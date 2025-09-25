Η Carolina Herrera παρουσιάζει τα Γυαλιά Ηλίου Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026

Έμπνευση αποτέλεσε ο ζωντανός συνδυασμός της Χρυσής Εποχής του 17ου αιώνα στη Μαδρίτη και του αντισυμβατικούπνεύματος του κινήματος La Movida τη δεκαετία του 1980 της εποχής ίδρυσης του Οίκου.

«Η Μαδρίτη υπήρξε πάντα μία από τις αγαπημένες μου πόλεις στον κόσμο — πλούσια σε ιστορία, τέχνη και πολιτισμό», λέει ο Wes Gordon, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Carolina Herrera. «Είναι η πατρίδα απίστευτων δημιουργών με μια μοναδική προσέγγιση στην ομορφιά και τη χαρά. Υπάρχει κάτι στον ρυθμό αυτής της πόλης στη δίψα της για ζωή που με εμπνέει και μου δίνει ενέργεια, και που συνδέεται βαθιά με τη γυναίκα της Herrera.»

Η χρωματική παλέτα της συλλογής αναδεικνύει τη μαγνητική ένταση ανάμεσα στην τόλμη και τον ρομαντισμό· από τη χρυσαφένια λάμψη του κρόκου κίτρινου και το βαθύ κόκκινο Rioja, μέχρι το απαλό βιολετί λιλά, το εκρηκτικό φούξια, το απόλυτο λευκό, το γραμμικό μαύρο και, φυσικά, το εμβληματικό κόκκινο της Herrera. Μαζί, οι αποχρώσεις αυτές παραπέμπουν άλλοτε στους ουρανούς που αποτύπωσε ο Γκόγια με το πινέλο του κι άλλοτε στον ζωηρό κόσμο χρωμάτων του κινηματογράφου του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Στην καρδιά της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 ανθίζουν τρία ξεχωριστά λουλούδια. Το Γαρύφαλλο, λουλούδι-σύμβολο της Μαδρίτης και έμβλημα ομορφιάς, εμφανίζεται σε περίτεχνα κεντήματα και ζακάρ που θυμίζουν βασιλικά μπροκάρ. Η Βιολέτα αναφορά στα αγαπημένα γλυκίσματα της πόλης ζωντανεύει μέσα από αιθέρια τρισδιάστατα κεντήματα. Και η Τριανταφυλλιά του Ρετίρο, που καλλιεργείται στη ιστορική Ροσαλέδα του πάρκου, αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο η

Μαδρίτη μετατρέπει την αυλική της κληρονομιά σε έναν ανοιχτό και δημόσιο χώρο.

Γυναίκες όπως η Παλομά Πικάσο και η Καγετάνα Φιτζ-Τζέιμς Στιούαρτ, Δούκισσα της Άλμπα εμβληματικές μορφές που ενσαρκώνουν τον συνδυασμό δραματικότητας και μοντερνισμού γίνονται μούσες της συλλογής. Μια πλούσια σύνθεση υφών γεφυρώνει τις ιστορικές αναφορές με τη σύγχρονη δημιουργία: το καρό μάλλινο ταγέρ παραπέμπει στα λιθόστρωτα της Plaza Mayor, τα κεντήματα lurex σε καρό μοτίβο ανακαλούν σχέδια πέργκολας, ενώ οι ανάλαφρες αλλά δομημένες δαντελένιες λεπτομέρειες αποδίδουν φόρο τιμής στις παραδοσιακές μαντίλιες και στις τέντες της πλατείας.

Τα κλασικά στοιχεία της Herrera επανερμηνεύονται μέσα από το πρίσμα της παραδοσιακής ισπανικής αισθητικής. Οι σιλουέτες αποκτούν τραπεζοειδείς γραμμές, με δομές στους γοφούς που παραπέμπουν στο καπέλο montera των ταυρομάχων, σε συνδυασμό με στενά κωνικά παντελόνια που θυμίζουν το pantalón goyesco. Τα δραματικά μανίκια και οι φούστες με βολάν αντλούν έμπνευση από τις chulapas, τονισμένα ακόμη περισσότερο με έντονους ώμους και σφιχτά δεμένες μέσες. Τα πουά — κώδικας του Οίκου εμφανίζονται σε νέες σιλουέτες, από κομψά φορέματα με βολάν μέχρι εντυπωσιακά σύνολα για την ημέρα.

Η συλλογή γυαλιών αντικατοπτρίζει τις κοφτερές σιλουέτες, τις καθαρές γραμμές και τις εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες του prêt-à-porter, αναδεικνύοντας παράλληλα τη λαμπερή θηλυκότητα που αποτελεί σήμα κατατεθέν της γυναίκας Herrera. Τα εμβληματικά σχέδια του Οίκου αναγνωρίσιμα με την πρώτη ματιά χάρη στο τολμηρό, υπερμεγέθες σχήμα τους και τα χαρακτηριστικά στρογγυλά μεταλλικά στοιχεία που πλαισιώνουν τους φακούς συνδυάζουν συμπαγή και ανάγλυφα ασετάτ, δημιουργώντας μια επιβλητική αισθητική. Το μονόγραμμα CH, διακριτικά χαραγμένο στο εσωτερικό των βραχιόνων, προσθέτει μια ξεχωριστή, πολυτελή πινελιά.

Η σειρά Fabulous, που κυκλοφορεί σε υπερμεγέθες τετράγωνο και σε cat-eye σχήμα, αναδεικνύει το επανασχεδιασμένο λογότυπο της Carolina Herrera μέσα από μια λεπτομέρεια τετραγωνισμένου, κομψά σκαλιστού ασετάτ, ενώ η πιο ελαφριά σειρά Essential ενσωματώνει color blocking στον ελλειπτικό βραχίονα, δημιουργώντας μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση.

Η συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 είναι μια επιστολή αγάπης προς τη Μαδρίτη μια εμβληματική πόλη αντιθέσεων, ακρίβειας, τόλμης και ομορφιάς μέσα από το καλειδοσκοπικό πρίσμα της Carolina Herrera.

Η συλλογή γυαλιών ηλίου Carolina Herrera Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 θα είναι διαθέσιμη από τον Φεβρουάριο του 2026.