαλιά ηλίου, κατασκευασμένα από εξαιρετικά ελαφριούς συνδυασμούς ανοξείδωτου ατσαλιού και αλουμινίου ή από εγχυμένο πολυαμίδιο με αλουμίνιο, αποτελώντας την απόλυτη έκφραση σχεδιασμού και τεχνολογίας. Ο λεπτός σχεδιασμός τους προσφέρει κορυφαία άνεση, χάρη στην ενσωματωμένη εύκαμπτη σαρνιέρα στους ευθύγραμμους βραχίονες, οι οποίοι διαθέτουν και γυαλιστερή επιφάνεια στο εσωτερικό μέρος, εξασφαλίζοντας εύκολη εφαρμογή κάτω από το κράνος.

Οι νέοι σκελετοί φέρουν έναν χαρακτηριστικό συνδυασμό των λογοτύπων CARRERA και DUCATI: το λογότυπο CARRERA στον αριστερό φακό σε συνδυασμό με το λογότυπο DUCATI στον αριστερό βραχίονα, καθώς και το λογότυπο DUCATI στον δεξιό φακό σε συνδυασμό με το λογότυπο CARRERA στον δεξιό βραχίονα. Το χαρακτηριστικό C logo βρίσκεται πάντα στο αριστερό ακροβραχίονα.

Τα γυαλιά ηλίου CARDUC 063/S διαθέτουν στρογγυλό σκελετό από εγχυμένο πολυαμίδιο με αλουμίνιο, είναι κατάλληλα και για οπτικούς φακούς και διατίθενται σε: ματ μαύρο με πράσινους πολωτικούς φακούς, γκρι με φακούς blue sky, καθώς και μαύρο με γκρι φακούς.

Τα γυαλιά ηλίου CARDUC 064/S ξεχωρίζουν με το σπορ wraparound σχεδιασμό τους από ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο και είναι διαθέσιμα σε: ματ μαύρο με κόκκινους πολωτικούς φακούς, ματ σκούρο ρουθήνιο με γκρι φακούς, καθώς και παλλάδιο με πράσινους φακούς.

Η συλλογή γυαλιών CARRERA|DUCATI για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως, σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών, από τον Φεβρουάριο 2026.

Η συλλογή παράγεται και διανέμεται από τον Όμιλο Safilo, παγκόσμιο ηγέτη στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διανομή γυαλιών ηλίου, οπτικών σκελετών, αθλητικών γυαλιών και συναφών προϊόντων.