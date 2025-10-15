Η Carolina Herrera παρουσιάζει τη Συλλογή Γυαλιών Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025

Η Συλλογή Γυαλιών Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 της Carolina Herrera επαναπροσδιορίζει τους εμβληματικούς κώδικες του οίκου μέσα από τολμηρά σχέδια και εκλεπτυσμένους χρωματικούς συνδυασμούς. Αποκαλυφθείσα στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, παράλληλα με τη νέα συλλογή του Wes Gordon, η νέα σειρά γυαλιών που περιλαμβάνει τόσο γυαλιά ηλίου όσο και οράσεως παρουσιάζεται μέσα από μια καμπάνια που αποτελεί έναν σύγχρονο φόρο τιμής στη γοητεία των ’90s, αποπνέοντας μια τολμηρή, ανεπιτήδευτη κομψότητα μέσα από εκλεπτυσμένα στιγμιότυπα σε μια σύγχρονη μητρόπολη.

Διαχρονική κομψότητα με την εμβληματική υπογραφή της Carolina Herrera

Η Συλλογή Γυαλιών Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 αποπνέει εκλεπτυσμένη φινέτσα, που χαρακτηρίζεται από κομψές σιλουέτες και μια προσεκτικά επιμελημένη παλέτα χρωμάτων. Τα χαρακτηριστικά σχέδια, όπως το “House of Herrera”, αναδεικνύονται μέσα από γλυπτούς, υπερμεγέθεις σκελετούς διακοσμημένους με διακριτικά μεταλλικά τρουκ — μια καλλιτεχνική αναφορά στο εμβληματικό πουά μοτίβο του οίκου. Οι τολμηροί βραχίονες των γυαλιών, διακοσμημένοι με έντονες λεπτομέρειες και ανάγλυφα μεταλλικά στοιχεία με το μονόγραμμα του οίκου, αποτυπώνουν με εντυπωσιακό τρόπο τη διαχρονική κομψότητα και τη μοναδική ταυτότητα της Carolina Herrera.

Η σειρά γυαλιών “FABULOUS” αποτελεί μια απόλυτη καινοτομία, παρουσιάζοντας μια νέα ερμηνεία του λογότυπου της Carolina Herrera. Το μονόγραμμα του οίκου ξεχωρίζει πάνω σε μια γεωμετρική, πολύπλευρη λεπτομέρεια από ασετάτ, λειτουργώντας ως συνδετικό στοιχείο ανάμεσα στο μπροστινό μέρος και τους βραχίονες.

Η συλλογή “ESSENTIAL” παρουσιάζει νέα, ελαφριά και άνετα γυαλιά ηλίου και οράσεως, κατασκευασμένα από εκλεπτυσμένους συνδυασμούς υλικών και αναδεικνύονται μέσα από μια εξαιρετική χρωματική παλέτα.

Ανώτερης ποιότητας υλικά, αψεγάδιαστη δεξιοτεχνία

Πιστή στη διαχρονική δέσμευση της Carolina Herrera προς την κομψότητα και την ανώτερη ποιότητα, κάθε σχέδιο γυαλιών δημιουργείται από υψηλής ποιότητας ασετάτ ή εκλεπτυσμένους συνδυασμούς μετάλλου και ασετάτ.

Κάθε κομμάτι διαμορφώνεται με απόλυτη ακρίβεια, αποκαλύπτοντας άψογο φινίρισμα και μοναδικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Οι νέες θηλυκές γραμμές προσφέρουν τον ιδανικό συνδυασμό άνεσης και κομψότητας, που αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη αισθητική του οίκου.

Μια Καμπάνια που Αποτυπώνει τη Σύγχρονη Έννοια της Γοητείας

Η νέα καμπάνια φωτογραφήθηκε μέσα στο ζωντανό αστικό τοπίο, συνδυάζοντας κοντινά πορτρέτα με εντυπωσιακές ομαδικές συνθέσεις, αποτυπώνοντας τη σύγχρονη γυναίκα της Carolina Herrera — γεμάτη αυτοπεποίθηση, ανεπιτήδευτα κομψή και εκλεπτυσμένη, που διασχίζει τους δρόμους της πόλης με στυλ και τολμηρή φινέτσα.

Η καμπάνια πάλλεται από κίνηση και δυναμισμό, αποτελώντας μια ωδή στη δύναμη, την κομψότητα και το διαχρονικό στυλ, μέσα από ένα σύγχρονο βλέμμα.

Η Συλλογή Γυαλιών Carolina Herrera Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 θα είναι διαθέσιμη από τον Οκτώβριο του 2025 σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών και στο carolinaherrera.com.