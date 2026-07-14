Η Carrera παρουσιάζει τη γυναικεία συλλογή γυαλιών άνοιξηκαλοκαίρι 2026

Η Carrera εμπλουτίζει τη γυναικεία συλλογή της με νέα, εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου, εμπνευσμένα από εμβληματικά σχέδια και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες του brand, συνδυάζοντας τη γνώριμη τόλμη της με μια σύγχρονη, κομψή αισθητική.

Για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, η CARRERA, το καταξιωμένο ιταλικό brand γυαλιών που ανήκει στον Όμιλο Safilo, παρουσιάζει μια νέα, τολμηρή και σύγχρονη συλλογή, διαχρονικά εμβληματική χάρη στις χαρακτηριστικές, αναγνωρίσιμες λεπτομέρειες του brand.

Από την ίδρυσή της το 1956, η μάρκα είναι συνώνυμη του πρωτοποριακού σχεδιασμού και της εξαιρετικής ποιότητας και έχει καθιερωθεί ως ένα statement brand, σχεδιασμένο για ανθρώπους που ζουν με τους δικούς τους κανόνες, ξεπερνούν διαρκώς τον εαυτό τους και αντιμετωπίζουν τη ζωή με περηφάνια, ξεχωρίζοντας από το πλήθος.

Η Carrera εμπλουτίζει τη γυναικεία συλλογή της με νέα, εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου, εμπνευσμένα από εμβληματικά σχέδια και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες του brand, συνδυάζοντας τη γνώριμη τόλμη της με μια σύγχρονη, κομψή αισθητική.

Η νέα συλλογή απευθύνεται στη σύγχρονη γυναίκα με αυτοπεποίθηση, που ξεχωρίζει χωρίς προσπάθεια. Με υλικά υψηλής ποιότητας και διακριτικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, αναδεικνύει έναν χαρακτήρα κομψό, ξεχωριστό και απόλυτα σύγχρονο.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ & ΟΠΤΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ SIGNATURE ACETATE

Η σειρά γυαλιών ηλίου Signature Acetate εμπλουτίζεται με νέα κομψά γυαλιά ηλίου και οπτικούς σκελετούς, που εκφράζουν τη μοντέρνα και τολμηρή αισθητική της CARRERA μέσα από έντονο σχεδιασμό. Κατασκευασμένα από acetate, τα νέα μοντέλα αναβαθμίζονται με το μεταλλικό λογότυπο CARRERA “C”, ανάγλυφα τοποθετημένο στους βραχίονες από πολυστρωματικό acetate. Διακριτικά μεταλλικά στοιχεία στο μπροστινό μέρος προσθέτουν μια κομψή πινελιά σε κάθε σκελετό. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει κλασικούς τόνους, όπως μαύρο και Havana, καθώς και σύγχρονες αποχρώσεις σε μπεζ, γκρι ή horn shaded, συνδυασμένες με συμπαγείς ή ντεγκραντέ φακούς.

Τα γυαλιά ηλίου CARRERA 3083/S διαθέτουν μικρό και αιχμηρό cat-eye σχήμα από acetate, είναι κατάλληλα και για οπτικούς φακούς και προσφέρονται σε: Havana με καφέ φακούς, μπεζ με σκούρους γκρι φακούς, καθώς και μαύρο με γκρι φακούς.

Τα γυαλιά ηλίου CARRERA 3085/S διαθέτουν έντονο τετράγωνο σχήμα από acetate με maxi βραχίονες, είναι κατάλληλα και για οπτικούς φακούς και προσφέρονται σε: μαύρο με mauve φακούς, καφέ/horn με ροζ ντεγκραντέ φακούς, ώχρα με σκούρους γκρι φακούς, Havana με καφέ φακούς, καθώς και μαύρο/λευκό με καφέ ντεγκραντέ φακούς.

Ο οπτικός σκελετός CARRERA 3097 διαθέτει faceted στρογγυλό σχήμα από acetate με maxi βραχίονες και διατίθεται σε: καφέ horn, πράσινο horn και μαύρο.

ΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ SIGNATURE METAL

Η σειρά Signature Metal συνδυάζει κλασικές γραμμές με σύγχρονο urban attitude, εκφράζοντας μια μοντέρνα και δυναμική προσέγγιση του ιταλικού design. Με έμφαση στη χειροποίητη κατασκευή, την προσεγμένη λεπτομέρεια, τα ελαφριά υλικά και την άνετη εφαρμογή, η συλλογή αναδεικνύει τη χαρακτηριστική αισθητική της CARRERA. Τα νέα γυαλιά ηλίου ξεχωρίζουν για το χαρακτηριστικό μεταλλικό στοιχείο-σημαία της CARRERA, ενώ οι λεπτοί βραχίονες επανερμηνεύουν το εμβληματικό design Grand Prix, εμπλουτισμένοι με διακριτικές χρωματικές λεπτομέρειες.

Τα γυαλιά ηλίου CARRERA 3088/S διαθέτουν aviator σχήμα από ανοξείδωτο ατσάλι, είναι κατάλληλα και για οπτικούς φακούς και προσφέρονται σε: χρυσό/μπεζ με καφέ φακούς, χρυσό με γκρι-γαλάζιους (azure) φακούς, χρυσό/μπορντό με χρυσούς mirror φακούς/μπορντό, καθώς και ροζ χρυσό με σκούρους γκρι φακούς.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ FLAGLAB 19 LIMITED EDITION

Η FLAGLAB 19 mask σε limited edition αποτυπώνει την τολμηρή και edgy ταυτότητα της CARRERA, με σύγχρονο, δυναμικό flat-top σχήμα από μέταλλο και wraparound σχεδιασμό με κυρτό φακό VOODOO. Το μοντέλο φέρει στους κομψούς βραχίονες μεταλλικό στοιχείο με το λογότυπο CARRERA “C”, διαθέτει ρυθμιζόμενα επιρρίνια για πιο άνετη εφαρμογή και διατίθεται σε καφέ/ροζ με καφέ φακούς, γκρι/ώχρα με γκρι φακούς, γαλάζιο με μπλε mirror φακούς, ιβουάρ με ροζ mirror φακούς και μαύρο/χρυσό με γκρι φακούς.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ “FLAG”

Η Flag Collection, αντισυμβατική και πάντα ένα βήμα μπροστά, αποτελεί την πιο τολμηρή έκφραση της CARRERA και διευρύνει τα όρια του σχεδιασμού, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητά της, εμπνευσμένη από τις πιο εμβληματικές και αναγνωρίσιμες λεπτομέρειες της Carrera, με χαρακτηριστικό το αδιαμφισβήτητο λογότυπο “C”. Η συλλογή εμπλουτίζεται με μια Made in Italy capsule, η οποία παρουσιάζει μια νέα ερμηνεία του λογότυπου “Victory C”, μέσα από μεταλλικό στοιχείο “C” στο μπροστινό μέρος, εμπνευσμένο από το αρχείο της Carrera. Τα νέα μοντέλα διαθέτουν σμιλεμένο μπροστινό μέρος και έντονους βραχίονες, οι οποίοι αναδεικνύονται μέσα από την εισαγωγή διάφανων χρωμάτων.

Τα γυαλιά ηλίου VICTORY C 22/S διαθέτουν έντονο drop-shaped σκελετό από εγχυόμενο Eco Polyamide. Το μπροστινό μέρος αναδεικνύεται από μεταλλικό στοιχείο με το εμβληματικό λογότυπο “Victory C”, το οποίο αποτελεί μια νέα εκδοχή του στοιχείου “C” από το CARRERA Archive. Το χαρακτηριστικό λογότυπο “CARRERA” είναι έντονα ορατό στους βραχίονες, ως signature μεταλλική λεπτομέρεια που τιμά την κληρονομιά του brand. Κατάλληλο και για οπτικούς φακούς, το μοντέλο διατίθεται σε: καφέ Havana με σκούρους γκρι φακούς, nude με ροζ ντεγκραντέ φακούς, ιβουάρ με καφέ φακούς, καθώς και μαύρο με σκούρους γκρι φακούς.

Τα γυαλιά ηλίου VICTORY C 21/S ξεχωρίζουν με τολμηρό wraparound σκελετό από εγχυόμενο Eco Polyamide. Το μπροστινό μέρος αναδεικνύεται από μεταλλικό στοιχείο με το εμβληματικό λογότυπο “Victory C”, το οποίο αποτελεί μια νέα εκδοχή του στοιχείου “C” από το CARRERA Archive. Το χαρακτηριστικό λογότυπο “CARRERA” είναι έντονα ορατό στους βραχίονες, ως signature μεταλλική λεπτομέρεια που τιμά την κληρονομιά του brand. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει: μαύρο με γκρι φακούς, ιβουάρ με σκούρους γκρι φακούς, καθώς και μαύρο/μπεζ με καφέ φακούς.

Τα γυαλιά ηλίου CARRERA 3099/S διαθέτουν oversize flat-top σχήμα από acetate, με βραχίονες από ανοξείδωτο ατσάλι που ενσωματώνουν fork σχεδιασμό στους ανοιχτούς βραχίονες, αποπνέοντας κομψότητα και αίσθηση ελαφρότητας. Το μοντέλο φέρει το λογότυπο CARRERA στους βραχίονες, είναι κατάλληλο για οπτικούς φακούς και προσφέρεται σε: nude με σκούρους γκρι φακούς, κίτρινο Havana με mauve φακούς, καθώς και μαύρο με σκούρους γκρι φακούς.

Η συλλογή γυαλιών CARRERA για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως, σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών, από τον Φεβρουάριο 2026. Η συλλογή παράγεται και διανέμεται από τον Όμιλο Safilo, παγκόσμιο ηγέτη στον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διανομή γυαλιών ηλίου, οπτικών σκελετών, αθλητικών γυαλιών και συναφών προϊόντων.

Σχετικά με την CARRERA

Συνώνυμη του πρωτοποριακού design και της κορυφαίας ποιότητας, η Carrera αποτελεί από το 1956 ένα statement brand για ανθρώπους που ζουν με τους δικούς τους κανόνες, ξεπερνούν διαρκώς τον εαυτό τους και αντιμετωπίζουν τη ζωή με περηφάνια, ξεχωρίζοντας από το πλήθος.