Μια σειρά σχεδιασμένη για μια γενιά που αντιλαμβάνεται τη μόδα ως έκφραση της urban ταυτότητας και νέων οπτικών γλωσσών.

Η BERSHKA παρουσιάζει το νέο drop της OUT OF CORE, μιας σειράς που συνεχίζει να εδραιώνεται ως ένα ξεχωριστό σύμπαν μέσα στο πλαίσιο της μάρκας.

Όντας κάτι περισσότερο από μια κολεξιόν, η OUT OF CORE αντιπροσωπεύει μια στάση και μια ξεχωριστή δημιουργική οπτική, όπου ο σχεδιασμός, ο πειραματισμός και η οπτική ταυτότητα δημιουργούν μια ανεξάρτητη γλώσσα που συνυπάρχει με το υπόλοιπο οικοσύστημα της BERSHKA.

Σε αυτή τη νέα φάση, η OUT OF CORE κάνει ένα καθοριστικό βήμα στην εξέλιξή της, διευρύνοντας το αισθητικό της σύμπαν και ενισχύοντας τη θέση της ως σειρά σύγχρονου streetwear.

Η οπτική ταυτότητα επαναπροσδιορίζεται μέσα από μια νέα χρωματική παλέτα με πιο τεχνική και φουτουριστική γκάμα: μεταλλικά και ιριδίζοντα χρώματα, σε συνδυασμό με αποχρώσεις του γκρι σε διάφορες εντάσεις, λευκό και πετρόλ, με στρατηγικές πινελιές κόκκινου για αντίθεση και ενέργεια.

Σε επίπεδο προϊόντος, η κολεξιόν αντανακλά μια σαφή έμφαση στους όγκους, την καινοτομία και τη λεπτομέρεια. Τα ρούχα ενσωματώνουν τεχνικές που εμπλουτίζουν τις επιφάνειες και τα φινιρίσματα, από ανάγλυφα εφέ που προσδίδουν βάθος, μέχρι επεξεργασίες sprayed που ενισχύουν τον πειραματικό χαρακτήρα της σειράς. Αυτή η τεχνική προσέγγιση συνδέεται άμεσα με το DNA της OUT OF CORE που είναι μια συνεχής εξερεύνηση μεταξύ του ψηφιακού και του urban.

Με αυτή την κυκλοφορία, η OUT OF CORE επιβεβαιώνει τον ρόλο της εντός της BERSHKA ως ένας δημιουργικός χώρος όπου το design απελευθερώνεται από τις συμβάσεις και προτείνει νέες αισθητικές αφηγήσεις.

Μια σειρά σχεδιασμένη για μια γενιά που αντιλαμβάνεται τη μόδα ως έκφραση της urban ταυτότητας και νέων οπτικών γλωσσών.