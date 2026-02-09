Η CARRERA παρουσιάζει τη συλλογή γυαλιών Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026

Για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, η CARRERA, το καταξιωμένο ιταλικό brand γυαλιών που ανήκει στον Όμιλο Safilo, παρουσιάζει μια νέα, τολμηρή και σύγχρονη συλλογή, διαχρονικά εμβληματική χάρη στις χαρακτηριστικές και αναγνωρίσιμες λεπτομέρειες του brand.

Από την ίδρυσή της το 1956, το brand είναι συνώνυμο του πρωτοποριακού σχεδιασμού και της εξαιρετικής ποιότητας και έχει καθιερωθεί ως ένα statement brand για ανθρώπους που ζουν με τους δικούς τους κανόνες, ξεπερνούν διαρκώς τον εαυτό τους και αντιμετωπίζουν τη ζωή με αυτοπεποίθηση, ξεχωρίζοντας από το πλήθος.

ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ SIGNATURE

Συνδυάζοντας κλασικές γραμμές και υψηλή δεξιοτεχνία με μια δόση urban attitude, η SIGNATURE COLLECTION αποτυπώνει μια cool σύγχρονη εκδοχή του ιταλικού design, με έμφαση στη χειροποίητη προσοχή στη λεπτομέρεια, τη χρήση ελαφριών υλικών και τη μέγιστη άνεση.

Η σειρά εμπλουτίζεται με νέα μοντέλα από acetate, με μια νέα προσέγγιση στον εμβληματικό βραχίονα Grand Prix, μέσω πολυστρωματικού acetate σε επιλεγμένους χρωματισμούς. Τα σχέδια, κατάλληλα και για οπτικούς φακούς, φέρουν τη μεταλλική λεπτομέρεια με τη σημαία της CARRERA και διατίθενται σε μια σύγχρονη χρωματική παλέτα.

Τα γυαλιά ηλίου CARRERA 375/S διαθέτουν σχήμα “σταγόνα” από acetate, κατάλληλο και για οπτικούς φακούς, και διατίθενται σε: μαύρο/κόκκινο με σκούρους γκρι φακούς, μαύρο/μπλε με σκούρους μπλε φακούς, ανοιχτό καφέ με πράσινους ντεγκραντέ φακούς, μαύρο με πράσινους φακούς, καθώς και μαύρο με σκούρους γκρι φακούς.

Τα γυαλιά ηλίου CARRERA 377/S ξεχωρίζουν με το τολμηρό σχήμα τους από acetate και το λεπτό προφίλ (όπως φαίνεται από την πάνω όψη). Είναι κατάλληλα και για οπτικούς φακούς και προσφέρονται σε: μαύρο με κίτρινους φακούς, μαύρο/μπλε με σκούρους μπλε φακούς, ανοιχτό καφέ με σκούρους γκρι φακούς, Havana με πράσινους ντεγκραντέ φακούς, καθώς και μαύρο με σκούρους γκρι φακούς.

Τα γυαλιά ηλίου CARRERA 378/S διαθέτουν έντονο τετράγωνο σχήμα από acetate με λεπτό προφίλ (όπως φαίνεται από την πάνω όψη), είναι κατάλληλα και για οπτικούς φακούς και διατίθενται σε: μαύρο/κόκκινο με σκούρους γκρι φακούς, μαύρο/μπλε με σκούρους μπλε φακούς, ανοιχτό καφέ με πράσινους ντεγκραντέ φακούς, Havana με πράσινους ντεγκραντέ φακούς, μαύρο με γκρι φακούς, καθώς και μαύρο με πράσινους φακούς.

ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ SIGNATURE METAL

Συνδυάζοντας κλασικές γραμμές με μια δόση urban attitude, η σειρά SIGNATURE METAL αποτυπώνει μια cool και μοντέρνα έκφραση του ιταλικού design, με έμφαση στη χειροποίητη προσοχή στη λεπτομέρεια, τη χρήση ελαφριών υλικών και τη μέγιστη άνεση. Τα νέα γυαλιά ηλίου, με το χαρακτηριστικό μεταλλικό στοιχείο, τη σημαία της CARRERA, διαθέτουν λεπτούς βραχίονες που επανερμηνεύουν το design Grand Prix με διακριτικές χρωματικές πινελιές.

Τα γυαλιά ηλίου CARRERA 381/S διαθέτουν στρογγυλό σχήμα από ανοξείδωτο ατσάλι, με διπλή γέφυρα που τονίζεται από brow bar, προσφέροντας μια vintage-inspired αισθητική. Το μοντέλο, κατάλληλο και για οπτικούς φακούς, διατίθεται σε: χρυσό με γκρι φακούς, χρυσό/μπορντό με γκρι φωτοχρωμικούς φακούς, χρυσό/πράσινο με γκρι φωτοχρωμικούς φακούς, χρυσό/μαύρο με γκρι φακούς, χρυσό/μαύρο με γκρι φωτοχρωμικούς φακούς, χρυσό/κόκκινο με πράσινους ντεγκραντέ φακούς, καθώς και ρουθήνιο/Havana με σκούρους μπλε φακούς.

Τα γυαλιά ηλίου CARRERA 380/S διαθέτουν γεωμετρικό σχήμα από ανοξείδωτο ατσάλι, είναι κατάλληλα και για οπτικούς φακούς και προσφέρονται σε: χρυσό με μπλε φακούς, χρυσό/μπλε με γκρι φωτοχρωμικούς φακούς, χρυσό/κόκκινο με σκούρους μπλε φακούς, καθώς και ρουθήνιο/μαύρο με γκρι φακούς.

ΤΑ SPORT SPECIAL ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ: CARRERA EYEDRA

Η μάσκα CARRERA EYEDRA, σε limited edition, αποτυπώνει τη δυναμική και edgy ταυτότητα της CARRERA, με σύγχρονο σχήμα από εγχυόμενο πολυαμίδιο και wraparound σχεδιασμό με τον κυρτό φακό VOODOO. Το μοντέλο, που φέρει τη μεταλλική πλακέτα με το λογότυπο CARRERA “C” στους βραχίονες, διαθέτει ρυθμιζόμενα επιρρίνια για μεγαλύτερη άνεση και προσαρμογή, καθώς και ρυθμιζόμενα ακροβραχιόνια, με έντονη καμπύλη για άψογη εφαρμογή.

Το μοντέλο συνοδεύεται από ελαστικό λουράκι, το οποίο προσαρμόζεται μέσω των οπών στα άκρα των βραχιόνων, είναι κατάλληλο για οπτικό clip-in και προσφέρεται σε πολλές κομψές χρωματικές επιλογές: ματ μαύρο/κόκκινο με κίτρινους φακούς, ματ κόκκινο με πορτοκαλί φακούς, ματ μαύρο με γκρι φακούς, ματ κίτρινο με γκρι φακούς, ματ λευκό με γαλάζιους (azure) φακούς.

Η SPORT COLLECTION

Η συλλογή C-SPORT, αφιερωμένη σε ανθρώπους που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά και ξέρουν να ξεχωρίζουν με sport attitude χωρίς ποτέ να κάνουν συμβιβασμούς στο στιλ, εμπλουτίζεται με νέα γυαλιά ηλίου που είναι ταυτόχρονα sporty και fashion. Τα μοντέλα διαθέτουν τις εμβληματικές λεπτομέρειες της CARRERA, αναβαθμισμένες με τεχνικά χαρακτηριστικά για μέγιστη άνεση, όπως ειδικά λαστιχένια επιρρίνια, ρυθμιζόμενους βραχίονες με έντονη καμπύλη για πιο σταθερή εφαρμογή, καθώς και οπές στα ακροβραχιόνια ώστε να ολοκληρώνεται το look με cool αξεσουάρ, όπως κορδόνια ή croakies, που συγκρατούν τον σκελετό κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Τα semi-rimless γυαλιά ηλίου C SPORT 15/S από διπλής έγχυσης πολυαμίδιο, με το λογότυπο Carrera Victory C στη γέφυρα και διατίθενται σε: μαύρο/κόκκινο με μωβ high-contrast φακούς, ματ μαύρο/χρυσό με γκρι φακούς, ματ βιολετί με καφέ high-contrast φακούς, καθώς και ματ λευκό με γκρι φακούς.

Η rimless μάσκα C SPORT 16/S από διπλής έγχυσης πολυαμίδιο, με το λογότυπο CARRERA στο κέντρο του φακού, είναι διαθέσιμη σε: ματ κόκκινο με γκρι φακούς, ματ μαύρο/κόκκινο με βιολετί high-contrast φακούς, ματ μαύρο με γκρι φακούς, ματ κίτρινο με πράσινους mirror φακούς, καθώς και ματ λευκό με μπλε multilayer φακούς.

ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ “FLAG”

Αντισυμβατική και πάντα ένα βήμα μπροστά, η συλλογή Flag αποτελεί την πιο τολμηρή έκφραση της CARRERA και ξεπερνά τα όρια του design, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα μοναδικότητας. Η έμπνευσή της προέρχεται από τα πιο εμβληματικά και αναγνωρίσιμα στοιχεία της Carrera: το αδιαμφισβήτητο λογότυπο “C”. Η συλλογή εμπλουτίζεται με μια Made-in-Italy capsule από statement γυαλιά ηλίου, με faceted όγκους, κατασκευασμένα από εγχυόμενο Eco Polyamide. Τα μοντέλα παρουσιάζουν μια νέα ερμηνεία του λογότυπου “Victory C”, ως πλακέτα “C” στο μπροστινό μέρος, εμπνευσμένη από το αρχειακό υλικό της Carrera. Τα νέα σχέδια διαθέτουν σμιλεμένη μετώπη και έντονους βραχίονες, που αναδεικνύονται μέσα από μια χρωματική παλέτα με συμπαγείς, ματ και διάφανες αποχρώσεις.

Τα γυαλιά ηλίου VICTORY C 26/S διαθέτουν navigator σχήμα με διπλή γέφυρα, είναι κατάλληλα και για οπτικούς φακούς και προσφέρονται σε: μαύρο/crystal με σκούρους μπλε φακούς, κόκκινο/Havana με καφέ φωτοχρωμικούς φακούς, ματ μαύρο με σκούρους καφέ φακούς, μαύρο με σκούρους γκρι φακούς, καθώς και crystal με σκούρους γκρι φακούς.

Τα γυαλιά ηλίου VICTORY C 25/S ξεχωρίζουν με το τολμηρό τετράγωνο σχήμα τους, είναι κατάλληλα και για οπτικούς φακούς και διατίθενται σε: crystal με πράσινους ντεγκραντέ φακούς, μαύρο/crystal με σκούρους μπλε φακούς, ματ μαύρο με σκούρους καφέ φακούς, μαύρο ρουθήνιο με γκρι πολωτικούς φακούς, καθώς και μαύρο με σκούρους γκρι φακούς.

Τα γυαλιά ηλίου VICTORY C 27/S διαθέτουν τετράγωνο σχήμα με διπλή γέφυρα, είναι κατάλληλα και για οπτικούς φακούς και είναι διαθέσιμα σε: ματ μαύρο/χρυσό με σκούρους καφέ φακούς, μαύρο/σκούρο ρουθήνιο με γκρι πολωτικούς φακούς, crystal/χρυσό με πράσινους ντεγκραντέ φακούς, κόκκινο/Havana με καφέ φωτοχρωμικούς φακούς, καθώς και μαύρο/χρυσό με σκούρους μπλε φακούς.

Τα γυαλιά ηλίου CARRERA 1087/S διαθέτουν rimless pilot σχήμα από ανοξείδωτο ατσάλι, το οποίο αναδεικνύεται μέσα από τον εμβληματικό, σμιλεμένο σχεδιασμό των βραχιόνων, επανασχεδιασμένο με με σύγχρονη αισθητική μέσα από τον συνδυασμό μετάλλου και acetate. Το μοντέλο φέρει χαραγμένο το λογότυπο CARRERA και διατίθεται στην εξής χρωματική παλέτα: χρυσό/μαύρο/λευκό με μπλε φακούς, ματ μαύρο/χρυσό με πράσινους ντεγκραντέ φακούς, χρυσό/μαύρο με σκούρους γκρι φακούς, χρυσό/Havana με καφέ φωτοχρωμικούς φακούς.

Η συλλογή γυαλιών της CARRERA για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως, σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών, από τον Φεβρουάριο 2026. Η συλλογή παράγεται και διανέμεται από τον Όμιλο Safilo, παγκόσμιο ηγέτη στον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διανομή γυαλιών ηλίου, οπτικών σκελετών, αθλητικών γυαλιών και συναφών προϊόντων.