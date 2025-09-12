Η Calvin Klein παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια με πρωταγωνιστή τον Jalen Green

Η Calvin Klein παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια με τον κορυφαίο αθλητή Jalen Green, για τη συλλογή Εσωρούχων και Denim Fall 2025. Ο δυναμισμός του Jalen εντός και εκτός γηπέδου, αναδεικνύεται μέσα από τα εντυπωσιακά visuals της καμπάνιας, φορώντας τα αναβαθμισμένα essentials της Calvin Klein. Με τη σκηνοθετική επιμέλεια και φωτογράφιση του Gordon von Steiner, η δυναμική ενέργεια και η αβίαστη αυτοπεποίθηση του Jalen αποτυπώνονται πλήρως στα νέα styles.

Ο Jalen Green δήλωσε: «Ήταν πάντα όνειρό μου να συνεργαστώ με την Calvin Klein – τα εσώρουχα και τα jeans τους αποτελούσαν από πάντα βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας μου, προσφέροντάς μου άνεση και στυλ -μεταξύ προπονήσεων, αγώνων καθώς και στον προσωπικού μου χρόνο. Αυτή η φωτογράφιση μου έδωσε την ευκαιρία να εκφράσω το πάθος μου για το μπάσκετ αλλά και την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική που πρεσβεύει το brand.»

Η συλλογή Εσωρούχων και Denim Φθινόπωρο 2025 συνεχίζει την εμβληματική κληρονομιά της Calvin Klein, επανασυστήνοντας signature σχέδια με νέες καινοτομίες και ευέλικτο layering, ιδανικό για τη σεζόν.Με seamless τεχνολογία, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Icon Cotton Stretch, το Intense Power –φέτος με έντονο λογότυπο σε infrared απόχρωση – και τα Microfiber Stretch, με την υποστήριξη του Infinity Bond waistband χωρίς ραφές, ανανεώνονται για μεγαλύτερη άνεση και ελευθερία κινήσεων

Το iconic 90s Straight Jean επιστρέφει σε νέες vintage αποχρώσεις και χαλαρές γραμμές. Μπορεί να συνδυαστεί με το Classic Crewneck Shirt και το Denim Field Shirt για ένα ανεπιτήδευτο double denim look ή με το Archive Logo Hoodie και το Tech Wool Blend Topcoat για κομψές casual εμφανίσεις. Ένα ακόμη βασικό κομμάτι, το 90s Straight Pant, ξεχωρίζει χάρη στη μαλακή βαμβακερή ελαστική ύφανση και την ευέλικτη, χαρακτηριστική γραμμή του. Συνδυάζεται ιδανικά με το Classic Crewneck Shirt και το Merino Crewneck Sweater για άνεση με στιλ.

Η συλλογή Εσωρούχων και Denim Fall 2025 είναι πλέον διαθέσιμη στο calvinklein.com.

Campaign Credits: Directed and photographed by Gordon von Steiner

Editorial Credits:Calvin Klein

