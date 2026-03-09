Η Calvin Klein υποδέχεται την άνοιξη με τα απαραίτητα essentials, μέσα από νέα καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη Dakota Johnson

FASHION
09/03/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 13.03.2026 - 12:45)
Η Calvin Klein Inc. ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της νέας καμπάνιας για την Άνοιξη 2026, με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Dakota Johnson, η οποία κάνει το ντεμπούτο της για το brand.

Στην καμπάνια, η Dakota εμφανίζεται με νέα denim και underwear σχέδια που έχουν δημιουργηθεί για να ακολουθούν φυσικά το σώμα. Η καινοτομία συναντά την άνεση μέσα από τα εσώρουχα Ultralight και Icon Cotton Modal, τα οποία προσφέρουν εξαιρετικά ελαφριά στήριξη σχεδόν ανεπαίσθητη και άνεση που αγκαλιάζει το σώμα σαν second-skin. Παράλληλα, το Perfectly Fit Ultralight Bra ενσωματώνει τεχνολογία spacer cups, χαρίζοντας σχεδόν αβαρή αίσθηση, ενώ ταυτόχρονα ανυψώνει και διαμορφώνει το στήθος.

Στη σειρά denim, η απλότητα γίνεται statement. Το Archive High Rise Slim Jean μια χαρακτηριστική σιλουέτα των ’90s διαθέτει ψηλόμεση γραμμή που αγκαλιάζει το σώμα και ίσιο πόδι, συνδυασμένο με το Relaxed Trucker Jacket για μια ανεπιτήδευτη, vintage αισθητική σε κλασικές μπλε αποχρώσεις. Το Baggy Jean εκφράζει διακριτική αυτοπεποίθηση μέσα από μια χαλαρή, άνετη σιλουέτα. Μαζί, αυτά τα essentials αναδεικνύουν την άνεση, την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη της φιλοσοφίας less is more.

Τη σκηνοθεσία και τη φωτογράφιση της καμπάνιας υπογράφει ο Gordon von Steiner, προσφέροντας μια σύγχρονη ερμηνεία της χαρακτηριστικής αυτοπεποίθησης και διακριτικής γοητείας του brand, βασισμένη σε μια εκλεπτυσμένη φιλοσοφία λιτότητας. Μέσα από την παρουσία της Dakota, το δημιουργικό ακολουθεί την ηθοποιό σε μια χαλαρή ημέρα στο σπίτι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι εικόνες και το βίντεο κινούνται ανάμεσα σε διακριτικό αισθησιασμό και παιχνιδιάρικο χιούμορ, απομακρύνοντας οτιδήποτε περιττό για να εστιάσουν στις νέες εφαρμογές denim και στις καινοτομίες των εσωρούχων Calvin Klein. Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκεται ένα ξεκάθαρο μήνυμα: να ζεις με αυτοπεποίθηση. 

«Τα jeans και τα εσώρουχα της Calvin Klein έχουν μια διαχρονική ποιότητα που κάνει τα πάντα να δείχνουν σωστά από τη στιγμή που τα φοράς», δήλωσε η Dakota Johnson. «Όταν μια γυναίκα είναι μόνη στο σπίτι είτε δουλεύει, είτε διαβάζει, είτε απλώς κάνει ό,τι θέλει μπορεί να νιώσει μια αίσθηση ελευθερίας και αισθησιασμού. Το να μεταφέρουμε αυτή την ενέργεια και να τη συνδυάσουμε με την εμβληματική ταυτότητα της Calvin Klein ήταν κάτι μοναδικό αλλά και διαχρονικό ταυτόχρονα. Μου αρέσει που αυτή η καμπάνια γιορτάζει το να νιώθεις άνετα, ελεύθερα και sexy με τους δικούς σου όρους. Μερικές φορές, το πιο sexy πράγμα είναι μια γυναίκα απλώς να υπάρχει».

Η καμπάνια λανσάρεται παγκοσμίως στις 9 Μαρτίου, μέσα από το δίκτυο καταστημάτων Calvin Klein, το calvinklein.com, τα social media του brand, καθώς και μέσα από επιλεγμένες υπαίθριες διαφημιστικές τοποθετήσεις υψηλής προβολής (OOH).

Campaign Credits: Directed and photographed by Gordon von Steiner

Editorial Credits: Calvin Klein   

Social: @calvinklein   

