Η Calvin Klein παρουσιάζει την νέα καμπάνια denim με πρωταγωνιστή τον MINGYU

Η Calvin Klein παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια με πρωταγωνιστή τον K-pop καλλιτέχνη MINGYU στη συλλογή denim Fall 2025. Με αβίαστη cool διάθεση, ο MINGYU ενισχύει την επιθυμία για το εμβληματικό denim του brand, με νέες προτάσεις που εμπλουτίζονται με φρέσκια ενέργεια μέσα από δυναμικά γραφικά, τονισμένο styling και αισθησιακό layering απροσδόκητων basics.

Ένα από τα highlights της σεζόν αποτελεί το νέο denim με CK Emblem print, το οποίο ανανεώνει το χαρακτηριστικό μονόγραμμα του brand σε ένα bold allover print μοτίβο προσδίδοντας καθαρές γραμμές και graphic edge σε jeans και trucker jackets. Το εμβληματικό 90s Straight Jean επιστρέφει σε νέες vintage και σκούρες αποχρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των έντονων indigo τόνων, ιδανικό για styling με loose πουκάμισο ή logo tee για ένα χαλαρό μοντέρνο look.

To Slim Jean με body-skimming fit προσφέρει μια streamlined σιλουέτα που ταιριάζει με κλασικό tank και αντιανεμικό, για ένα layered edgy look. Tο Carpenter Jean έρχεται με structured σιλουέτα και workwear-inspired attitude, ενώ το 90s Taper Jean συνδυάζει sharp tailoring με σύγχρονη αισθητική, που γεφυρώνει το κλασικό με το σύγχρονο.

Η καμπάνια κυκλοφορεί από τις 19 Αυγούστου, με περιεχόμενο που θα συνεχίσει να παρουσιάζεται στα Social Μedia της @calvinklein όλη την εβδομάδα . Η συλλογή Fall 2025 denim είναι πλέον διαθέσιμη στο calvinklein.com.

Campaign Credits:

Directed and photographed by TORSO

Editorial Credits:

Calvin Klein

Social: @calvinklein