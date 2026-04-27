Η BERSHKA παρουσιάζει την ARIES x BERSHKA: «Eδέμ»

Η BERSHKA λανσάρει νέα κολεξιόν κάψουλα σε συνεργασία με την ARIES, τη βρετανική εταιρεία που ιδρύθηκε από τη Sofia Prantera, γνωστή για την πρωτοποριακή της προσέγγιση που συνδυάζει την πολυτέλεια και το streetwear με έντονα γραφικά και πολιτισμικά στοιχεία. Με έδρα το Λονδίνο, η ARIES έχει εδραιωθεί ως μια cult μάρκα στη σύγχρονη σκηνή, ξεχωρίζοντας για την τολμηρή εικαστική της γλώσσα, τις αναφορές στην κλασική τέχνη και την αντικουλτούρα, καθώς και για μια αισθητική που συνδυάζει το preppy με το outsider.

Αυτή η συνεργασία μεταφέρει το δημιουργικό σύμπαν της ARIES στο κοινό της BERSHKA μέσω της «Eδέμ», μιας κολεξιόν που εξερευνά την ιδέα ενός φανταστικού παράδεισου: ένα φαινομενικά ειδυλλιακό ταξίδι ενδοσκόπησης που επικεντρώνεται στην επανεφεύρεση του εαυτού μας και τη συνεχή αναζήτηση νοήματος. Μέσα από επαναλαμβανόμενα σύμβολα όπως το μήλο ή το φίδι, η κολεξιόν εξετάζει τον μεταμοντέρνο ηδονισμό, την ψευδή αίσθηση διαφώτισης και την κατασκευή της ταυτότητας στη σύγχρονη κουλτούρα.

Η καμπάνια πραγματοποιήθηκε στο Huntington Beach της Καλιφόρνιας και φωτογραφήθηκε από τον διάσημο Ed Templeton, Αμερικανό πολυδιάστατο καλλιτέχνη και σημαντική μορφή της κουλτούρας του σκέιτ. Γεννημένος το 1972 και με έδρα την Καλιφόρνια, ο Templeton είναι γνωστός για την προσέγγισή του cinéma vérité, που αποτυπώνει ανθρώπινες συμπεριφορές και νεανικές υποκουλτούρες με ένα ωμό και αυθόρμητο βλέμμα.

Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα περιλαμβάνει τη φωτογραφία, τη ζωγραφική και τις εκδόσεις, με επιμέλεια σε πάνω από 30 βιβλία και εκθέσεις σε διεθνείς φορείς όπως το MOCA (Λος Άντζελες), το ICP (Νέα Υόρκη) ή το Palais de Tokyo (Παρίσι). Το στιλ του προσδίδει αυθεντικότητα και μια ειλικρινή οπτική αφήγηση στην καμπάνια. Τη στιλιστική επιμέλεια κάνει η Heidi Bivens, μία από τις πιο σημαντικές στιλίστριες της βιομηχανίας σήμερα, γνωστή κυρίως για τη δουλειά της στη βραβευμένη σειρά Euphoria. Η ικανότητά της να δημιουργεί ισχυρές και σύγχρονες οπτικές ταυτότητες έχει επαναπροσδιορίσει την ενδυματολογία στην πρόσφατη ποπ κουλτούρα, προσδίδοντας σε αυτή την καμπάνια μια αισθητική που ισορροπεί το συναισθηματικό στοιχείο με το edgy.

Η κολεξιόν «Eδέμ» παρουσιάζει μια πρόταση που συνδυάζει στοιχεία από τα στιλ preppy, grunge, playful και edgy, με έντονη την παρουσία των γραφικών. Στα αγόρια, ξεχωρίζουν σύνολα από denim ζακάρ, σετ φλις με μοτίβα μάνταλα, preppy ρούχα με ρίγες, πλεκτά με lo‑fi γραφικά και ρούχα με διακοσμητικές λεπτομέρειες και αξεσουάρ. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει αποχρώσεις του εκρού, του μπλε, του ροζ, του κόκκινου, του μαύρου, του λαδί και του λιλά, με σχέδια που συνδυάζουν μια νέα ερμηνεία της τέχνης μπαντάνα με κλασικά χαρακτικά του Lucas Cranach.

Στα κορίτσια, η κολεξιόν προτείνει φρέσκες και ευκολοφόρετες σιλουέτες με μια αισθητική που συνδυάζει το grunge με το θηλυκό στοιχείο: φορέματα με prints all‑over, preppy σύνολα με τυπωμένα μήλα, φθαρμένο denim, baby tees και ρούχα με στρας και λαμπερές λεπτομέρειες. Τα γραφικά hand drawn και οι καλλιτεχνικές αναφορές ενισχύουν το σύμπαν της κολεξιόν.

Η κολεξιόν «Eδέμ» θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά online για MMBRS από τις 23 Απριλίου και από τις 24 Απριλίου σε επιλεγμένα καταστήματα και στο Bershka.com.