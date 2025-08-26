Η Bershka παρουσιάζει τη νέα collection Bershka Active

Η BERSHKA ACTIVE είναι η νέα πρόταση athleisure της BERSHKA, σχεδιασμένη για να σε συντροφεύει σε όλες εκείνες τις στιγμές που αναζητάς άνεση, αλλά δε θες να χάσεις το στιλ σου. Αυτή η κολεξιόν επαναφέρει το urban outfit με μια ευέλικτη και σύγχρονη προσέγγιση, με τεχνικά υφάσματα υψηλής ποιότητας, ιδανικά για έναν καφέ με τις φίλες, ένα brunch μετά από μια βόλτα με τον σκύλο σου ή ακόμα και για να πας στο γυμναστήριο.

Η κολεξιόν φτιάχτηκε με σκοπό να διευκολύνει το mix & match, με ρούχα που μπορούν να φορεθούν μαζί ή χωριστά: κολάν, τοπ με τιράντες, φούτερ και σετ που ακολουθούν τις τάσεις της urban μόδας. Σε αυτά προστίθενται sneaker, τσάντες tote και άλλα αξεσουάρ που συμπληρώνουν το total look για να προσαρμοστούν στους ρυθμούς και το στιλ σου, όποια και αν είναι τα πλάνα της μέρας σου.

Η χρωματική παλέτα περιστρέφεται γύρω από γήινους και ουδέτερους τόνους: μόκα, εκάι, μαύρο, σπασμένο λευκό και έναν από τους αδιαμφισβήτητους πρωταγωνιστές της σεζόν, το καφέ σοκολατί.

Πιστή στο DNA της, η BERSHKA συνεχίζει να συνδέεται με μια νεανική, δραστήρια και δημιουργική κοινότητα. Μια γενιά που εμπνέεται από τη μουσική, εκφράζεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και αντιλαμβάνεται τη μόδα σαν ένα μέσο ταυτότητας.

Η κολεξιόν BERSHKA ACTIVE γεννιέται ακριβώς σε αυτή την τομή: εκεί όπου η άνεση και η τάση συμβιώνουν χωρίς κανόνες, χωρίς ετικέτες.