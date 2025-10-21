Η CAROLINA HERRERA παρουσιάζει τη Συλλογή Γυαλιών Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025. Ένα αφιέρωμα στην κομψότητα και τη δύναμη, τα νέα γυαλιά ηλίου και οι οπτικοί σκελετοί έχουν σχεδιαστεί για τη σύγχρονη γυναίκα που ενσαρκώνει την αυτοπεποίθηση με στιλ. Τα σχέδια της φετινής σεζόν αποτυπώνουν την εμβληματική φινέτσα του brand μέσα από καθαρές γραμμές, έντονες λεπτομέρειες και θηλυκό πνεύμα — αντικατοπτρίζοντας τη χαρούμενη λάμψη που χαρακτηρίζει τον κόσμο της CAROLINA HERRERA.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ HOUSE OF HERRERA

Με τολμηρούς αλλά ανάλαφρους όγκους, κάθε σχέδιο αναδεικνύει την επιμελημένη δεξιοτεχνία και τον σύγχρονο χαρακτήρα του brand. Στρογγυλά μεταλλικά τρουκς εμπνευσμένα από το εμβληματικό πουά μοτίβο της μάρκας διακοσμούν τους φακούς, ενώ οι φαρδιοί βραχίονες από ασετάτ σε αντιθετικούς χρωματικούς συνδυασμούς ολοκληρώνονται με διακοσμητικά τελειώματα-μενταγιόν Carolina Herrera, προσφέροντας μια ξεχωριστή και εκλεπτυσμένη υπογραφή.

HER 0322/S τετράγωνα γυαλιά ηλίου, διαθέσιμα σε Havana με καφέ διαβαθμισμένους φακούς, μαύρο/ροζ με καφέ διαβαθμισμένους φακούς, καθώς και σε μαύρο με σκούρους γκρι φακούς

HER 0323/S υπερμεγέθη γυαλιά ηλίου σε απαλό τετράγωνο σχήμα διατίθενται σε ροζ ταρταρούγα (pink Havana) με καφέ ντεγκραντέ φακούς, ταρταρούγα (Havana) με καφέ ντεγκραντέ φακούς,μαύρο/ιβουάρ με καφέ ντεγκραντέ φακούς και μαύρο με σκούρους γκρι ντεγκραντέ φακούς.

HER 0325 οπτικός σκελετός σε τετράγωνο σχήμα διατίθεται σε ταρταρούγα (Havana), πράσινο, λιλά και μαύρο.

HER 0324 οπτικός σκελετός cat eye διατίθεται σε μαύρο, ταρταρούγα (Havana), ροζ και μπλε.

ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ FABULOUS

Η σειρά γυαλιών FABULOUS αποτελεί μια απόλυτη καινοτομία, παρουσιάζοντας μια νέα ερμηνεία του λογοτύπου της Carolina Herrera: το εμβληματικό μονόγραμμα του brand ξεχωρίζει πάνω σε μια γεωμετρική, γωνιώδη λεπτομέρεια από ασετάτ, που λειτουργεί ως συνδετικό στοιχείο ανάμεσα στο μπροστινό μέρος και στους βραχίονες. Διαθέσιμα σε σχήμα cat-eye και τετράγωνο από τολμηρό ασετάτ, τα νέα αυτά σχέδια αποπνέουν μια έντονα glamorous αίσθηση.

HER 0327/S Τα γυαλιά ηλίου cat eye διατίθενται σε μαύρο με λεπτομέρεια μαύρου μαρμάρου και σκούρους γκρι ντεγκραντέ φακούς, μαύρο με λεπτομέρεια από mother of pearl και καφέ ντεγκραντέ φακούς, καθώς και σε ταρταρούγα (Havana) με κόκκινη λεπτομέρεια και καφέ ντεγκραντέ φακούς

HER 0328/S Τα γυαλιά ηλίου σε τετράγωνο σχήμα διατίθενται σε μπλε ταρταρούγα (blue Havana) με μπλε λεπτομέρεια και καφέ/χρυσούς καθρεφτέ φακούς, μαύρο με λεπτομέρεια από mother of pearl και καφέ ντεγκραντέ φακούς, ταρταρούγα (Havana) με κόκκινη λεπτομέρεια και καφέ ντεγκραντέ φακούς, καθώς και μαύρο με λεπτομέρεια μαύρου μαρμάρου και σκούρους γκρι ντεγκραντέ φακούς.

HER 0330 Οπτικός σκελετός σε σχήμα cat-eye διατίθεται σε μαύρο, δαμασκηνί, ταρταρούγα (Havana) και απαλό γκριζοπράσινο.

ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ ESSENTIAL

Η συλλογή ESSENTIAL παρουσιάζει νέα ευκολοφόρετα και ελαφριά γυαλιά ηλίου και οπτικούς σκελετούς, κατασκευασμένα από διακριτικούς συνδυασμούς υλικών και αναβαθμισμένα με μια εκλεπτυσμένη χρωματική παλέτα.

HER 0351/S Τα γυαλιά ηλίου διαθέτουν σχήμα cat eye από ασετάτ και μέταλλο, διακοσμημένα με το τρισδιάστατο μεταλλικό μονόγραμμα CH, το οποίο είναι τοποθετημένο ανάμεσα σε γυαλιστερές επισμαλτωμένες λεπτομέρειες και είναι ορατό τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των βραχιόνων. Οι σωληνοειδείς μεταλλικοί βραχίονες εμπλουτίζονται με κομψή περιμετρική διακόσμηση από σμάλτο, εμπνευσμένη από το ριγέ μοτίβο — έναν από τους πιο εμβληματικούς κώδικες του brand — ενώ οι στρογγυλεμένες, επίπεδες άκρες των βραχιόνων φέρουν το κόκκινο μονόγραμμα CH. Διατίθενται σε μαύρο με σκούρους γκρι ντεγκραντέ φακούς, διάφανο nude ντεγκραντέ με μπορντό φακούς, ιριδίζον teal ταρταρούγα (pearly teal Havana) με γκρι-πράσινους φακούς και ταρταρούγα (Havana) με καφέ ντεγκραντέ φακούς.

HER 0348/S Τα γυαλιά ηλίου διαθέτουν μοντέρνο oversize σχήμα από ημι-παχύ ασετάτ, με εσωτερική επεξεργασία που προσφέρει αίσθηση ελαφρότητας. Το μπροστινό μέρος εμπλουτίζεται με ενσωματωμένα συμπαγή ή υφής στοιχεία, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Οι βραχίονες από μέταλλο με διαμάντι σχήμα και γωνιώδη κοπή παρουσιάζουν παιχνιδιάρικες αντιθέσεις ανάμεσα σε ματ και γυαλιστερές επιφάνειες, ενώ οι στρογγυλεμένες, επίπεδες άκρες διακοσμούνται με μεταλλική λεπτομέρεια που φέρει το κόκκινο μονόγραμμα CH. Διατίθενται σε ταρταρούγα (Havana) με καφέ ντεγκραντέ φακούς, καφέ/γκρι με καφέ ντεγκραντέ φακούς, μαύρο/δαμασκηνί με ιριδίζουσα μαρμάρινη υφή και καφέ ντεγκραντέ φακούς, και μαύρο με σκούρους γκρι φακούς.

HER 0332/G/S Τα γυαλιά ηλίου και ο οπτικός σκελετός HER 0335 διαθέτουν ευκολοφόρετα και ελαφριά σχήματα εξ ολοκλήρου από ασετάτ, διακοσμημένα στους βραχίονες με νέα δίχρωμη λεπτομέρεια από κολλητό ασετάτ σε «διαγώνιο» σχέδιο, με το λογότυπο-μονόγραμμα CH στο κέντρο. Το μπροστινό μέρος κοσμείται με διακριτικές μεταλλικές λεπτομέρειες που αναπαράγουν το ίδιο διαγώνιο ριγέ μοτίβο. Ο ενσωματωμένος αρμός flex είναι ενσωματωμένος μέσα στους βραχίονες από ασετάτ, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκαμψία και κομψό, αναβαθμισμένο σχεδιασμό, ενώ οι στρογγυλεμένες επίπεδες άκρες φέρουν το κόκκινο μονόγραμμα CH. Τα oversize τετράγωνα γυαλιά ηλίου HER 0332/G/S διατίθενται σε ταρταρούγα (Havana) με καφέ ντεγκραντέ φακούς, μαύρο/μαρμάρινη ταρταρούγα με καφέ ντεγκραντέ φακούς και μαύρο με σκούρους γκρι φακούς

HER 0335 Οπτικός σκελετός σε τετράγωνο γεωμετρικό σχήμα διατίθεται σε ταρταρούγα (Havana), ροζ/κόκκινο με υφή κεράτου, διάφανο teal και μαύρο.